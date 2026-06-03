미국 무역대표부, 한국 등 60개국 강제노동 상품 차단 미비로 최대 12.5% 추가관세 추진

미국 무역대표부(USTR)가 한국을 포함한 60개 경제권이 강제노동으로 생산된 상품의 수입을 효과적으로 차단하지 못했다고 판단, 무역법 301조에 따른 추가 관세 부과를 제안했다. 한국에는 최대 12.5%의 추가관세율이 제안됐으며, 캐나다 등 6개국은 10%가 제안됐다.

미국 무역대표부 (USTR)가 한국 등 60개 경제권이 강제노동 으로 만들어진 상품의 수입을 차단하는 법적 장치와 집행 체계를 충분히 갖추지 못했다고 판단하고, 무역법 301조 에 따른 추가 관세 부과를 추진하기로 했다.

이번 조치는 트럼프 행정부가 지난 3월 이들 경제권을 대상으로 조사에 착수한 이후 나온 첫 번째 구체적 대응이다. USTR은 2일(현지시간) 공개 의견수렴 절차를 통해 한국 등 60개 경제권이 강제노동 생산품을 효과적으로 규제하지 않아 미국 기업과 노동자에게 불공정한 경쟁 환경을 조성하고 있다고 지적했다. 이에 따라 해당 경제권의 제품에 추가 관세를 부과하는 방안을 제안했다. USTR이 제안한 추가 관세율은 국가별 제도 도입 현황에 따라 차등 적용된다.

강제노동 상품 수입 금지 제도를 도입했거나 미국과의 상호무역협정을 통해 이를 이행하기로 약속한 국가, 또는 부분적 제도를 운영하는 경제권에는 10%의 추가 관세가 제안됐다. 반면 이러한 제도가 전혀 없는 경제권에는 12.5%가 적용된다. 한국은 후자에 해당하여 최대 12.5%의 추가 관세를 부과받을 위기에 처했다. 같은 범주에는 일본, 중국, 영국, 스위스, 대만, 베트남, 인도, 브라질, 호주, 싱가포르 등 54개 경제권이 포함됐다.

캐나다, 유럽연합(EU), 멕시코, 인도네시아, 에콰도르, 파키스탄 등 6개 경제권은 관련 제도를 갖추고 있으나 충분히 집행하지 못한 것으로 분류되어 10% 관세가 제안됐다. 제이미슨 그리어 USTR 대표는 "미국의 주요 교역 상대들이 강제노동으로 만들어진 상품의 수입 문제를 해결하지 못하는 것은 용납할 수 없다"며 "이는 미국 노동자들이 전 세계적으로 불공정한 경쟁 환경에서 경쟁하도록 만드는 구조"라고 강조했다. 이번 결정이 최종 확정될 경우 한국을 포함한 해당 경제권에서 수입되는 제품 전반에 추가 관세가 부과될 가능성이 크다.

다만 실제 적용 범위와 예외 품목, 정확한 세율은 향후 연방관보 고시와 후속 결정을 통해 구체화될 예정이다. 한국 기업들은 이에 대비하여 강제노동 연루 가능성이 있는 원자재와 공급망을 사전에 점검하고, 미국 측의 요구에 대응하는 전략을 마련해야 할 것으로 보인다. 이번 조치는 국제 무역 질서에 새로운 변수로 작용할 전망이며, 한국 정부도 외교적 노력을 통해 부정적 영향을 최소화하려 할 것으로 예상된다





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미국 무역대표부 강제노동 추가관세 무역법 301조 한국

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