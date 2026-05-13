미국의 4월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 크게 상승하면서 연방준비제도의 금리 인하 기대가 약화됨에 따라 비트코인 가격이 8만달러 초반으로 하락했다. 또한 국제유가 급등과 미국과 이란 간 긴장이 심화되면서 비트코인 시장 심리가 악화된 것으로 분석된다.

최근 미국 물가 지표와 국제유가 급등이 가져온 충격으로 비트코인 의 가격이 8만달러 초반으로 웃돌đa. 미국 노동부가 발표한 4월 소비자물가지수 (CPI)는 전년 동월 대비 3.8% 상승해 2023년 5월 이후 가장 높은 상승률을 기록하는데 성공했다.

예상보다 물가가 높게 나오면서 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대는 한층 멀어졌다. 이러한 물가 급등과 함께 국제유가 급등이 비트코인 가격에 큰 영향을 끼치고 있다. 13일 비트코인은 세계 최대 가상자산거래소 바이낸스에서 24시간 전보다 1.05% 하락한 8만705달러에 거래되고 있다. 전날 8만2000달러선에서 거래되던 비트코인은 미국 소비자물가가 지난달 예상보다 더 빠르게 상승한 것으로 발표되면서 하락했다. 인플레이션 우려가 다시 커졌기 때문이다.

미 노동부 노동통계국(BLS)은 12일(현지시간) 4월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동기 대비 3.8% 상승했다고 공개했다. 전월 대비 상승률은 계절조정 기준 0.6%였다. 전월 상승률은 시장 예상과 같았지만 연간 상승률은 다우존스 전망치보다 0.1%p 높은 수준이다. 연간 기준 CPI 상승률은 지난 2023년 5월 이후 가장 높은 수준을 기록했다.

변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가지수는 전월 대비 0.4%, 전년 동기 대비 2.8% 상승했다. 여전히 연방준비제도 목표치인 2%를 웃도는 수준이다. 시장에서는 이번 물가 상승의 핵심 배경으로 에너지 가격 급등을 지목하고 있다. 미국과 이란 간의 전쟁 이후 호르무즈 해협 긴장이 이어지면서 국제유가가 급등했고 휘발유와 운송비 부담이 소비자 가격에 빠르게 반영되고 있다는 분석이다.

이날 국제유가 상승 또한 비트코인의 발목을 잡았다. 미국과 이란 간 종전협상 타결 전망이 약화되면서 12일(현지시간) 국제 유가가 3% 넘게 상승했다. 이날 ICE선물거래소에서 7월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 107.77달러로 전장보다 3.4% 상승했고 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 102.18달러로 전장보다 4.2%udessa. 앞서 도널드 트럼프 미 대다업 전통은 전날 이란과의 휴전 상황에 대해 '생명 연장 장치에 의존하고 있다'고 언급했다.

이란이 내놓은 종전안에 대해서는 '쓰레기', '멍청한 제안'이라는 표현까지 쓰였다. 비트코인의 최근 추락은 이러한 정세적 불안과 경제적 요인들이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다. 또한 기존부터 높은 변동성을 가지고 있던 비트코인의 시장 분위기가 악화되면서 투자자들이 일시적으로 자금을 인출하는 현상도 발생했고,..... 전문가들은 현재 물가 상승과 에너지 가격 상승이 단기적으로 와도할 수 있는 비트코인의 원인을 동시에 내릴 수 있는 테이블 파운데이션이 조폐할 수 있는지에 대해 관심을 두고 지켜보고 있다





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