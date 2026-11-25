미국이 무역법 301조 조사 결과를 토대로 한국을 포함한 14개 경제주체에 과잉생산 관세를 예고했다. 한국은 한미 무역합의의 15% 상한을 유지했으나, 협의와 이행이 불만족스러울 경우 25%로 인상될 수 있어 자동차와 반도체 등 주력 산업 수출에 영향이 커질 전망이다.

미국 정부가 무역법 301조 에 따른 조사를 마무리하고 한국을 포함한 14개 경제주체에 과잉생산 문제를 이유로 한 관세를 예고했다. 워싱턴 연합뉴스 백나리 특파원에 따르면 미국은 한국의 모든 상품에 최대 15%의 관세를 부과하는 방안을 내놓았다.

한국은 지난해 체결한 한미 무역합의에 따른 15% 상한을 그대로 유지하게 됐다. 다만 미국은 한국의 자동차, 반도체, 석유화학을 미국 경제에 부담을 주는 분야로 지목하면서 관세를 25%로 인상하는 방안도 열어 두었다.

Also read 美 USTR, 한국 등 16개국 대상 과잉생산 관세 조사 결과 발표 예정

무역법 301조 조사가 과잉생산 관세로 이어진 경위

미국은 한중일 등 16개 경제주체가 보조금 지원 등을 통한 과잉생산으로 미국 기업에 불리한 환경을 만들었다고 판단했다. 이에 따라 지난 3월 무역법 301조에 따른 조사를 개시했고, 8개월여 만에 결과를 내놓았다.

이번 조치의 배경에는 트럼프 행정부의 관세 정책 변화가 자리하고 있다. 트럼프 행정부는 각국에 상호관세를 부과했지만 지난 2월 연방대법원이 이를 위법이라고 판결하자, 무역법 301조 조사를 통한 관세로 대체하겠다는 계획을 밝혔다.

Advertisement

무역법 301조는 외국 정부의 무역 관행을 미국 정부가 불공정하다고 판단할 때 관세 등을 동원해 보복 조치에 나설 수 있도록 한 조항이다. 이 조항에 따른 조사와 조치에는 대통령의 재량이 크게 작용한다는 점이 특징이다.

미국이 한국에 제기한 과잉생산 문제와 입장 차

미국은 한국이 비시장경제국으로부터의 수입과 외국인직접투자(FDI)를 통해 글로벌 과잉생산 문제에 제대로 대응하지 않고 있다고 주장했다. 여기서 말하는 비시장경제국은 중국을 겨냥한 표현으로 해석된다.

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 이날 CNBC 방송에 출연해 과잉생산 관세가 대체로 기존에 이뤄진 합의를 준수한다는 입장을 밝혔다. 미국이 한미 간 기존 합의를 존중하겠다는 기조를 유지하고 있다는 의미로 읽힌다.

한국 정부가 이 주장에 어떻게 응답할지는 앞으로의 협의 과정에서 드러날 것으로 보인다. 미국은 한국의 협의와 이행이 만족스럽지 않을 경우 관세를 25%로 인상할 수 있다는 단서를 함께 달아 두었다.

Advertisement

15% 상한의 실제 의미와 다음 단계

한국은 지난해 미국과 3천500억 달러의 대미 투자를 약속하고, 관세를 25%에서 15%로 낮추는 데 합의했다. 이번 과잉생산 관세가 부과되더라도 지난 7월 발표된 강제노동 관세 12.5%와 합쳐 15%를 넘지 않을 것이라는 전망이 대체적이었다.

다만 도널드 트럼프 1기 행정부 당시 약 25%의 관세가 부과됐던 품목에는 이번에 20%가 추가된다. 같은 나라 안에서도 품목별로 부담의 크기가 크게 달라질 수 있어, 해당 품목을 수출하는 기업들의 부담이 상대적으로 크다.

결국 이번 결정은 15% 상한을 유지하면서도 상황 변화에 따라 25%까지 인상할 여지를 남긴 것으로 해석된다. 자동차, 반도체, 석유화学 등 미국이 지목한 주력 분야의 수출 기업들은 향후 미국과의 협의 결과와 이행 상황을 면밀히 살펴야 할 상황이다.