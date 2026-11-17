미국과 프랑스의 물가 상승률이 3%대를 기록하며 생활비 위기가 재점화됐다. 저물가 시대가 끝났음을 알리는 신호이자 지도자의 정책 실패와 맞물린 정치적 갈등의 불씨가 되고 있다.

1980년부터 2020년까지 전 세계는 물가 상승의 고통에서 벗어난 평온한 시기를 보냈다. 1974년 16.6%까지 치솟았던 세계 물가 상승률은 2017년 2.6%까지 낮아졌고, 미국 성장률의 변동폭은 과거의 절반으로 줄었다. 경제학자들은 1984년부터 2007년까지의 이 안정된 시기를 '대안정기'(Great Moderation)라 부렀다. 중국이 값싼 물건을 쏟아내고 베이비붐 세대가 경제의 주역이 되면서 1970년대의 두 자릿수 물가는 obsolete한 이야기가 되었다.

미국 물가 3.7%·프랑스 3.4% 재점화

2020년 9월 미국의 소비자물가는 전년 동기 대비 3.7% 상승했다. 프랑스의 10월 물가 상승률도 3.4%를 기록했다. 에너지 가격을 제외하면 프랑스 물가는 1.7%에 그쳤지만, 그 숫자만으로는 세계의 격렬한 반응을 설명할 수 없다. 미국 중간선거에서 유권자의 90%가 생활비를 주요 투표 요인으로 꼽았으며, 프랑스에서는 기름값에 분노한 노란 조끼 운동으로 50만 명이 넘는 인파가 거리에 나섰다.

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40년 만의 고물가 충격과 에너지 의존도

세계가 이렇게 흔들리는 이유는 물가 상승이 너무 갑작스럽게 찾아왔기 때문이다. 코로나19 팬데믹, 우크라이나 전쟁, 이란 전쟁이 6년 사이 잇달아 터지면서 40년 동안 낮은 물가에 익숙해진 전 세계는 허를 찔렸다. 세계화된 경제가 고물가와 충돌한 것은 이번이 처음이다. 에너지 가격이 오르면 당장 소비를 줄이거나 생산량을 늘리기 어렵다는 점이 문제다. 호르무즈 해협이 봉쇄되자 미국 경유 가격은 60% 이상 급등했다. 에너지는 비료와 운송비를 통해 수개월 뒤 식탁에 도착하므로, 유엔 식량농업기구(FAO)의 9월 식품가격지수는 2022년 이후 최고치를 기록할 수밖에 없었다.

실물 경제의 한계와 AI의 에너지 수요

지난 40년 동안 경제의 엔진은 소프트웨어에서 나왔으며, 발전소와 가스 시설은 낡은 산업으로 취급받았다. 그러나 인공지능(AI)을 포함한 모든 디지털 기술은 전기가 없으면 작동할 수 없다. 지난 3월 이란의 미사일이 카타르의 세계 최대 LNG(액화천연가스) 단지를 타격하면서 수출 능력의 17%가 즉시 사라졌다. 이를 복구하는 데 3년에서 5년이 소요된다는 점은 실물 경제가 하룻밤 사이에 업데이트되지 않음을 보여준다. 전력 설비와 에너지 공급망의 물리적 한계가 인플레이션을 더욱 가중시키는 구조적 요인으로 작용하고 있다.

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실질임금 감소와 저축 고갈의 가계 위기

현재 세계는 내성 부족으로 인해 고물가에 취약한 상태다. 1980년대 말 한국의 물가는 연평균 5%에서 9% 상승했지만, 그때는 임금이 더 빠르게 상승하며 가계를 지켜줬다. 반면 현재는 식품과 에너지처럼 줄일 수 없는 필수 지출이 평균보다 더 많이 올랐지만, 임금은 따라가지 못하고 있다. 2022년 상반기 세계 실질임금은 0.9% 감소하여 21세기 들어 첫 감소세를 기록했다. 주요 선진국은 2.2%, 북미 지역은 3.2% 감소했다. 코로나 시기에 쌓아둔 저축도 바닥나고 있으며, 인플레이션 잡기에 올린 금리는 대출 이자와 월세 상승으로 다시 가계를 짓누르고 있다.

트럼프 관세 정책과 정치적 책임론

지도자의 리더십 부족도 위기를 악화시키는 요인으로 지목된다. 에너지 가격 상승에 더해 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 관세를 부과하면서 물가는 더욱 치솟았다. 미국 유권자 3명 중 2명은 관세가 경제에 해롭다고 평가했으며, 관세는 결국 자국 소비자가 내는 세금이라는 비판이 나온다. 트럼프는 이란 전쟁을 일으킨 후에도 물가 상승을 '민주당이 만든 가짜 단어'라 부르며 문제를 부정했다. 이러한 정치적 대가는 미국에서만 나타난 것이 아니라, 내년 봄 대선을 앞둔 프랑스에서도 에마뉘엘 마크롱 대통령의 사임 요구와 마리 르펜의 정치적 도약으로 이어지고 있다.