미국 대선 앞두고 민주당·공화당 치열한 선거 감시 전쟁

트럼프 전 대통령의 부정선거 주장에 맞서 민주당이 각 주에서 주방위군 동원과 대규모 감시단 투입으로 대응하고 있으며, 연방 법무부와 국토안보부도 선거 무결성 강화에 나섰다. 주마다 다른 신분 확인 절차와 정치적 대립 속에 치열한 선거 감시 활동이 전개되고 있어 미국 사회의 양극화가 선거 과정에서도 심화되고 있다.

미국 제46대 대통령 선거를 앞두고 민주당 과 공화당 사이의 정치적 긴장이 고조되면서 주요 주에서 대규모 선거 감시 및 보안 강화 조치가 이루어지고 있다. 민주당 이 주도하는 여러 지역에서는 주방위군을 동원하고 별도의 감시 인력을 투입하는 '맞불 작전'을 펼치며 투표가 팽팽한 긴장감 속에서 진행되었다.

민주당 소속 밥 퍼거슨 워싱턴주 주지사의 제안으로 주 내 7개 카운티에서 주방위군 약 100명이 선거 감시 임무를 수행하고 있으며, 민주당 소속 주지사가 있는 노스캐롤라이나주에서도 유사한 형태로 주방위군이 선거 모니터링에 나섰다. 또한 콜로라도주에서는 주방위군이 선거 사이버보안을 지원하기 위해 투입되는 등 민주당 기반 지역의 주 정부들이 선거 무결성을 보호하기 위한 다양한 노력을 기울이고 있다. 한편 민주당 단체장이 이끄는 미네소타주와 캘리포니아주 등에서는 연방 법무부의 감시단 활동을 역으로 감시하는 계획을 세우는 등 양측의 대립 구도가 더욱 명확해지고 있다.

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법무부 선거 감시단 1천 명 배치

연방 차원에서는 법무부가 약 1천 명의 선거 감시원과 참관인을 배치하고 처음으로 50개 주 전체에서 활동을 전개한다고 밝혔다. 이 규모는 2022년 중간선거 때보다 3배 이상 늘어난 것으로 전해졌으며, 민권국이 총괄 역할을 수행하게 된다. 이는 도널드 트럼프 전 대통령이 선거 과정에서 부정선거 가능성을 거듭 제기하는 가운데, 트럼프 측근인 토드 블랜치가 장관으로 있는 법무부가 대대적인 선거 감시에 나서고 있음을 의미한다.

국토안보부 또한 이민정책 집행을 관장하는 기관으로 가세하여, 마크 웨인 멀린 장관이 소셜미디어 플랫폼 엑스를 통해 불법적으로 투표하거나 투표 자격이 없는 경우 국토안보부가 끝까지 추적하여 법이 허용하는 최대한의 범위에서 기소할 것이라고 경고했다. 이민세관단속국(ICE) 역시 비슷한 성명을 통해 불법 투표자는 반드시 찾아내어 추적, 체포, 기소하겠다고 강력히 공지했다. 미국은 주마다 유권자에게 요구하는 신분 확인 절차가 상이한데, 일반적으로 민주당 지지세가 강한 지역에서는 상대적으로 느슨한 방식으로 신분을 확인하는 경향이 있다.

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이런 배경 아래 법무부는 민주당이 알래스카주 상원의원 선거에서 공화당 후보와 이름이 같은 후보를 출마시켜 표 분산을 시도했다는 의혹과 관련해 지난주 민주당 관계자들에게 20건의 서한을 발송했다. 이 서한은 수사 대상이 될 수 있음을 알리거나 관련 기록을 보존해놓으라고 요구하는 내용을 담고 있어 주목된다.

트럼프 전 대통령 부정선거 주장 지속

트럼프 전 대통령은 선거를 앞두고 민주당이 경합주에서 부정선거를 시도한다는 취지의 발언을 여러 차례 했으며, 지난 1월 뉴욕타임스 인터뷰에서는 2020년 대선 패배 당시 경합주에서 주방위군에 투표기계 압수를 명령하지 않은 것을 후회한다고 발언하는 등 선거 무결성에 대한 논쟁이 계속되고 있다.