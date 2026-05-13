미국 국방장관, 한국 사드·패트리엇 반출 선언: 사전 검토 뒤로 가능, 도널드 트럼프 정부 '전격반격능력' 미 평가

피트 헤그세스 미 국방장관은 한반도 전역에 배치된 사드·패트리엇 일부를 중동으로 반출했다고 인정하면서, 이는 사전에 면밀히 검토된 조치라고 주장했다. 도널드 트럼프 행정부가 이란의 군사적 반격능력을 제대로 예측하지 못했다는 증거가 있는 것으로, 일부 사드·패트리엇은 전쟁이 끝난 뒤 중동으로 반출됐다. 이에 대해 헤그세스 장관은 추가적인 설명 없이 ‘이 모든 것이 모두 고려된 것이라고 재확인할 수 있다’며 ‘모든 측면은 합동참모본부와 민간 지도부에 의해 면밀히 검토된 것이며 매우 명확한 목표 추구에 해당하는 것’이라고 답했다.

AP연합뉴스 피트 헤그세스 미 국방장관이 한국에 배치된 고고도미사일방어체계( THAAD ・사드)와 패트리엇 시스템 일부를 중동으로 반출했다고 인정하면서, 이는 사전에 면밀히 검토된 조치라고 주장했다.

헤그세스 장관은 12일(현지시간) 미 연방 상원 세출위원회 국방소위원회의 2027 회계연도 예산 관련 청문회에 출석해 브라이언 샤츠 의원(민주・하와이)의 질의에 이같이 답했다. 샤츠 의원은 도널드 트럼프 행정부가 이란의 군사적 반격 능력을 제대로 예측하지 못했다는 증거가 있다면서 ‘한국에 배치된 사드와 패트리엇 시스템 일부가 전쟁이 끝난 뒤 중동으로 반출됐다’고 말했다. 샤츠 의원이 ‘전쟁이 끝난 뒤’라고 말한 것은 지난달 7일 미국과 이란이 휴전에 들어간 이후를 의미하는 것으로 보인다.

그는 ‘이 지역(중동)의 미군 기지를 방어하기 위해 전 세계에서 탄약이 급하게 옮겨졌는데, 이 모든 것이 계획의 일부였다고 확인할 수 있나’라고 물었다. 이에 헤그세스 장관은 한국에 있는 사드 시스템 반출에 대한 추가적인 설명 없이 ‘이 모든 것이 모두 고려된 것이라고 재확인할 수 있다’며 ‘모든 측면은 합동참모본부와 민간 지도부에 의해 면밀히 검토된 것이며 매우 명확한 목표 추구에 해당하는 것’이라고 답했다. 이를 통해 미 국방 당국이 한반도에 배치된 사드・패트리엇 시스템 일부를 반출했다는 사실이 확인되었다. (2510칸





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