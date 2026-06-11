미국 국방예산법 초안 변경에 따른 지원 함정의 해외 건조 가능성과 조선업계 영향

미국 하원 세출위원회가 2027회계연도 국방예산법 초안에서 외국 조선소 건조 금지 범위를 전투함으로 한정함에 따라, 수송선 및 연료선 등 지원 함정의 해외 발주 길이 열릴 가능성이 커졌습니다.

미국 하원 세출위원회 국방소위원회가 최근 공개한 2027회계연도 국방예산법 안 초안에 따르면, 그동안 미국 내 조선소에서만 건조하도록 엄격하게 제한해왔던 해군 함정의 외국 조선소 건조 금지 조항의 적용 범위가 대폭 수정된 것으로 나타났습니다.

기존에는 어떠한 해군 함정도 외국 조선소에서 건조하거나 주요 부품을 제작할 수 없다는 포괄적인 금지 원칙이 적용되었으나, 이번 초안에서는 그 대상이 취역 전투전력 함정, 즉 대상 함정으로 구체화되어 좁혀졌습니다. 이는 결과적으로 전투전력에 포함되지 않는 지원 함정들의 경우 외국 조선소에서의 건조 가능성이 열릴 수 있다는 중요한 정책적 변화를 시사합니다. 구체적으로 전략수송선, 벌크연료선, 병원선 등 비전투 함정들이 이번 규제 완화의 수혜 대상이 될 수 있으며, 이는 미 해군이 직면한 함정 부족 문제와 미국 내 조선 산업의 생산 능력 한계를 극복하기 위한 전략적 선택으로 풀이됩니다.

이번 법안의 세부 내용을 살펴보면 해군 함정 건조 및 개조 예산 항목의 단서 조항이 지난해와 확연히 달라졌음을 알 수 있습니다. 초안은 예산 집행 시 대상 함정을 외국 조선소에서 건조하거나 주요 부품을 외국 시설에서 제작하는 것을 금지하고 있는데, 여기서 대상 함정이란 미 해군 함정등록부에서 공식적으로 전투전력으로 집계된 취역 함정만을 의미합니다. 이에 따라 전투전력에 포함되지 않는 지원함은 물론이고, 일부 지원함 중에서 전투전력으로 집계되더라도 정식 군함으로 취역하지 않고 민간 승조원이 운용하는 함정의 경우에는 외국 조선소를 활용할 수 있는 법적 근거가 마련될 가능성이 큽니다.

이러한 문구의 변경은 단순한 단어의 수정이 아니라, 미국의 함정 조달 전략이 내부 중심에서 필요에 따른 외부 협력 중심으로 전환되고 있음을 보여주는 상징적인 조치라고 할 수 있습니다. 특히 이번 조치가 주목받는 이유는 미 해군이 2027회계연도 예산안에서 대규모의 지원 함정 건조 계획을 요청했기 때문입니다. 미 행정부가 요청한 해군 함정건조 예산은 총 658억 2501만 7천 달러에 달하며, 이는 한화로 약 100조 원에 육박하는 거대한 규모입니다. 이 예산에는 18척의 전투전력 함정과 16척의 기타 함정 조달 계획이 포함되어 있습니다.

특히 비전투전력으로 분류된 16척의 기타 함정에는 전략수송선 1척, 벌크연료선 1척, 병원선 1척, 중고 수송선 1척, 특수임무선 1척 등이 포함되어 있어, 이에 대한 해외 발주 수요가 실질적으로 존재함을 알 수 있습니다. 미 해군은 예산 설명서를 통해 전략수송선과 벌크연료선에 대해 해외 조선소에서의 건조 기회를 모색하겠다는 방침을 명시적으로 밝혔으며, 세출위원회의 이번 문구 수정은 이러한 해군의 실무적 요구를 입법적으로 뒷받침하려는 움직임으로 해석됩니다. 다만, 예산법의 문구가 수정된다고 해서 즉각적으로 해외 건조가 가능해지는 것은 아닙니다.

미국 법전 제10편 제8679조라는 영구법이 여전히 존재하며, 이 법은 미군용 함정과 그 주요 부품을 외국 조선소에서 건조하는 것을 원칙적으로 금지하고 있습니다. 하지만 이 영구법에는 대통령이 국가 안보상 필요하다고 판단할 경우 예외를 인정할 수 있다는 조항이 포함되어 있습니다. 따라서 세출법의 문구 변경이 확정되고 이후 도널드 트럼프 대통령과 같은 행정부 수반이 국가 안보를 이유로 예외적 승인을 내린다면, 실제로 한국을 포함한 우방국의 조선소에서 미국 해군의 지원 함정을 건조하는 길이 활짝 열리게 될 것입니다.

이는 미국이 자국 내 조선소의 부족한 생산 능력을 보완하기 위해 동맹국의 인프라를 활용하려는 전략적 계산이 깔려 있는 것입니다. 동시에 국방 정책과 예산 권한을 설정하는 국방수권법(NDAA) 역시 이와 유사한 방향으로 움직이고 있습니다. 하원 군사위원회는 최근 2027회계연도 국방수권법 심사 과정에서 전투전력 함정의 조달 계약에 해군 예산을 외국 조선소에서 사용하는 것을 금지하는 수정안을 통과시켰습니다. 이는 민간 운용 지원함이라 하더라도 전투전력에 포함된다면 해외 건조를 막겠다는 의지이지만, 반대로 전투전력에 포함되지 않는 순수 지원 함정에 대해서는 가능성을 열어두는 구조입니다.

결과적으로 세출법과 수권법 모두 전투함은 미국 내에서, 지원함은 필요에 따라 해외에서 건조할 수 있다는 큰 틀의 합의점에 도달하고 있는 모습입니다. 이러한 미국의 정책 변화는 세계 최고 수준의 조선 기술력을 보유한 한국 조선업계에 거대한 기회로 작용할 전망입니다. 특히 HD현대중공업이나 한화오션과 같은 국내 대형 조선사들은 이미 세계적인 건조 능력과 효율적인 공정 관리 시스템을 갖추고 있어, 미국이 필요로 하는 전략수송선이나 벌크연료선 등의 건조 요구를 충족시킬 수 있는 최적의 파트너가 될 수 있습니다.

미국이 자국 조선업의 재건을 꾀하고는 있지만, 단기간에 수십 년간 쇠퇴한 인프라를 복구하는 것은 현실적으로 어렵기 때문에 한국과의 협력은 필수적일 것입니다. 단순한 함정 건조를 넘어 유지, 보수, 정비인 MRO 사업까지 영역이 확장된다면 한국 조선업은 새로운 성장 동력을 확보하게 될 것입니다. 앞으로 미 대통령의 예외 승인 여부와 최종 법안의 확정 과정을 면밀히 지켜보며 전략적인 대응책을 마련하는 것이 중요합니다





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미국 해군 국방예산법 조선업 해외 건조 지원 함정

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