미국 국무부, 바이낸스 해킹 북한 사이버범죄 규탄하며 각국 협력 촉구

미국 국무부가 바이낸스 가상자산 해킹 사건을 계기로 북한 사이버범죄는 전 지구적 문제라며 국제 공조를 요구했다. 북한의 가상자산 탈취 규모와 핵·미사일 자금 전용 우려도 함께 제기됐다.

미국 국무부 는 지난달 31일 발생한 바이낸스 가상자산 해킹 사건과 관련해 3일 북한의 사이버범죄는 전 지구적 문제라고 밝히고 각국 정부의 협력을 촉구했다. 바이낸스 해킹 사건에 대한 미국 측의 공식 입장으로, 북한 사이버 위협에 대한 국제사회 대응의 필요성을 분명히 한 것이다.

이번 발표는 김여정 노동당 부장이 2일 미국의 주장은 황당무계한 낭설이며 엄중한 정치적 도발이라고 부인한 데 대한 즉각적인 반박이다. 북한의 개입 의혹을 둘러싼 미국과 북한의 공방이 이어지는 가운데, 미국 국무부는 사건의 국제적 성격을 부각하고 나섰다.

Also read 고용노동부 장관, 민주노총과 면담서 초광역특구법 추진 입장 재확인

바이낸스 해킹에 동원된 북한의 고도화된 수법

바이낸스가 3일 발표한 조사 보고서에 따르면 북한은 채용을 미끼로 직원 컴퓨터에 악성코드를 심는 방식과 AI를 활용해 프로그램 배포 인증키를 확보하는 방식 등 고도화된 해킹 수법을 총동원했다.

보고서에는 채 20분도 안 걸린 빠른 인출과 알고리즘을 활용해 탈취한 가상자산을 분산시키는 방법도 포함됐다. 탈취 이후 자금의 흐름을 흐리기 위한 치밀한 절차가 함께 사용됐다는 점이 확인된 셈이다.

Advertisement

바이낸스 보고서는 북한이 세계 최대 가상자산 절도범이라는 평가가 단순한 꼬리표가 아님을 보여준다고 밝혔다. 수법의 정교함과 실행 속도가 이를 뒷받침한다는 분석이다.

다자간 제재감시팀이 밝힌 약 26억 달러 절도 규모

지난해 한국과 미국 등 11개국이 참여하는 다자간 제재감시팀은 이번 해킹을 주도한 북한 정찰정보총국 산하 사이버 조직 트레이더트레이터가 2024년 1월부터 2025년 9월까지 약 26억 달러 상당의 가상자산을 훔쳤다고 공개했다.

같은 기간과 비교할 만한 지표로, 올 1~9월 중국과의 무역액은 22억7000만 달러로 집계됐다. 북한의 가상자산 절도 규모가 이처럼 상상을 뛰어넘는 수준이라는 점이 드러난 대목이다.

국무부는 북한이 최근 몇 년 동안 불법 대량살상무기와 탄도미사일 프로그램에 자금을 조달하기 위해 점점 더 사이버 범죄에 의존해 왔다고 밝혔다. 탈취 자금이 핵·미사일 개발에 집중 투입되고 있다는 점이 더 큰 문제로 지적됐다.

정부 대응 미흡 논란과 사이버 제재 무산 경위

지난달 외교부는 북한의 지뢰 도발에 대응하는 카드로 불법 사이버 활동을 겨냥한 추가 독자 제재를 추진했다. 그러나 정동영 통일부 장관의 반대로 해당 제재는 없던 일이 됐다.

Advertisement

정동영 통일부 장관은 지뢰사건과 관련 없는 사이버 제재를 왜 하느냐는 취지로 반대 입장을 밝힌 것으로 전해졌다. 지뢰 도발 대응과 사이버 제재를 별개의 사안으로 본 판단이다.

이 사설은 북한의 탈취 규모와 자금 용도가 드러난 상황에도 그간 정부의 대응 움직임이 안이하다는 인상을 지울 수 없다고 지적했다.

국내 금융기관 겨냥 북한 해킹 위협과 국제 공조

북한의 사이버 해킹은 남의 일이 아니라는 지적이다. 매년 국내에서도 북한의 사이버 공격으로 크고 작은 피해가 속출하고 있으며, 최근에도 금융기관을 대상으로 한 대규모 해킹 시도가 있었다.

더구나 해킹으로 탈취한 자금은 핵·미사일 위협으로 전환돼 한국을 겨냥한다는 점에서 위험성이 크다는 분석이다. 국내 피해와 국제 제재 문제가 맞물려 있다는 의미다.

이 사설은 '전 지구적 문제'가 된 북한의 사이버 위협을 막기 위해 제재 강화 등 국제사회의 공동 노력에 정부가 적극 동참해야 한다고 주장했다.