미국 국방장관, 한국의 핵추진 잠수함 건조에 대한 지지를 표명한다.

미국 국방장관 피트 헤그세스, 한국의 핵추진 잠수함 건조에 대한 지지를 표명했다. 헤그세스 장관은 30일(현지시간) 싱가포르에서 열린 아시아안보회의에서 연설하고 있는 모습이다. 헤그세스 장관은 한국의 핵추진 잠수함 건조에 대해 "동맹과 파트너들이 자국 방어와 지역 안정 차원에서 (미국과) 유사한 수중 전력을 추구하는 것은 미국에도 매우 바람직한 일"이라고 말했다.

미국 국방장관 피트 헤그세스, 한국의 핵추진 잠수함 건조에 대한 지지를 표명했다. 헤그세스 장관은 30일(현지시간) 싱가포르에서 열린 아시아안보회의에서 연설하고 있는 모습이다. 헤그세스 장관은 한국의 핵추진 잠수함 건조에 대해 "동맹과 파트너들이 자국 방어와 지역 안정 차원에서 (미국과) 유사한 수중 전력을 추구하는 것은 미국에도 매우 바람직한 일"이라고 말했다.

그는 "물론 여러 도전 과제가 있고 이를 어떻게 극복할지는 긴밀한 협력이 필요하지만, 우리는 이 문제에 매우 전념하고 있다"고 말했다. 헤그세스 장관은 또 전작권 전환 문제에 대해 제이비어 브런슨 주한미군사령관과 긴 시간 대화했고, 최근 방미한 안규백 국방장관과도 논의했다고 밝혔다. 그는 "동맹국이 더 빨리 더 많은 통제권을 갖고자 하는 것은 고무적인 일이며, 우리가 계속 장려하고 싶은 본능"이라고 말했다. 다만 그는 "전작권 전환 과정에서 수십 년 동안 미군 장병들이 맡아온 군사 작전계획과 책임이 존중되도록 균형점을 찾아야 한다"고 덧붙였다.

헤그세스 장관은 이날 청중석에 앉아 있는 브런슨 사령관에게 "중요한 것은 적절한 시기와 적절한 장소에 적절한 능력을 배치하는 것이며, 동시에 우리의 관점들을 함께 고려하는 것"이라고 말했다. 브런슨 사령관은 앞서 지난달 미 의회 청문회에서 전작권 전환 시기로 2029년 1분기를 거론해 이르면 내년 전환을 원하는 한국과 시각차를 드러낸 바 있다. 헤그세스 장관은 이날 동맹의 방위비 부담 분담 증액을 요구하면서 한국을 또 한번 '모범 사례'로 언급했다.

그는 "부담 분담이 실제 어떤 모습인지 알고 싶다면 한국을 살펴보라"며 "이재명 대통령이 국방비를 국내총생산(GDP)의 3.5% 수준으로 증액하고 재래식 방어에 더 큰 책임을 지기로 한 것은 쉽지 않은 일이겠지만 현실을 있는 그대로 직시했기 때문에 내려진 결정이었다"고 평가했다. 그는 "모범적인 동맹은 신속한 무기 판매, 심층적인 산업 기반 협력, 정보 공유 확대 등 다양한 혜택을 제공하겠지만, 계속해서 무임승차하려는 자들은 분명한 변화에 직면하게 될 것"이라고 경고했다





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미국 국방장관 한국의 핵추진 잠수함 동맹의 방위비 부담 분담 전작권 전환

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