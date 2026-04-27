미국 공화당 54인 서한에 이어 아이사 의원, 장동혁 대표와 면담…쿠팡 규제 우려 전달

미국 연방 하원 공화당 의원 54명이 쿠팡 등에 대한 한국 정부의 규제를 비판하는 공개서한을 발송한 가운데, 해당 서한을 주도한 대럴 아이사 하원의원이 방미한 장동혁 국민의힘 대표를 만나 쿠팡 등 미국 기업에 대한 한국의 표적화와 부당한 처우에 대한 우려를 전달한 것으로 확인됐다. 아이사 의원 대변인은 이 문제가 미국 기업에 대한 전 세계적 약탈적 경제 행위의 일환으로 보고 있으며, 한미 간 경제 협력 강화와 동시에 국익 보호를 위한 논의가 필요하다고 강조했다. 한편, 장 대표는 귀국 후 아이사 의원 등이 주도한 서한 관련 기사를 공유하며 정부의 외교·경제 정책을 비판한 바 있다.

최근 미국 연방 하원 공화당 의원 54명이 쿠팡 등에 대한 한국 정부의 규제를 비판하는 공개서한을 주미대사 등에게 보낸 가운데, 해당 서한을 주도한 대럴 아이사 하원의원(캘리포니아)이 방미한 장동혁 국민의힘 대표를 만난 자리에서도 쿠팡에 대한 우려를 전달한 것으로 확인됐다.

아이사 의원 대변인은 27일(현지시각) 장 대표와의 면담 내용을 확인해달라는 한겨레 질의에 '아이사 의원은 쿠팡, 애플, 구글 등 미국 기업에 대한 한국의 표적화와 (부당한) 처우에 대한 우려의 메시지를 국회의원을 포함한 한국 정부 관계자들에게 전달해왔으며, 여기에는 장 대표도 포함된다'고 밝혔다. 앞서 장 대표는 지난 11일 미국 방문 직후 아이사 의원과의 만남을 공개하며 아이사 의원이 '한미 동맹의 중요성을 강조했다'고 설명한 바 있으나, 당시 회동에서 쿠팡에 대한 규제 완화 요청이 있었는지 여부는 별도로 밝히지 않았다.

아이사 의원 대변인은 '공화당 소속 하원의원 54명이 이 서한에 서명한 것은 이 문제에 대한 광범위한 공감대와 진정성을 반영하는 것으로 매우 중요하다'며 '아이사 의원은 전 세계 우방 및 동맹국들이 미국 기업에 대해 보이는 약탈적 경제 행위가 심각한 문제이며, 특히 한국 등에서 상황이 악화하고 있다고 보고 있다'고 말했다. 그러면서 '이것이 아이사 의원이 쿠팡, 애플, 구글 등 미국 기업에 대한 한국의 표적화와 처우에 관한 우려를 언론, 의회 청문회, 주미대사와 통상교섭본부장, 장 대표를 포함한 국회의원들에게 전달한 이유'라고 설명했다.

아이사 의원 대변인은 '미국과 한국은 필수적인 관계이자 오랜 우정을 공유하고 있으며, 아이사 의원은 양국 관계에 있어 '필요한 개혁과 수정'을 통해 상호 이익을 증진하고자 확고히 결의하고 있다'고 덧붙였다. 다만, 아이사 의원 쪽은 자신들의 요구에 장 대표가 회동 당시 어떤 입장이나 해명을 내놓았는지는 답하지 않았다. 아이사 의원 대변인은 '사적인 대화의 세부 사항을 상술하거나 공개하지 않는다'고 밝혔다. 장 대표는 귀국 후인 지난 22일, 아이사 의원 등이 주도한 서한 관련 기사를 공유하며 '앞에서는 '땡큐', 뒤에서는 '셰셰' 하다가는 경제도 안보도 폭망한다'며 정부의 외교·경제 정책을 강도 높게 비난한 바 있다.

당시 더불어민주당은 '제1야당 대표가 국익을 수호하기는커녕 미국 정계에 존재하는 다양한 목소리를 정부 공격의 수단으로 악용해 국민을 불안하게 하는 것은 책임 있는 공당의 자세가 아니다'라고 비판했다. 한미 간 무역 갈등은 지속적으로 확산될 가능성이 큰 가운데, 미국 측의 압력과 국내 정치권의 대응이 향후 경제 정책 방향에 미칠 영향이 주목된다. 특히 쿠팡을 비롯한 글로벌 기업에 대한 규제 완화 요구는 한국 정부의 산업 정책과 법제도 개편을 촉구하는 신호로 해석될 수 있으며, 이는 국내 기업 환경과 소비자 권익에도 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

또한, 이번 사건은 한미 간 경제 협력과 갈등의 균형을 찾는 과정에서 나타나는 복잡한 외교적 고려사항을 반영하고 있으며, 양국 간 상호 이해와 협상의 중요성을 다시 한번 강조하고 있다. 한미 동맹의 경제적 차원에서의 협력 강화와 동시에 각국의 국익을 보호하기 위한 노력이 병행되어야 한다는 점에서, 이번 논란은 향후 한미 간 경제 관계의 새로운 전환점이 될 수 있을 것으로 분석된다





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