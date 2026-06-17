미국·한국 중앙은행, 물가안정 위 headlined 통화정책 긴축 기조 유지…연준 점도표 상승, 한은 금리인상 시사

미국 연준과 한국은행이 국제 유가 상승으로 인한 인플레이션 우려에 대응해 통화정책을 긴축적으로 운영할 것임을 강조했다. 연준은 점도표 전망을 대폭 상향 조정하며 금리 인하 기대를 제한했고, 한은은 신현송 총재의 발언을 통해 추가 금리 인상 가능성을 시사했다. 한미 금리차 축소 가능성과 환율 영향에 대한 시장의 주목도 이어지고 있다.

미국 연방준비제도(Fed)와 한국은행 이 물가 안정을 최우선 정책 목표로 삼아 통화정책 기조를 전환할 준비를 하고 있다. 중동 지역의 지정학적 긴장으로 국제 유가가 급등하면서 인플레이션 우려가 확대되고 있는 상황에서 양국 중앙은행은 금리 인상 기조를 이어가거나 그 가능성을 시사하고 있다.

미국의 정책금리는 2023년 9월부터 12월까지 세 차례 인하된 후 2024년 1월, 3월, 4월, 6월까지 네 차례 연속 동결됐다. 연준은 최근 정책 결정문을 통해 "인플레이션은 에너지를 포함한 일부 부문의 공급 충격으로 인해 여전히 2% 목표를 상회하고 있다"며 "위원회는 물가 안정을 이룰 것"이라고 강조했다. 특히 이번 회의에서 공개된 점도표(dot plot)는 중간 전망치가 기존 3.4%에서 3.8%로 상승하면서 금리 인하 기대이 크게 약화된 모습을 보였다. 지난 3월 점도표에서는 연내 금리 인상을 전망한 위원이 한 명도 없었고, 인하를 전망한 위원이 12명에 달했던 것과 대비되는 변화다.

케빈 워시 연준 의장은 취임 후 첫 FOMC 기자회견에서 "이번 정책 결정문은 우리가 파악한 사실을 있는 그대로 전달하는 데 초점을 맞추고 있다"고 말해, 정책적 유연성을 강조하면서도 물가 안정에 대한 확고한 의지를 나타냈다. 한국은행의 경우, 미국과 이란의 중동 관련 합의 이후에도 국제 유가가 높은 수준을 유지하며 물가 상승률이 목표치인 2%를 크게 웃돌 것으로 전망된다. 한은은 올해 하반기 소비자물가 상승률이 3% 안팎, 근원물가 상승률이 2% 중후반에 이를 것으로 예상한다.

금통위는 지난달 중동 전쟁 불확실성 등을 이유로 기준금리를 동결했지만, 물가 안정을 최우선 과제로 제시하며 향후 금리 인상 가능성을 시사했다. 신현송 한은 총재는 취임 후 세 차례 공개 발언을 통해 기준금리 인상을 예고했으며, 최근 물가안정목표 운영상황 점검 기자설명회에서 "물가가 목표 수준으로 안정될 것이라는 확신이 들 때까지 적극 대응해나갈 것"이라며 긴축 통화정책 기조를 재확인했다. 시장에서는 연내 한국의 금리 인상이 2회에 달할 가능성이 유력하게 거론되고 있다. 한미 금리차 축소 가능성도 주목된다.

현재 한국의 기준금리는 연 2.50%, 미국의 정책금리는 3.50%~3.75% 수준으로 상단 기준 약 1.25%p의 차이가 있다. 만약 한국이 연내 2회, 미국이 1회 각각 금리를 인상할 경우 양국 금리 차이는 약 1.0%p로 축소될 수 있다. 이러한 금리차 축소는 외국인 투자 자금의 국내 유입을 다소 돕고 원화 절상 압력을 완화할 수 있는 요인으로 해석된다. 신 총재는 지난달 기자간담회에서 "한미 금리차가 환율에 상당히 중요한 요소"이며 "금리차가 줄게 되면 원화 절하 압력도 해소될 수 있다"고 언급했다.

이와 함께, 과거에는 환율이 미 달러화의 영향을 크게 받아 움직였으나 최근에는 금리 변수가 환율에 미치는 영향이 커졌을 가능성이 제기되고 있다. 결론적으로, 국제 유가와 관련한 지정학적 리스크가 지속되는 가운데 미국과 한국 모두 물가 안정에 주력하며 통화정책을 긴축적으로 운영할 방침이다. 연준은 점도표 전망 중간값 상승을 통해 금리 인하 기대를 누르고 물가 목표 달성에 대한 의지를 과시했으며, 한은은 신 총재의 잇단 발언과 금통위 결정을 통해 추가 금리 인상 가능성을 열어두고 있다. 한미 금리차 변화와 환율 간의 관계에 대한 관심도 지속될 전망이다





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