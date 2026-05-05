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미국·이란 전쟁 영향으로 4월 소비자물가 2.6% 급등…석유류 가격 3년 9개월 만에 최고치 기록

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미국·이란 전쟁 영향으로 4월 소비자물가 2.6% 급등…석유류 가격 3년 9개월 만에 최고치 기록
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📆5/5/2026 11:18 PM
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미국·이란 전쟁으로 인한 원유 공급 차질이 물가에 본격적으로 반영되면서 4월 소비자물가가 전년 대비 2.6% 급등, 1년 9개월 만에 최고치를 기록했다. 휘발유와 경유 가격이 각각 21%와 31% 오르며 3년 9개월 만에 최고치를 기록했고, 서비스 물가도 상승하며 물가 상승에 기여했다.

서울 지역 주유소 휘발유 평균 가격이 리터당 2천원 선을 넘어선 지난달 7일 서울 시내 한 주유소 유가정보판에 ‘인근최저가’ 표시가 붙어 있다. 한수빈 기자 미국·이란 전쟁 영향이 물가에 본격적으로 반영되면서 4월 소비자물가 가 전년 대비 2.6% 급등, 1년9개월만에 최고치를 기록했다.

원유 공급 차질로 석유류 가격이 약 22% 오르며 전체 물가를 견인한 영향이다. 휘발유는 약 21%, 경유는 약 31% 올라 3년 9개월만에 최고치를 기록했다. 국가데이터처가 6일 발표한 ‘4월 소비자물가 동향’을 보면, 지난달 소비자물가 지수는 119.37(2020년=100)로 1년 전보다 2.6% 올랐다. 지난 3월(2.3%)보다 0.4%포인트 상승한 것으로 지난 2024년 7월(2.6%) 이후 가장 높았다.

소비자물가는 미국·이란 전쟁이 시작된 지난 2월말 이후 두달 연속 오름세를 보이고 있다. 전월비 상승률(0.5%)도 3월(0.3%)보다 확대됐다. 농축수산물 물가가 전년보다 0.5% 내렸지만 석유류가 포함된 공업제품과 서비스 물가가 크게 오르면서 전체 물가를 끌어올렸다. 석유류가 포함된 공업제품은 1년 전보다 3.8% 상승했다.

이중 석유류 가격은 21.9% 올라 전체 물가를 0.84%포인트나 끌어올렸다. 석유류 가격 상승률은 지난 2022년 7월(35.2%) 이후 3년 9개월만에 최고치였다. 전월(9.9%)보다도 상승률이 두배 이상 확대됐고 물가 상승 기여도도 0.45%포인트 확대됐다. 구체적으로는, 휘발유가 21.1%, 경유가 30.8% 올라 2022년 7월 이후 최고 상승률을 기록했다.

등유도 18.7% 올라 지난 2023년 2월(22.7%) 이후 3년 2개월 만에 가장 크게 올랐다. 서비스 가격도 2.4% 오르면서 물가 상승에 일조했다. 개인서비스는 3.2% 올라 전월과 상승률이 동일했지만 공공서비스 상승률이 1.4%로 전월(1%)보다 확대됐다. 국제유가 상승에 따른 유류할증료 인상으로 국제항공료가 상승한 영향이다.

국제항공료 상승률은 3월 0.8%에서 지난달 15.9%로 크게 확대됐다. 지난달 국제항공료에 산정되는 유류할증료가 2월중순에서 3월중순까지 국제유가 기반으로 산출되면서 국제 유가 상승분이 반영됐기 때문이다. 개인서비스는 외식 가격이 2.6% 올라 전월(2.8%)보다 축소됐지만, 유가와 관련된 자동차 수리비, 엔진오일 교체비 등이 오르면서 외식제외 서비스(3.5%)가 상승했다. 전기·가스·수도는 0.2% 올라 전월과 동일한 수준을 기록했다

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소비자물가 석유류 가격 미국·이란 전쟁 물가 상승 공업제품

 

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