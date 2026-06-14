미국·이란 종전 협상과 FOMC 결과에 주목하는 국내 증시, 전고점 돌파 가능성은?

중동 지정학적 리스크 완화 기대와 외국인 수급 개선 조짐 속에 코스피가 8100선에 안착하며 전고점 돌프 여부를 가를 분수령에 섰다. 다만 미국·이란 종전 협상 결과와 18일 열리는 FOMC가 변동성 확대 요인으로 작용할 수 있어 주의가 필요하다.

국내 증시는 이번 주 전고점 돌파 여부를 결정할 중요한 분기점에 서 있다. 중동 지정학적 리스크 완화에 대한 기대와 외국인 수급 개선의 조짐이 나타나며 코스피 가 8100선에 안착했으나, 여전히 변동성 은 크게 나타날 수 있는 상황이다.

지난주 코스피는 8123.62로 마감하며 전주 대비 36.97포인트(0.45%) 하락했지만, 한 주 동안 극심한 변동성을 보였다. 8일에는 장중 7400선까지 밀리며 서킷브레이커가 발동되었고, 다음 날인 9일에는 8% 넘게 급등하며 매수 사이드카가 발동되는 등 롤러코스터 같은 움직임을 보였다. 수급 측면에서는 외국인이 4조3000억원어치를 순매도했으나, 개인은 3조7000억원, 기관은 500억원가량 순매수했다. 주목할 점은 외국인 투자자들이 24거래일 연속 순매도를 이어가며 총 74조원을 순매도했음에도 불구하고, 지난 12일 2조2000억원 넘게 순매수로 전환한 것이다.

이는 미국과 이란 간 종전 기대가 높아지고 원·달러 환율이 안정세를 보이면서 외국인 투자심리가 개선되기 시작한 것으로 해석된다. 이번 주 증시의 최대 변수는 미국과 이란 간 종전 협상 결과다. 양국은 이르면 14일(현지시간) 종전 관련 양해각서(MOU)에 서명할 것으로 알려져 있다. 협상이 타결되면 국제유가와 환율 안정을 통해 위험자산 선호 심리가 강화될 가능성이 있다.

반면 협상 과정에서 불협화음이 발생할 경우 최근 급반등한 반도체주와 성장주를 중심으로 차익실현 매물이 출회되며 변동성이 다시 확대될 수 있다. 한편, 18일 열리는 미국 연방공개시장위원회(FOMC)도 중요한 이벤트로, 기준금리 동결은 기정사실화되고 있으나 점도표 변화와 케빈 워시 Fed 의장의 첫 기자회견이 시장에 영향을 줄 수 있다. 워시 의장이 예상보다 매파적인 입장을 내놓을 경우 위험자산 투자심리가 위축될 가능성이 있다. 추가적으로 스페이스X 나스닥 상장으로 인한 단기 자금 이동도 국내 증시 수급에 영향을 미치며 변동성을 키우는 요인으로 작용할 전망이다.

증권가에서는 단기 변동성 확대 가능성을 인정하면서도 중장기 상승 전망은 유지하고 있다. 대신증권은 이번 주 코스피 예상 범위를 7000~8800포인트로 제시하며 "6월 초 이후 변동성 확대는 주도주 과열 해소와 매물 소화 과정"이라며 "7~8월 강세 전망은 여전히 유효하다"고 평가했다. 또한 "미국·이란 종전 협상 진전으로 유가와 금리, 달러가 안정될 경우 위험 선호 심리가 회복되고 2분기 실적 시즌을 앞두고 코스피 밸류에이션 상승 여력도 확대될 수 있다"고 전망했다.

나정환 NH투자증권 연구원은 "워시 의장이 물가 안정 기조를 확인하면서도 금리 인상 가능성을 완전히 배제하지 않는 수준의 보수적 발언을 내놓을 수 있다"며 "그 경우 단기 변동성 확대는 불가피하겠지만 반도체 업종에는 오히려 매수 기회가 될 수 있다"고 분석했다





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