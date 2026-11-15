미 FAA 통신망 장애로 1만8000편 항공기 결항

미국 연방항공청(FAA) 관제 통신망 장애로 전국 항공편이 중단되며 총 1만8000편 이상이 결항했다. 교통장관과 주요 항공사들의 대응 현황 및 추가 영향 분석.

미국 연방항공청 ( FAA)의 관제 통신망 갑작스러운 장애로 인해 미국 전역에서 항공편 운항이 마비되는 대규모 사태가 발생했다. 13일(현지시간) 텍사스주 댈러스 포트워스 국제공항을 비롯한 전국 주요 공항에서 항공기와 화물 차량의 이동이 중단되면서 항공 산업계에 심각한 혼란이 확산되고 있다.

사흘째 지속되는 대규모 결항 규모

미 전역에서 발생한 항공 이륙 중단의 여파로 15일(현지시간)까지 사흘째 항공편 결항과 지연 현상이 이어지고 있다. 항공편 추적 서비스 플라이트어웨어의 집계 결과, 15일 오후 3시 기준 미국에서 결항한 항공편은 2291편에 달했다. 이는 지난 13일 9000편 이상, 14일 6600편의 항공편이 취소된 데 이은 수치로, 사흘간의 누적 결항 규모가 1만8000편을 넘어섰음을 의미한다. 이 수치는 2001년 9·11 테러 이후 가장 오랜 시간 이어진 전국적인 항공기 이륙 중단 조치라는 점에서 그 영향력이 매우 크다.

Also read 미국 FAA 항공관제 통신 장애로 전국 항공편 수백 편 결항

조종사 근무 한도 초과와 대체 인력 부족

전국적인 운항 중단으로 항공기와 승무원들이 제때 예정된 위치로 이동하지 못하는 구조적 문제가 발생했다. 일부 항공편은 아예 출발하지 못했고, 다른 항공편들은 공항 혼잡으로 회항하거나 대체 공항으로 향하기도 했다. 가장 큰 문제는 조종사와 승무원들이 잇단 운항 지연 등으로 근무 시간 한도에 도달하면서 곧바로 다음 운항에 투입되지 못하는 점이다. 항공사들은 대체 인력을 확보하기 위해 일부 항공편에 추가 수당을 제시하고 승무원 숙소를 마련하는 등 운항 정상화에 안간힘을 쓰고 있다. 제트블루항공의 운항 예정 항공편 중 27%, 아메리칸항공의 13%가 취소된 것으로 나타났다. 사우스웨스트항공과 유나이티드항공, 델타항공의 결항률은 3~5% 수준을 기록했다.

Advertisement

주요 항공사들의 피해 최소화 노력

아메리칸항공은 결항에 따른 대체 항공권 수요 증가로 가격이 급등하는 것을 막기 위해 항공권 가격에 상한을 설정하고 추가 항공편을 편성했다. 또한 13일부터 16일까지 여행 예정자를 대상으로 추가 비용 없이 항공편을 변경할 수 있도록 했다. 아메리칸항공은 일정 변경이나 환불을 받을 수 있도록 고객 지원 조치를 연장했다. 이는 승객들의 불만을 최소화하고 항공사 평판을 보호하기 위한 전략적 조치로 평가된다. FAA는 통신망 운영업체 L3해리스 테크놀로지스의 설치 작업상 실수나 라우터 자체의 결함이 원인인지 조사하고 있다고 밝혔다.

교통장관의 기술적 원인 조사 발표

숀 더피 미국 교통장관은 이번 사태의 원인을 규명하기 위해 통신망 운영업체 L3해리스 테크놀로지스의 설치 과정에서의 실수 여부나 라우터 자체의 결함 가능성을 집중 조사하겠다고 밝혔다. 이번 통신망 장애는 단순한 기술적 오류를 넘어 미국 항공 교통 시스템의 취약점을 드러낸 사건으로 꼽힌다. FAA는 재발 방지를 위해 시스템 점검 및 보안 강화 조치를 취할 것으로 예상된다. 이번 사태로 인해 승객들 간의 불만과 항의가 빗발치고 있으며, 항공 업계의 경제 손실 또한 막대한 것으로 추정된다. 앞으로도 추가적인 지연과 결항이 발생할 수 있어 승객들의 각별한 주의가 요구된다.