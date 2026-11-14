미 FAA 전국 지상중지 조치, 노후 관제망 장애로 항공기 3만대 지연

미 교통부 더피 장관에 따르면 미국 FAA는 13일 노후화된 항공교통 관제 시스템 장애로 전국 단위 지상중지를 발령했다. 이 조치로 항공기 3500대가 운항 중이며 예정된 3만대도 영향을 받았다.

미국 연방항공청 FAA 은 13일 오후 노후화된 항공교통 관제 통신 시스템의 장애로 인해 미국 전역의 항공기 운항이 사실상 전면 중단되는 사태를 겪었다고 밝혔다. 더피 미 교통부 장관은 이 같은 지상 중지 조치로 인해 3500여 대의 항공기가 이미 공중에 떠 있었으며, 당일 미국 공항에서 이륙이 예정된 항공편만 해도 총 3만 대에 달한다고 밝혔다.

FAA 시스템 장애와 지상중지 발령 배경

FAA는 미국 동부시간으로 13일 오후 3시 53분, 항로 관제센터에 영향을 미친 통신 문제를 이유로 미국 전역 공항에 전국 단위 지상중지 ground stop 조치를 발령했다. 지상중지는 목적지 공항에서 활주로 폐쇄 등 예상치 못한 상황이 발생했을 때 항공교통 흐름을 관리하기 위해 내려지는 조치이다. 이 조치가 내려지면 대상 항공기는 추후 이륙 지시가 있을 때까지 지상에 대기해야 한다. 이는 2023년 1월 11일 이후 FAA가 전국적인 항공편 이륙 중단 조치를 시행한 최초 사례이며, 9·11 테러 이후 가장 오랜 시간 이어진 전국 단위의 운항 중단으로 기록되고 있다.

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더피 장관의 진단과 예산 문제 지적

더피 장관은 브리핑에서 "오후 3시 36분에 전국의 관제센터와 터미널 레이더 접근관제소 TRACON에서 레이더와 통신이 불안정해졌다"며 "레이더 데이터와 항공기 간의 교신에서 일관성이 깨지기 시작한 시점에 지상중지를 발령했다"고 설명했다. 그는 네트워크 스위치에 과부하를 줄이는 수정을 가한 결과 시스템이 정상화되었다며, 이 조치가 오래된 네트워크 문제가 장애의 근본 원인임을 시사한다고 밝혔다. 더피 장관은 의회가 항공관제 시스템 개선 예산을 충분히 편성하지 않은 것이 이번 사태의 핵심 원인이었다고 비판했다.

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운항 정상화까지 소요되는 시간과 과거 사례

항공 분석가들은 이번 사태로 인해 4시간 이상 이어진 전국 단위 운항 중단 여파로, 항공사들이 운항 일정을 완전히 정상화하는 데 며칠이 걸릴 것으로 전망했다. 로이터 통신은 이번 사건이 9·11 테러 이후 가장 긴 시간 동안 지속된 전국적 운항 중단이라고 지적했다. FAA가 전국적인 이륙 중단 조치를 취한 과거 사례는 2023년 1월 11일이 마지막이었다. 당시 계약업체 직원들이 조종사들과의 통신에 사용되는 경보 시스템 관련 파일을 실수로 삭제하면서 약 90분 동안 수천 편의 항공기 이착륙이 지연된 바 있다.

공항별 영향과 향후 관리 방향

이번 시스템 장애는 시카오 해리슨 국제공항을 비롯해 미 전역의 주요 허브 공항에 광범위한 영향을 미쳤다. 애틀란타 하츠필드 잭슨 국제공항에서도 항공편 취소 및 지연 안내가 이어졌으며, 워싱턴 레이건 공항과 보스턴 로건 국제공항 등에서도 출국 수속이 지연되는 현상이 발생했다. FAA는 이번 사태를 계기로 관제 시스템의 신뢰성을 높이고, 향후 유사한 네트워크 과부하 상황에 대비한 추가적인 기술 개선과 예산 확보의 필요성을 강조할 것으로 보인다. 업계에서는 시스템 안정화가 완료되더라도 여파로 인한 지연 항공편 처리와 승객 대응에 상당한 시간이 소요될 것으로 예상하고 있다.