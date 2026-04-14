미 호르무즈 해협 '역봉쇄'…중국 겨냥한 에너지 패권 경쟁 심화?

미국의 호르무즈 해협 '역봉쇄' 조치가 중국을 겨냥한 에너지 패권 경쟁의 일환으로 해석되며, 증권가에서는 이번 조치의 배경과 향후 전망에 대한 다양한 분석이 나오고 있습니다. 특히, 중국의 원유 수입 경로 봉쇄를 통해 미국산 에너지 수입을 유도하고, 에너지 가격 상승을 통해 중국 경제에 압박을 가하려는 미국의 전략이 주목받고 있습니다. 미·중 정상회담을 앞두고 시진핑 주석의 대응 전략에 대한 관심도 높아지고 있습니다.

미국이 세계 에너지 수송의 요충지인 호르무즈 해협 을 ' 역봉쇄 '하는 전례 없는 군사적 조치에 돌입한 가운데, 증권가에서는 이번 움직임이 중국을 겨냥한 거대한 전략의 일환일 가능성에 주목하고 있습니다. 최진영 대신증권 연구원은 14일 발표한 보고서에서 '전쟁의 이면에 숨겨진 의도를 파악할 필요가 있다. 이번 전쟁의 궁극적인 목표는 철저한 실리, 즉 경제적 이익에 있다'고 분석했습니다.

그는 '이러한 군사적 행동은 단순히 표면적인 이유를 넘어선 다른 목적을 내포하고 있다. 바로 이란과의 전쟁을 지렛대로 삼아 동아시아 시장에서 시장 점유율(M/S)을 확대하려는 의도'라고 지적하며, '트럼프 대통령의 '이이제이(以夷制夷)' 전략의 핵심 타겟은 이란산 원유를 전량 구매하는 중국'이라고 분석했습니다. 그간 중국은 이란, 러시아, 베네수엘라로부터 시장가 대비 20~50% 할인된 가격으로 원유를 수입하여 국내 물가를 비교적 안정적으로 유지해왔습니다.

그러나 미국의 호르무즈 해협 봉쇄 및 이란 제재 강화는 중국의 원유 수입 경로를 봉쇄하고, 결국 미국산 에너지 수입을 강요하는 결과를 초래할 수 있다는 것입니다. 이는 중국이 에너지 가격 상승으로 인해 경제적 부담을 떠안게 하고, 궁극적으로 미국산 에너지 구매를 유도하려는 전략으로 풀이됩니다. 더욱이 미국-이란 전쟁 과정에서 러시아산 원유에 대한 제재가 완화되고, 중국이 소비하는 원유의 13%를 차지하는 이란산 원유 수입이 막히게 되면 중국은 심각한 비용 압박에 직면하게 됩니다.

최 연구원은 '중국은 이미 한계점에 다다랐다. 정유 제품 수출까지 금지했음에도 불구하고 재고 소진 속도가 예상보다 빨라지고 휘발유 등 주요 정유·화학 제품 가격이 반등하자 중국 정부는 지난 10일 상업용 비축유 사용을 허용했다'고 설명했습니다. 또한 '부동산 경기 침체로 내수가 부진한 상황에서 에너지 가격 상승은 스태그플레이션(고물가 경기 침체)으로 이어질 수 있다'고 경고하며, '시장 컨센서스를 상회하기 시작한 중국의 생산자물가지수(PPI)가 이를 증명한다'고 강조했습니다.

반면, 미국은 1975년 제정된 에너지정책보호법(EPCA) 등을 통해 11월 중간선거까지 에너지 가격을 비교적 안정적으로 유지할 수 있는 여력이 있다고 최 연구원은 평가했습니다. 김선영 DB증권 연구원은 '상대방이 판을 깔고 유인하더라도 중국은 신중한 태도를 유지하고 있다'고 분석했습니다. 그는 '공식적으로 중국 외교부가 조속한 종전과 휴전을 촉구하고 있지만, 적극적인 중재 역할을 수행하지는 않는다'고 지적했습니다.

김 연구원은 '중국에게 원자재는 가격의 문제가 아니라 안정적인 공급이 가능한지가 가장 중요한 문제'라며 '이번 전쟁의 정확한 목적이 무엇인지는 불분명하지만, 결과적으로 이번 전쟁으로 인한 중국의 피해는 아직 미미하다'고 진단했습니다. 한편, 다음 달 트럼프 대통령과의 미·중 정상회담을 앞둔 시진핑 중국 국가주석은 단기적인 손실에 연연하지 않고, 협상력을 극대화하는 데 주력할 것으로 보입니다.

그는 중국의 장기적인 경제적 이익을 고려하여, 미국의 압박에 굴하지 않고 협상에서 유리한 위치를 선점하려는 전략을 펼칠 것으로 예상됩니다. 이처럼, 미국의 호르무즈 해협 '역봉쇄'는 단순한 군사적 행위를 넘어, 중국을 견제하고 자국의 에너지 시장 지배력을 강화하려는 미국의 복합적인 전략의 일환으로 해석됩니다. 향후 미·중 관계는 더욱 복잡해지고, 에너지 시장의 변동성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다.





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