미 하원, 트럼프 대통령의 자의적 주한미군 감축에 대한 견제 강화

미 하원에서 마련된 2027회계연도 국방수권법안 초안에 주한미군의 현재 규모 유지 관련 내용이 강화된 것으로 파악됐다.

2025년 8월 27일 경기도 여주시 연양동 남한강에서 열린 한미연합 제병협동 도하훈련에서 주한미군 스트라이커 장갑차와 한국군 K200 장갑차가 부교 도하를 하고 있다. 미 하원 에서 마련된 2027회계연도 국방수권법안 초안에 주한미군의 현재 규모 유지 관련 내용이 강화된 것으로 28일 파악됐다.

마이크 로저스 미 하원 군사위원회 위원장이 최근 내놓은 내년도 국방수권법안 초안에는 현행 2026회계연도 국방수권법안에 입각한 '미군의 한반도 태세에 대한 감독' 관련 자금 사용 금지 규정을 2027회계연도까지 연장한다고 돼 있다. 2026회계연도 국방수권법안에는 이 법에 따라 승인된 금액은 주한미군 수를 2만8천500명 밑으로 줄이는 목적 등에'의무지출되거나 집행될 수 없다'고 규정하고 있는데, 이와 같은 금지 규정을 2027회계연도에도 적용하겠다는 내용이 초안에 포함된 것이다. 현행 국방수권법안은 국방수권법안에 따른 예산만 쓰지 못하도록 규정하고 있는데 새 국방수권법안 초안은 국방수권법안뿐 아니라 2026, 2027회계연도에 적용되는 다른 법에 의해 책정된 어떤 금액도'의무지출되거나 집행될 수 없다'고 규정하고 있다.

이번 미 하원의 국방수권법안 초안에는 유럽에 주둔하는 미군의 감축 및 재배치와 관련해서도 대통령의 자의적인 결정을 강하게 견제하는 내용이 포함됐다. 현행 국방수권법안에는 미국의 국가안보 이익에 부합하거나 한국과 일본, 유엔군 사령부 회원국 등과 협의했다는 내용을 소관 상임위원회에 제출하면 60일 후 금지를 해제한다는 단서가 달려있는데, 2027회계연도 국방수권법안에도 유사한 단서가 포함될 것으로 예상되는 것이다. 이처럼 미 의회가 트럼프 대통령의 자의적 주한미군 감축에 대한 견제를 강화하려 하는 것은 트럼프 대통령의 '동맹 흔들기' 움직임과 무관치 않아 보인다.

다만 국방수권법안은 상·하원을 모두 통과해야 하기 때문에 하원안이 앞으로 확정되더라도 상원과의 조율을 거치는 과정에서 문안이 수정될 수 있다.





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미 하원 트럼프 대통령 주한미군 감축 국방수권법안 견제 강화

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