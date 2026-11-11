미 하원, 헤그세스 국방장관 탄핵안 법사위 회부 가결로 표결 저지

미국 하원이 피트 헤그세스 국방장관 탄핵소추안을 법사위로 회부해 본회의 표결을 막았다. 다음 해 1월 다수당이 되는 민주당의 탄핵 추진 재개가 전망된다.

미국 하원 이 10일 피트 헤그세스 국방장관에 대한 탄핵소추안을 법제사법위원회(법사위)로 회부하기로 211 대 204로 가결했다. 이에 따라 헤그세스 국방장관에 대한 탄핵 추진은 일단 저지된 상태가 됐다. 마이크 존슨 하원의장은 이날 탄핵안 회부가 의결된 뒤 의사당을 떠나면서 기자들의 질문에 답했다.

이번 표결의 발단은 민주당의 움직임이었다. 민주당은 헤그세스 국방장관에 대한 탄핵안을 우선 처리 결의안으로 상정하려 했지만, 공화당이 탄핵소추안을 법사위에 먼저 넘기면서 본회의 표결이 막혔다.

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우선 처리 결의안 절차가 멈춘 과정

우선 처리 결의안이 의회에 상정되면 의회 지도부는 이틀 이내에 표결 일정을 잡아야 한다. 민주당이 노린 것이 바로 이 절차였다. 그러나 공화당은 이날 헤그세스 탄핵소추안을 일단 법사위원회에 회부함으로써 이 시한 구조를 사실상 우회하고 본회의 표결을 막았다.

하원 다수당 교체를 앞두고 있다는 점도 이번 대치의 배경이다. 오는 1월 하원 다수당을 차지하게 되는 민주당은 탄핵 추진을 재개할 것으로 전망된다. 이번 법사위 회부는 탄핵안 자체가 폐기된 것이 아니라 표결 시점이 뒤로 밀린 조치라는 점에서 의미가 있다.

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헤그세스 장관과 공화당 내 엇갈린 입장

헤그세스 국방장관은 표결에 앞서 연 기자회견에서 탄핵안을 발의한 매시 하원의원을 불만에 차 패배한 하원의원이라고 부르며 강하게 비난했다. 그는 탄핵소추안이 정책적 이견을 나열한 것에 불과하다고 주장했다.

헤그세스 장관은 이번 탄핵 사유가 중범죄나 경범죄, 반역이나 뇌물수수에 해당하지 않으며, 건국의 아버지들이 탄핵 제도를 만들 때 염두에 둔 범죄가 아니라고 강조했다. 그는 자신에 대한 탄핵 논리가 법적 위반이 아니라 정책 견해 차이에서 비롯됐다는 입장을 분명히 했다.

하원에서는 다수의 공화당 의원들이 헤그세스 장관을 엄호했다. 이들은 이란 전쟁에서 나타난 차질에 대한 책임을 헤그세스 장관에게만 돌려서는 안 된다고 주장했다. 하원 공화당의 이런 태도가 이날 법사위 회부 표결로 이어졌다.

상원 공화당의 우려와 향후 탄핵 절차 전망

상원에서는 퇴임을 앞둔 공화당 의원들을 중심으로 헤그세스 장관에 대한 우려가 점차 커지고 있다. 공화당의 톰 틸리스 상원의원은 헤그세스 장관이 물러나야 한다고 밝히며, 탄핵을 불신임 투표로 보고 찬성하겠다는 입장을 내놓았다.

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재선에 실패한 공화당의 빌 캐시디 상원의원도 탄핵 재판 진행에 열려 있다는 입장을 표명했다. 상원 군사위원회 소속인 공화당의 조니 언스트 상원의원은 헤그세스 장관의 국방부 지도력에 우려를 제기했다. 언스트 의원은 월스트리트저널과의 인터뷰에서 국방부 운영 방식에 우려가 있으며, 장관을 거쳐 국방부에서 나오는 정보가 대통령에게 전쟁 상황을 정확히 전달하고 있는지 의문이라고 말했다.

언스트 상원의원은 국방부에서 기만적인 내용이 생성되어 대통령에게 보고되고 있다면 이를 밝혀내야 한다고 강조했다. 하원에서 저지된 탄핵 추진이 상원의 이런 공화당 내 우려와 맞물리면서, 헤그세스 장관을 둘러싼 의회 내 논란은 당분간 이어질 것으로 보인다. 다음 해 1월 민주당이 하원 다수당이 되면 탄핵 추진이 본격적으로 재개될 것으로 전망된다.