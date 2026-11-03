미 중간선거 최대 감시단과 주방위군 대치...

도널드 트럼프 전 대통령의 부정선거 주장에 따라 법무부가 사상 최대인 1000명 감시단을 파견하고, 민주당 주지사들이 주방위군으로 맞불 대응하며 긴장감이 고조된 미국 중간선거 현장을 분석합니다.

미국 연방 의회 근처에 교통 표지판이 세워지고 있는 워싱턴의 아침 풍경에서 시작된 3일(현지시간)의 중간선거는 양측의 극심한 팽팽함 속에 치러지고 있다. 도널드 트럼프 미국 전 대통령이 제기해온 부정선거 가능성에 따른 조치로, 사상 최대 규모의 정부 감시단과 이들의 활동을 감시하기 위한 대규모 주방위군 이 '맞불' 형식으로 투입된 긴장된 상황이다.

사상 최대 1000명 감시단 투입 배경

미국 법무부는 3일 역사상 최대 규모의 선거 감시 활동을 통해 선거의 공정성을 보장하고 자유롭고 공정한 선거를 지원하며 미국 전역에서 시민 투표권을 보호한다는 사명을 강화한다고 밝혔다. 현재 트럼프의 측근인 토드 블랜치 장관이 이끄는 법무부는 이번 활동이 트럼프가 주장해온 불법선거에 대한 증거 확보 차원에서 이뤄지고 있음을 시사했다.

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법무부가 투입한 선거 감시원과 참관인은 총 1000명으로, 이는 2022년 중간선거 당시 투입된 인력의 3배에 달하는 역대 최대 규모다. 아울러 이 감시단은 사상 최초로 미국 내 전국 50개주 전체에 골고루 배치되어 선거 감시 활동을 수행하고 있다. 또한 법무부는 앞으로 1주일간 투표권과 관련한 문의 및 불만을 접수할 계획이라고 덧붙였다.

민주당 주도 주방위군 맞불 대응

연방정부의 대대적인 감시단 파견에 맞서 민주당 소속 주지사가 있는 주들을 중심으로 주방위군을 투입한 맞불 대응이 빠르게 전개되고 있다. 이러한 대응은 주로 투표소에 파견된 연방 요원들의 불법 활동을 감시하기 위한 감시단 성격으로 이루어지고 있다.

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민주당 소속 밥 퍼거슨 워싱턴주 주지사의 제안에 따라 주 내 7개 카운티에서 주방위군 100여 명이 선거 감시에 나섰다. 퍼거슨 주지사는 지난 대선 당시 워싱턴주 밴쿠버에서 투표함 방화로 투표용지 수백 장이 훼손된 사건을 거론하며 주방위군 투입의 필요성을 강력히 강조했다.

similarly, 민주당 소속 주지사가 있는 노스캐롤라이나주에서도 주방위군이 선거 모니터링에 나선다. 콜로라도주에서는 주방위군이 선거 사이버보안 지원을 담당하며, 민주당 단체장이 이끄는 미네소타주와 캘리포니아주 등에서도 법무부 감시단의 활동을 역으로 감시하는 활동에 적극 나섰다.

과열된 베팅 시장과 투명성 논란

선거가 팽팽한 긴장감 속에서 진행되는 가운데 미국의 예측 시장은 19억 달러(약 2조 5564억 원)가 넘는 돈이 한꺼번에 몰리는 등 과열 양상을 보이고 있다. 워싱턴포스트(WP)가 2일 오후 8시 기준으로 집계한 결과, 대표적인 예측 사이트인 칼시에는 13억 달러, 폴리마켓에는 6억 달러가 선거와 관련한 베팅에 투입된 것으로 확인되었다.

베팅 주제는 특정 후보자의 유세 연설 내용부터 의회의 권력 배분까지 7000가지가 넘는 다양함을 보였다. 그러나 2024년 대선 당시 폴리마켓 한 곳에서만 트럼프와 카멀라 해리스 당시 민주당 후보의 당선 여부를 놓고 36억 달러(약 4조 8441억 원) 이상의 거래가 이뤄진 사례에서 보듯, 거래 플랫폼이 다양하고 사용자의 신원이 익명화되다 보니 정확히 누가, 몇 명이 선거에 베팅했는지는 알 수 없다.

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이러한 익명성과 다양성으로 인해 내부자 거래와 이해 상충 우려가 지속적으로 제기되어 왔다. 실제 칼시는 자신의 선거구에 직접 베팅한 노스캐롤라이나주 하원 후보 등의 거래를 금지했으나, 선거 캠페인 컨설턴트들이 자신이 관여하는 선거에 베팅하고 있다는 언론 보도가 나오기도 하는 등 투명성 확보에 대한 사회적 관심은 더욱 커지고 있다.