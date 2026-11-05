미 중간선거 DSA 의석 8명으로 확대, 민주당 내 진보파 영향력 쟁탈전 촉발

미국 연방 하원 선거에서 미국민주사회주의자(DSA) 소속 의원이 총 8명으로 늘어나며 민주당 내 노선 경쟁이 본격화되고 있다. 신진 진보파의 하원의장 선출 및 정책 주도권 영향력이 주목된다.

미국 연방 하원 선거 결과 미국민주사회주의자 (DSA) 소속 후보들의 약진이 두드러지며 민주당 내부의 노선 경쟁이 공식적으로 시작될 전망이다. 4일(현지시간) 미 공영라디오(NPR) 등 주요 매체에 따르면, 전날 치러진 선거에서 DSA 소속 신진 후보 6명이 연방 하원의원으로 당선되었다. 이는 기존 현역 의원 2명과 합쳐 총 8명의 DSA 소속 의원을 배출하게 되었음을 의미하며, 민주당 내 진보 성향 세력의 정치적 입지를 강화하는 계기가 되고 있다.

DSA 의석 급증과 하원 내 영향력 확대

당선된 신진 DSA 의원들은 뉴욕의 다리알리자 아빌라 슈발리에와 클레어 발데스, 콜로라도의 멜라트 키로스, 캘리포니아의 앤젤라 곤잘레스토레스, 미시간의 도노وان 매키니, 펜실베이니아의 크리스 래브 등으로 구성되었다. 기존 재직 중이던 알렉산드리아 오카시오코르테스 의원과 라시다 틀라입 의원과 함께 총 8명의 의원을 배출한 것은 역사적인 성과로 평가된다. NPR은 이러한 결과를 바탕으로 DSA가 민주당을 더욱 진보적인 방향으로 이끌고자 할 것이며, 그 첫 시험대가 다가오는 하원의장 선출 선거가 될 것이라고 분석했다.

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차기 하원의장 선출을 위한 협상 전초전

민주당은 현재 하원 242석을 확보해 과반인 218석을 이미 넘겨 다수당 지위를 확보한 상태다. 오는 18~19일 차기 의회 지도부 선거를 치르는 방안을 검토 중이며, 하킴 제프리스 현 민주당 하원 원내대표가 내년 1월 하원의장 선출에 나설 것으로 예상된다. 만약 선출될 경우 제프리스 의원은 미국 최초의 흑인 하원의장이 되는 기록을 세우게 된다. 그러나 신진 DSA 당선자들 중 누구도 제프리스 원내대표를 지지하겠다는 입장을 밝히지 않아 향후 협상 과정이 관건이 될 것으로 보인다.

'더 블록' 형성 및 진보적 정책 요구

신진 진보파 의원들은 비공식 연대인 '더 블록(The Bloc)'을 형성하여 진보적 의제 확대를 위한 세력화를 모색하고 있다. '더 블록' 관계자는 액시오스와의 인터뷰에서 제프리스 원내대표에게 아무 대가 없이 표를 주지 않겠다면서, 유권자들이 원하는 우선순위를 반영한 과감한 하원 정책 의제를 추진하는 데 집중하고 있다고 밝혔다. 이들이 내세우는 핵심 정책으로는 전국민 의료보험 도입, 데이터센터 건설 중단, 그리고 이스라엘에 대한 군사 원조 철회 등을 꼽았다. 이를 위해 과거 DSA 회원이거나 유사한 노선을 가진 윌리엄 로렌스, 랜디 비예가스, 브래드 랜더, 애덤 하마위 당선자 등도 연대에 합류할 가능성이 점쳐진다.

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크리스 래브 당선자는 "나는 누구의 거수기도 아니다. 근본적인 변화를 위해 헌신할 것"이라고 발언했으며, 슈발리에 당선자 역시 "아직 고민 중이며 지지자들과 논의 중"이라고 답하는 등 독립적인 입장을 드러냈다. 이들 신진 의원들은 자신의 정치적 기반을 공고히 하고 당 지도부에 대한 요구사항을 관철시키기 위해 공식적인 연대체를 구축하고 있는 것이다.

협상력 제한 속 의회진보코커스와의 협력 모색

민주당의 압승으로 인해 신진 진보파의 협상력은 상대적으로 제한될 수 있다는 분석이 나온다. 민주당이 최종적으로 하원에서 250석 이상을 확보할 것으로 전망됨에 따라, 소수의 DSA 의원들만으로 하원의장 선출에 결정적인 캐스팅보트를 쥐기 어려워졌기 때문이다. 이에 따라 '더 블록'은 공화당 텃밭에서 당선된 포퓰리스트 성향의 당선자들을 적극적으로 영입하고, 약 100명의 의원이 소속된 의회진보코커스(CPC)와의 협력을 통해 영향력을 확대하는 방안을 모색하고 있다. CPC 의장인 그레그 카사르 의원도 "미국 국민은 과감한 변화를 요구했고, 전국민 의료보험은 압도적 인기를 얻고 있다"며 긍정적인 반응을 보였다.

물론 CPC 내부에는 상대적으로 온건한 의원들도 적어 이들의 결집도에 대해서는 여전히 미지수다. 그러나 민주당 전략가인 크리스티 세처는 "민주당 지지층 사이에는 치솟는 물가 부담 완화를 위한 더 강력한 노력을 원하는 목소리가 있다"며 "그들의 수는 적을지 모르지만, 영향력은 적지 않을 것"이라고 MS나우에 전하며 신진 진보파의 정치적 힘을 인정했다. 트럼프 행정부에 대한 유권자들의 불만과 생활비 부담이 진보파에 힘을 실어줄 수 있다는 관측도 제기된다.