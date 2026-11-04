미 중간선거 결과, 한미동맹 견제 강화와 트럼프 외교 불확실성 전망

민주당 하원 탈환으로 한미관계에 변화가 예상됩니다. 전시작전통제권 전환과 알래스카 투자 등 핵심 사안에서 미 의회의 견제가 강화되고 트럼프 대통령의 외교적 행보에 주목해야 합니다.

3일 치러진 미국의 중간선거에서 민주당 이 하원 다수당 지위를 탈환함으로써 한미관계의 미래 방향성에 대한 관심이 집중되고 있다. 이 선거 결과는 행정부에 대한 의회의 견제 수위를 높일 것으로 전망되며, 특히 동맹 관계를 적대시하는 도널드 트럼프 대통령의 외교적 행보에 대한 감시 체계가 강화될 것이다.

민주당 재집권과 행정부 견제 세력 확대

민주당이 하원을 장악하면서 트럼프 행정부에 대한 입법부 차원의 감시와 견제가 한층 강화될 것으로 예상된다. 트럼프 대통령은 재집권 후 '때론 동맹이 적국보다 나쁘다'는 극단적 인식을 바탕으로 한국을 비롯한 동맹국들을 푸대접해 왔으며, 당 소속인 상·하원 다수당인 공화당조차 이를 사실상 방관해 왔다.

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그러나 트럼프 대통령의 국정 동력과 당 내부 장악력이 약화되면서 공화당 내에서도 트럼프 대통령에게 일방적으로 동조하던 흐름이 변화할 가능성이 크다. 미국 기업인 쿠팡에 대한 한국 정부의 대우를 차별이라고 공격하던 주도 세력이 공화당 의원들이었다는 점을 고려할 때, 공화당이 동맹과의 협력 관계를 중시하는 방향으로 노선을 전환할 수 있다.

전시작전통제권 전환과 핵잠수함 문제의 변수

한미 간 이견이 표출된 전시작전통제권 전환 문제는 미 의회 차원의 감독이 강화될 핵심 사안이다. 이미 지난 6월 상원 군사위원회를 통과한 2027 회계연도 국방수권법안에는 전작권 전환 이행을 위한 한미 로드맵 보고서를 정기적으로 제출하도록 하는 조항이 포함되어 있어, 의회가 전환 일정을 점검하는 장치를 마련할 것으로 해석된다.

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한국의 핵추진잠수함 건조와 관련한 미 의회 내 분위기에도 변화가 생길지 주목된다. 미 의회 일부에서는 한국의 핵잠수함 건조를 위한 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 승인이 미국의 비확산 기조에 부합하지 않는다는 주장이 제기되고 있다.

실제로 민주당 소속 상원의원 4명은 트럼프 대통령에게 이와 관련한 우려를 표하는 서한을 보내기도 했다. 이는 트럼프 행정부가 추진하는 정책이 의회의 동의 없이 이루어지기 어렵게 만드는 새로운 변수로 작용할 수 있다.

알래스카 투자 카드는 선거용 도구였나

한국 정부의 대미투자 3,500억 달러 가운데 500억 달러를 알래스카 LNG 프로젝트에 투입한다는 트럼프 대통령의 일방적 발표는 선거 공학의 산물로 분석된다. 이 발표는 알래스카에서 격렬한 접전을 벌이고 있는 공화당 후보를 측면 지원하기 위한 정치적 의도가 담겨あった 것이라는 대체적 평가가 지배적이다.

한국 정부는 상업적 합리성이 확보되기 전에는 추가 투자를 결정할 수 없다는 명확한 입장을 견지하고 있다. 한미 정부 간 공동 발표문에도 구체적인 투자 금액이 명시되지 않은 점을 미루어 볼 때, '500억 달러 카드'는 중간선거의 패배를 저지하기 위해 동원되었을 가능성이 크다.

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이처럼 외교·안보 분야에서 대통령의 재량이 큰 사안에서 트럼프 대통령의 일방통행이 증폭될 공산이 크다. 이러한 불확실성 속에서 어떤 사안이 선택되고 한국이 어떤 형태로 유탄을 맞게 될지 예측하기 어려운 상황이다.

북한과 트럼프의 다음 수읽기

연내 김정은 북한 국무위원장을 만나겠다며 유화 메시지를 반복해 오던 트럼프 대통령은 최근 회담 성사 가능성을 낮추는 발언을 해왔다. 그러나 중간선거에서의 패배라는 성적표가 트럼프 대통령의 태세 변화로 이어질지 여부가 주요 관심사다.

노벨평화상에 대한 선망이 여전한 트럼프 대통령에게 김정은 위원장과의 만남은 외교적 치적으로 홍보할 수 있는 중요한 수단이다. 반면, 미국이 어디까지 양보할 수 있는지 탐색전을 이어온 북한 역시 중간선거 이후 트럼프 대통령의 정치적 곤란한 처지를 십분 활용하려 할 것으로 예상된다.