미 중간선거, 텍사스·캔자스 승패에 따라 상원 다수당 결정

2024년 미국 중간선거에서 공화당의 고물가 정책으로 실망한 지지층이 민주당으로 이동하는 '레드 언더토우' 현상이 상원 의석 경쟁을 불평등하게 만들고 있다. 텍사스와 캔자주 결과가 상원 장악을 좌우할 것으로 예상된다.

3일(현지시간) 치러지는 미국 중간선거 의 승부는 최대 7곳으로 좁혀진 상원 경합지 후보에서 갈릴 전망이다. 선거예측기관과 주요 미 언론이 상원 경합지로 지목한 지역은 텍사스주, 캔자스주, 오하이오주, 알래스카주, 아이오와주, 메인주, 미시간주 등 총 7곳이다. 특히 민주당 이 승리를 거머쥐기 위해 반드시 공략해야 할 핵심 지역은 공화당 텃밭인 텍사스와 캔자스다.

텍사스·캔자스 승패가 상원 장악을 좌우

뉴욕타임스(NYT)가 1일 공개한 최종 여론조사 결과에 따르면, 텍사스 상원 선거에서 민주당의 제임스 탈라리코 후보가 공화당의 켄 팩스턴 후보를 50% 대 43%로 7%포인트(p) 앞서고 있다. 제임스 탈라리코 후보가 이 같은 승리를 거두게 되면, 도널드 트럼프 대통령에게는 이중 타격이 될 전망이다. 공화당이 애초 경쟁력이 있던 현역 의원 존 코닌을 제치고 논란이 많은 켄 팩스턴 후보를 내세운 것이 실패로 돌아갔기 때문이다.

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한편 보수 기독교인이 많은 캔자스주에서는 공화당 전직 주지사들의 잇단 지지 선언을 끌어내며 탄력을 받은 중도적 접근을 취하는 민주당 후보가 트럼프 대통령에게 실망한 공화당 지지층의 지지를 흡수하고 있다. 이밖에도 미시간, 메인, 오하이오에서 민주당 후보가 5~11%포인트(p)로 앞서고 있으며, 알래스카에서는 민주당 후보가 2%포인트(p) 차이로 근소하게 앞서는 것으로 나타났다. 아이오와주는 두 후보가 동률을 이루고 있다.

공화당 지지층 이탈과 '레드 언더토우' 영향

선거예측기관 디시전데스크HQ는 상원에서 민주당이 승리할 확률을 65%, 공화당이 승리할 확률을 35%로 예측했다. 이는 텍사스, 알래스카, 메인의 상원 의석을 민주당이 가져감에 따라 52석 대 48석으로 다수당을 차지할 것이란 전망이다. 하원 선거에서도 선거예측기관 쿡 정치보고서는 민주당이 일단 222석을 확보할 것으로 보고 있다.

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공화당의 고전은 대체로 민주당의 약진보다는 고물가로 인한 지지층 이탈이 초래한 측면이 크다. 현직 의원이 유리한 상황에서 은퇴하거나 다른 직책에 도전하는 공화당 하원의원이 평소보다 많아 공화당의 어려움이 가중된 것이다. 이 같은 현상은 공화당 지지세가 수면 아래에서 흔들리는 '레드 언더토우(Red Undertow)'로 해석된다.

실망한 공화당 지지층의 투표 행보 관건

이번 선거의 주요 변수는 텃밭인 공화당 지지자들의 선택이다. 민주당 후보를 찍을 수는 없지만 트럼프 대통령과 공화당에 실망한 지지층이 민주당 저지를 위해 투표에 나설지, 아니면 기권으로 불편한 심사를 표출할지가 선거 결과를 결정할 핵심 요소다. 도널드 트럼프 대통령의 지지층이 여론조사에 소극적으로 임하거나 민주당 지지세가 과대 표집될 가능성에 대한 우려도 존재한다.

다만 여론조사와 선거 결과의 차이가 주로 도널드 트럼프 대통령이 투표용지에 직접 이름을 올리는 대선에서 발생했으며, 중간선거에서는 비교적 차이가 크지 않았다는 분석도 제기된다. 따라서 3일 치러지는 투표 결과에 따라 도널드 트럼프 대통령의 향후 정책 행보와 미국 정치 지형이 어떻게 재편될지가 주목된다.