미 전역 핼러윈 총격전 24명 사망 94명 부상 딥엘럼 등 잇단 사건

미국의 핼러윈 주말 전국적으로 총격 사건이 잇따라 최소 24명이 사망하고 94명이 부상하는 대형 참사가 발생했습니다. 댈러스, 버밍엄 등 주요 지역에서 연쇄 사건이 발생했습니다.

미국 텍사스주 댈러스를 포함한 미 전역에서 핼러윈을 앞두고 지난 주말 연쇄 총격 사건이 발생했습니다. 뉴욕타임스와 AP통신은 1일(현지시간) 이 같은 보도를 통해 최소 24명이 목숨을 잃고 94명이 부상을 입었다고 전했습니다. 특히 딥 엘럼 지역의 사건과 관련해 댈러스 경찰서장은 브리핑을 진행하며 상황을 전하고 있습니다.

댈러스 딥 엘럼 연쇄 총격사건

텍사주 댈러스의 번화가인 딥 엘럼 지역에서는 핼러윈 밤 약 1시간 15분 동안 총 3건의 총격 사건이 발생했습니다. 이 사건으로 최소 4명이 숨지고 15명이 다치는 치명적인 피해가 나왔습니다. 당시 지역은 축제 분위기로 휩싸여 많은 인파가 몰려 있어 인명 피해가 더 커질 수 있는 위험이 존재했습니다.

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대니얼 코모 댈러스 경찰서장은 현재 용의자를 체포해 조사 중이며, 세 사건이 서로 연관성이 있는지 확인하고 있다고 밝혔습니다. 일부 용의자는 이미 체포된 상태지만, 세 사건 간의 연관성은 현재까지 드러나지 않은 상황입니다. 경찰은 정확한 사건 개요와 용의자의 동선을 조사하고 있습니다.

앨라배마 미식축구 경기장 인근 총격

앨라배마주 버밍엄에서도 핼러윈 당일 큰 사건이 발생했습니다. 앨라배마 주립대와 앨라배마 A&M 대학 간 미식축구 경기가 끝나고 직후 두 건의 총격 사건이 잇따랐습니다. 경기장 바로 밖과 야외 주차장 구역에서 각각 총격이 발생해 1명이 숨지고 8명이 다쳤습니다.

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부상자 중 2명은 중태인 것으로 전해졌으며, 당시 경기장에는 약 7만여 명의 관중이 몰려 있었습니다. 만약 총격이 경기장 내부나観衆 밀집 구역에서 발생했다면 훨씬 더 큰 참사가 있었을 수도 있습니다. 경찰은 용의자 중 한 명인 17세 청소년을 연행해 조사를 진행하고 있습니다.

플로리다와 일리노이 등 연쇄 폭력사건

플로리다주 잭슨빌에서는 1일 새벽 두 건의 총격 사건이 발생해 13명이 총에 맞았습니다. 이 중 2명이 숨졌으며, 핼러윈 파티 입장을 기다리며 줄을 서 있던 17세 소녀가 빗나간 총탄에 맞아 사망하는 아픔도 있었습니다. 또 다른 장소에서는 하우스 파티 참석자들이 거리로 쏟아져 나오면서 10명이 총상을 입고 20세 남성이 숨졌습니다.

일리노이주 블루밍턴의 일리노이 웨슬리안 대학교 캠퍼스 인근에서도 새벽 총기 난사 사건이 발생해 19세 여성 1명이 숨지고 7명이 다쳤습니다. 부상자 중 한 명은 위중한 상태입니다. 또한 미시시피주 잭슨의 한 나이트클럽 총격으로 2명이 숨지고 4명이 다치는 사건도 보고되었습니다.

쇼핑몰 및 상가 총격과 전문가 경고

북부 캘리포니아의 한 핼러윈 의상 매장에서도 총격범이 네 자녀를 둔 임신부를 살해하고 10대 2명을 포함해 6명을 다치게 했습니다. 부상자 중 2명은 위중한 상태이며, 대형 쇼핑몰과 미식축구 경기장 인근, 대학 캠퍼스 등 미국 전역에서 다양한 장소에서 총격이 이어졌습니다. 술을 마시고 어울리는 핼러윈 분위기와 손쉬운 총기 접근성이 맞물리면 폭력 사태로 이어질 수 있다고 전문가들은 경고합니다. 과거에도 핼러윈 시기에 폭력 사건이 증가하는 현상이 나타난 바 있어 지속적인 주의가 필요합니다.