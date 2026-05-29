미 재무장관 "트럼프 대통령의 초상화가 그려진 250달러 지폐 발행을 추진한다"

미 재무장관이 트럼프 대통령의 초상화가 그려진 250달러 지폐 발행을 추진한다고 밝혔다. 현행법상 사망자 초상화만 가능하다는 규정은 있지만, 현직 대통령의 서명이 담긴 지폐 발행을 금지하는 법 규정은 없다.

미 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령 의 얼굴이 그려진 250달러짜리 지폐 발행을 행정부가 추진하고 있는 것으로 전해졌다. 스콧 베선트 미 재무장관 은 백악관에서 열린 브리핑에서 재무부가 트럼프 대통령 의 초상화 를 담은 250달러짜리 지폐 발행을 추진하고 있다며 모형을 공개했다.

베선트 장관은 현직 대통령을 미 건국 250주년 기념 지폐에 넣는 것이 부적절하다고 생각하지 않는다고 말했다. 현행법상 사망자 초상화만 가능하다는 규정은 있지만, 현직 대통령의 서명이 담긴 지폐 발행을 금지하는 법 규정은 없다. 하지만 전문가들은 트럼프 대통령의 초상이 그려진 지폐를 실제로 발행하는 것에는 법적 문제가 있다고 봤다. 재무부 대변인은 성명을 통해 해당 법안이 통과된다면 조폐국은 250달러 지폐 제작에 적극적으로 나설 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령의 서명이 들어간 100달러 지폐는 인쇄가 진행 중인 것으로 파악됐다고 전했다. 현직 대통령의 서명이 담긴 지폐 발행을 금지하는 법 규정은 없다. 하지만 전문가들은 트럼프 대통령의 초상이 그려진 지폐를 실제로 발행하는 것에는 법적 문제가 있다고 봤다. 현행법은 지폐에 사망한 인물의 초상화만 넣을 수 있도록 규정하고 있다.





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트럼프 대통령 미 재무장관 250달러 지폐 초상화

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