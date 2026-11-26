버니 모레노 공화당 의원과 엘리사 슬롯킨 민주당 의원이 발의한 '커넥티드 차량 보안법'이 연내 통과될 전망이다. 이 법안은 적대국 부품이 사용된 자동차의 미국 내 판매를 금지하며 미·중 무역 긴장 고조가 예상된다.

미국 의회가 중국 등 적대국 부품을 사용한 자동차의 미국 내 판매를 금지하는 초당적 법안의 연내 처리를 적극적으로 추진하고 있습니다. 버니 모레노 공화당 상원의원과 엘리사 슬롯킨 민주당 상원의원이 공동 발의한 이 법안은 미·중 간 무역 긴장이 고조되는 시점에서 양국 간 규제 환경을进一步明确하는 계기가 될 것으로 보입니다.

연내 통과 가능성 높아진 초당적 법안 현황

미 정치전문매체 폴리티코는 26일(현지시간) 보도를 통해 두 상원 의원이 자동차 업계의 우려를 반영해 법안 일부 문구를 수정함으로써, 중국산 자동차 수입을 금지하는 초당적 법안이 연내 통과될 가능성이 높아졌다고 전했습니다. 이 법안은 이미 지난 7월 상원 상무위원회를 통과한 상태이며, 두 의원은 다음달 상원 본회의에서 구두 표결을 통해 법안을 통과시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 하원에서도 신속하게 처리되도록 관련 부서와 협의 중이며, 양당 상원 지도부가 이미 법안에 지지를 표명한 바 있습니다. 협상에 관여한 한 관계자는 골라인까지 1야드 남은 상황이라며 실질적인 수정이 마쳤고 세부 표현만 조율하면 된다고 언급했습니다.

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자동차 업계 우려 해소 위한 핵심 규정 개정

당초 법안에는 중국 측 지분율이 15%를 초과하는 기업이 생산한 자동차의 판매를 금지하는 내용이 담겨 있었습니다. 이에 따라 중국 투자자들이 약 80%와 20%의 지분을 각각 보유한 볼보와 메르세데스도 규제 대상에 포함될 수 있다는 우려가 제기되었습니다. 그러나 의원들이 관련 규정을 완화하여 두 업체가 미국 내 자동차 판매를 지속할 수 있도록 조치하면서 유럽 및 미국 자동차 제조업체들의 지지를 확보했습니다. 또한 배터리 자체는 규제 대상 부품 목록에서 제외하고 '배터리 관리 시스템'만 규제하기로 결정했습니다. 이 조치는 미국 포드모터와 중국 배터리 제조업체 CATL 간 기술 라이선스 협력 사업이 영향을 받지 않도록 하기 위한 조치로 해석됩니다.

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일몰 조항 도입과 탄소 저감 노력 고려

저렴한 중국 전기차를 무기한 금지할 경우 탄소 배출 저감 노력에 지장을 줄 수 있다는 일부 의원들의 우려가 반영되어, 차량 수입 금지 조항에 일몰 조항이 도입되었습니다. 이는 법안이 통과될 경우 미국 행정부가 내년 1월 10일 종료되는 무역 휴전을 연장하는 안을 논의하는 상황에서 양국 간 긴장이 고조될 가능성을 시사합니다. 현재 중국산 자동차는 100%에 달하는 관세와 미국 상무부의 자동차 부품 규제로 인해 사실상 미국 시장 진입이 이미 막혀 있는 상태입니다. 그러나 미국 자동차 업계 일부는 이러한 수입 차단 조치를 법률로 명문화하여 보다 확실한 규제 기반을 마련할 것을 촉구해 왔습니다.