미 연준 FOMC 앞두고 코스피 1.2% 하락…개인 매수, 기관 매도

미국 연준의 FOMC 회의 결과 발표를 앞두고 국내 증시가 하락하며 8,600선이 무너졌다. 기관의 대규모 순매도에도 불구하고 개인 투자자들이 4거래일 만에 매수 우위로 전환하며 지지에 나섰다. 원화 환율은 소폭 상승했고, 간밤 뉴욕증시는 다우의 사상 최고치 경신에도 불구하고 나스닥과 S&P500은 하락했으며, 브렛유 가격 급락으로 인플레이션 우려가 완화되는 모습을 보였다. 반도체 관련주의 글로벌 약세 영향으로 삼성전자 등 일부 대형주가 하락했으나 전기·가스 업종은 반등했고, 코스닥에서는 개인의 매수세가 두드러졌다.

이날 코스피 는 104.47p(1.20%) 내린 8,622.13으로 출발했다. 현지시간 17일 미국 연준의 FOMC 회의 결과 발표를 앞두고 시장의 경계심이 높아진 가운데, 기관이 대규모 순매도에 나선 반면 개인은 4거래일 만에 순매수로 전환하며 7,292억원을 사들였다.

원화 환율은 전장 대비 0.8원 오른 1,512.4원에 개장했다. 간밤 뉴욕증시는 혼조세를 보였으며, 다우존스 산업평균지수는 사상 최고치를 경신했지만 S&P500과 나스닥은 하락 마감했다. 특히 브렌트유 선물 가격이 5.1% 급락하며 배럴당 78.96달러에 마감되어 3월 이후 처음으로 80달러 선이 무너지며 인플레이션 우려를 완화시켰다. 국내 증시에서는 삼성전자가 2.62% 하락하고 SK하이닉스는 소폭 강보합세를 보였다.

간밤 뉴욕에서 반도체 관련주가 일제히 급락한 영향이 일부 이어졌다. 시가총액 상위 종목 대부분이 내렸으나 전기·가스 업종은 전날 대폭락에서 반등하며 상승률 1위를 기록했고, 보험·금융과 운송·창고 업종도 상승세를 보였다. 반면 건설주는 이란 재건 기대감이 꺼지며 2.87% 하락했고, IT서비스와 유통, 통신, 증권 등도 하락했다. 코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 순매도한 반면 개인이 순매수에 나섰으며, 레인보우로보틱스와 주성엔지니어링 등 일부 종목은 상승했다.

최근 조정을 받았던 반도체 장비주 원익IPS와 이오테크닉스는 각각 10.83%, 3.85% 반등했다. 허재환 유진투자증권 연구원은 향후 주도 업종으로 반도체와 데이터센터 투자에 따른 전력기기 등 산업재를 꼽았으며, 금융과 고가 소비주도 동반 상승할 것이라고 전망했다





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