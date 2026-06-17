미 연준 의장 케빈 워시, 금리 인상 예상

미 연준 의장 케빈 워시가 발표한 연준의 통화정책 회의 결정에 따라 금리 인상이 예상되는 상황이다. 워시는 상원 인준 인사청문회에서 연준의 선제 안내가 정책 오류로 이어질 수 있다며 연준이 이를 자제해야 한다는 견해를 밝힌 바 있다.

미 연준 의장 케빈 워시 가 발표한 연준의 통화정책 회의 결정에 따라 금리 인상 이 예상되는 상황이다. 워시는 상원 인준 인사청문회에서 연준의 선제 안내가 정책 오류로 이어질 수 있다며 연준이 이를 자제해야 한다는 견해를 밝힌 바 있다.

워시의 견해는 연준이 금리 인상을 예상하는 데 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 이날 FOMC 결정에 앞서 시장 전문가들은 이란 전쟁에 따른 유가 급등과 경제 불확실성 확대를 반영해 연준이 기준금리를 현 3.50∼3.75%로 동결할 것이라는 데 이견이 없었다. 그러나 FOMC는 결정문에서 '인플레이션은 에너지를 포함한 일부 부문의 가격 상승을 초래한 공급 충격을 일부 반영하며 여전히 2% 목표치를 상회하고 있다'며 '위원회는 물가 안정을 이룰 것'이라고 언급했다. 또한 FOMC는 지난 4월 29일 기준금리 동결 후 낸 정책 결정문에서 향후 정책방향을 언급하면서 '추가 조정'이라는 표현을 사용해왔다.

그러나 4월 회의 당시 베스 해맥, 닐 카시카리, 로리 로건 등 연준 위원 3명은 에너지 가격 급등 여파로 다음번 정책 행보가 금리 인상이 될 가능성을 배제할 수 없는 상황에서 추가 금리 인하 검토를 시사하는 '추가 조정'이라는 완화 편향 문구를 그대로 유지하는 것은 부적절하다고 반대 의견을 표명한 바 있다





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미 연준 케빈 워시 금리 인상 통화정책 경제

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