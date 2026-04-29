미 연준, 금리 동결…파월 의장, 퇴임 후 이사직 유지하며 독립성 강조

미국 연방준비제도가 이란 정세 불안과 인플레이션 우려 속에서 정책금리를 동결했습니다. 제롬 파월 의장은 퇴임 후에도 이사직을 유지하며 트럼프 행정부의 압박에 맞서겠다는 의지를 밝혔습니다.

미국 연방준비제도(Fed, 연준)가 29일(현지시각) 연방공개시장위원회( FOMC ) 회의를 통해 정책금리를 기존의 3.50~3.75% 수준에서 동결하는 결정을 내렸습니다. 이는 최근 이란 정세 불안으로 인한 국제 유가 급등과 그에 따른 인플레이션 압력 심화가 주요 원인으로 작용했습니다.

연준은 지난해 9월, 10월, 12월에 걸쳐 세 차례 연속 금리 인하를 단행했지만, 올해 들어서는 1월과 3월에 이어 이번 회의에서도 금리 동결을 결정하며 신중한 태도를 보이고 있습니다. 이번 결정으로 인해 한국(2.50%)과 미국의 금리 차이는 상단 기준으로 1.25%포인트를 유지하게 되었습니다. 이번 FOMC 회의에서는 1992년 이후 34년 만에 가장 많은 4명의 반대 표가 나왔다는 점도 주목할 만합니다. 스티븐 마이런 이사는 0.25%포인트의 금리 인하를 주장하며 동결 결정에 반대표를 던졌습니다.

또한, 베스 해먹, 닐 카슈카리, 로리 로건 등 3명의 연은 총재는 금리 동결 자체에는 찬성했지만, 향후 금리 인상보다는 인하 가능성을 시사하는 내용이 성명서에 포함되는 것에 반대하며 연준의 향후 정책 방향에 대한 이견을 드러냈습니다. 이들은 연준이 금리 인하 외의 다른 조치를 취할 가능성도 열어두어야 한다는 점을 강조했습니다. 이러한 다양한 의견들은 연준 내부에서도 경제 상황에 대한 해석과 대응 방식에 대한 복잡한 고민이 존재함을 보여줍니다. 이번 회의에서 가장 큰 관심은 제롬 파월 연준 의장의 거취였습니다.

임기가 다음 달 15일로 종료되는 파월 의장은 마지막 기자회견에서 후임자가 취임한 후에도 당분간 연준 이사로 남겠다는 의사를 밝혔습니다. 이는 1948년 매리너 에클스 전 의장 이후 처음 있는 일로, 파월 의장이 연준 내에서 자신의 영향력을 유지하고 통화정책의 안정성을 확보하려는 의도로 해석됩니다. 파월 의장은 도널드 트럼프 행정부의 연준 흔들기에 대해 강하게 비판하며, 연준의 독립성을 지키겠다는 의지를 분명히 했습니다. 그는 연준에 대한 법적 공격이 정치적 고려 없이 통화정책을 수행할 수 있는 연준의 능력을 위협하고 있다고 지적하며, 이러한 공격이 기관을 훼손하고 있다고 비판했습니다.

최근 미 법무부는 연준 본부 건물 개보수 비용과 관련된 파월 의장에 대한 범죄 혐의 조사를 종결했지만, 재개 가능성을 열어두었습니다. 파월 의장은 조사가 투명하게 마무리될 때까지 이사직을 유지하겠다는 입장을 밝혔습니다. 그의 이사 임기는 2028년 1월까지로, 트럼프 대통령이 당장 연준 이사회에 자신의 측근을 임명할 기회를 제한하게 됩니다. 한편, 케빈 워시 차기 연준 의장 지명자에 대한 상원 은행위원회 인준안은 가결되어 상원 본회의 표결만을 남겨두고 있습니다.

이와 별개로, 장기기증을 통해 생전 아들과의 약속을 지키려는 어머니의 사연과 배우 하정우와 법무부 장관 한동훈의 구포시장 포옹 소식 등 다양한 사회적 이슈들이 함께 주목받고 있습니다





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