미 법무부, 이란 최고지도자 하메네이 해외 비자금 조성 의혹 조사 착수

미 법무부가 이란 최고지도자 하메네이의 해외 비자금 조성 및 자금 세탁 과정에서 미국 월가 대형 은행들의 관여 가능성을 조사 중이다. 알리 안사리 명의의 페이퍼컴퍼니를 통한 유럽 부동산 매입 정황이 포착되는 등 우회 네트워크 의혹이 제기되며, 미국의 대이란 제재 회피 시도가 드러나고 있다.

미국 법무부가 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이 의 해외 비자금 조성 및 자금 세탁 과정에서 미국 월가의 대형 은행들을 비롯한 여러 금융기관이 관여했을 가능성을 조사 중인 것으로 알려졌다.

블룸버그 통신이 18일(현지시간) 보도한 내용에 따르면, 법무부는 하메네이가 실질적으로 지배하는 기업들 사이에 오간 대규모 자금 흐름을 추적하는 과정에서 JP모건체이스, 시티그룹 등 미국 대표 금융기관들이 연루되었는지를 정밀 검토하고 있다. 조사 대상을 월가 금융기관뿐만 아니라 유럽 및 중동 지역의 일부 은행들도 포함된 것으로 알려져 국제적 규모의 수사가 진행 중이다. 미국 정부는 이란 측이 금융업자 알리 안사리의 명의를 빌려 수년간 비밀리에 자금을 운용해 온 것으로 보고 있다.

안사리가 설립한 페이퍼컴퍼니(유령회사)들이 힐튼 월드와이드 홀딩스가 운영하는 부동산을 비롯해 유럽 전역의 5성급 호화 호텔과 고급 주택 등을 잇달아 매입한 정황이 포착됐다. 이는 미국이 대이란 금융 제재를 통해 이란 기업 및 주요 인사와의 모든 거래를 차단한 상황에서, 이란 측이 미국의 감시망을 피해 우회적인 해외 금융 네트워크를 구축했다는 의혹을 강화하는 증거로 작용하고 있다. 법무부는 자금 흐름 추적과 함께, 해당 미국 금융기관들의 고객 확인(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 시스템에 제도적 허점이 있었는지도 함께 검토할 예정이다.

다만_bloomberg는 이번 조사 개시가 반드시 정식 기소로 이어지는 것은 아니라고 전했다. 특히 이번 수사는 미국과 이란의 종전 협상이 진행되는 가운데 이란 정권을 경제적으로 압박하기 위한 '경제적 분노' 작전과 연계된 움직임으로 해석된다. 미국이 협상에서 우위를 점하기 위해 이란 최고 권력자의 자금 흐름을 압박 카드로 활용하려 한다는 분석이 제기되는 상황이다. 소식통들은 미국과 이란이 잠정적인 평화 협정에 접근할수록, 이란 지도부를 겨냥한 법무부의 조사가 외교적으로 매우 민감한 국면에 들어설 수 있다고 경고했다.

한편 미 법무부는 이번 조사와 관련한 언론의 확인 요청에 구체적인 답변을 거부한 상태다. 이번 수사 결과가 양국 관계와 국제 금융 시스템에 미칠 영향에 대한 관심이 집중되고 있다





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