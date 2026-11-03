미 법무부 선거 감시 확대, 역사상 최대 규모 감시단 투입

미 법무부가 중간선거에 역대 최대 규모의 선거 감시단을 투입하고 투표권 문의를 일주일간 접수한다. 주방위군 동원을 둘러싼 여야 맞불 감시 논란도 커지고 있다.

미 법무부 가 3일(현지시간) 보도자료를 내고 역사상 최대 규모의 선거 감시 활동에 나선다고 밝혔다. 법무부는 이번 조치로 선거의 공정성을 보장하고 미국 전역에서 시민의 투표권을 보호하겠다는 사명을 더욱 강화한다고 설명했다. 트럼프 대통령 이 선거 패색 속에서 부정선거 가능성을 거듭 제기하는 가운데 나온 발표여서 정치권의 관심이 집중되고 있다.

법무부는 같은 날부터 일주일 동안 투표권과 관련한 문의와 불만을 직접 접수하겠다고 덧붙였다. 법무부 민권국의 하르밋 딜론 차관보는 선거의 공정성이 현 행정부와 민권국의 최우선 과제 중 하나라고 강조했다. 그는 최대 규모의 감시 활동을 벌여 차별 없는 방식으로 선거의 투명성을 추구하는 점이 자랑스럽다고 밝혔다.

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연방 감시단 투입 규모와 법무부의 역할

이번 연방 정부 감시단 투입 규모는 2022년 중간선거 때의 3배 수준으로 전해졌다. 2022년 대비 세 배에 달하는 인력이 투표 현장에 배치되는 셈이다. 법무부 민권국이 감시단 운영과 투표권 관련 민원 접수를 함께 맡는 구조다.

이 같은 대대적 감시는 토드 블랜치 장관이 이끄는 법무부가 주도하고 있다. 트럼프 대통령의 측근인 블랜치 장관 아래에서 연방 차원의 선거 감시가 전례 없는 규모로 확대되는 흐름이다. 법무부는 감시 활동의 목적이 시민의 투표권 보호에 있다는 입장을 분명히 했다.

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주방위군 동원을 둘러싼 주정부와 민주당의 대응

각 주에서도 선거 지원을 위해 주방위군을 동원하고 있다. 특히 민주당 소속 주지사가 있는 주에서는 연방 행정부의 선거 감시단 파견에 맞서 주방위군을 투입하며 맞불 감시에 나서는 양상이다. 투표 현장에서 연방 감시단과 주 측 감시 인력이 충돌할 가능성도 배제하기 어렵다는 지적이 나온다.

퍼거슨 주지사는 2024년 대선 당시 워싱턴주 밴쿠버에서 투표함에 불이 질러져 투표용지 수백 장이 훼손된 사건을 거론했다. 그는 이 사건을 근거로 주방위군 투입의 필요성을 강조했다. 의회 전문매체 더힐은 올해 7개 주가 중간선거에 주방위군을 동원한다고 공식 발표했다고 전했다.

트럼프 대통령의 부정선거 주장과 우려의 배경

트럼프 대통령은 선거를 앞두고 민주당이 경합주에서 부정선거를 시도한다는 취지의 발언을 여러 차례 했다. 지난 1월 뉴욕타임스 인터뷰에서는 2020년 대선 패배 당시 경합주에서 주방위군에 투표기계를 압수하라고 명령하지 않은 것을 후회한다고 말했다. 이러한 발언은 선거 결과에 대한 불복 가능성과 맞물려 해석되고 있다.

민주당은 이 같은 발언을 근거로 트럼프 행정부가 군병력이나 이민세관단속국(ICE) 요원을 동원해 유권자의 투표를 방해할 수 있다고 우려해 왔다. 민주당이 우려하는 시나리오에는 선거 결과 불복이나 투표기계 및 투표용지 압수 등이 포함된다. 이에 따라 연방 감시단과 주 방위군 배치를 둘러싼 갈등이 중간선거 이후에도 이어질 것으로 보인다.