미 국방고위연구실 DARPA, 우주 autonomous 로봇 antenna 조립 성공

DARPA와 캘리포니아공과대학이 개발한 무인 조립 로봇이 지구 궤도에서 1.4m 안테나를 자체적으로 조립하며 우주 건설 시대를 열었다.

미국 방위고급연구계획국( DARPA)과 캘리포니아공과대학 (Caltech) 연구진은 지구 궤도에서 인간 개입 없이 우주 구조물을 조립하는 자율 로봇을 성공적으로 운영했다고 발표했다. 이번 성과는 인간 우주비행사 대신 로봇이 복잡한 작업을 수행할 수 있음을 입증한 역사적 이정표로 평가받는다.

이러한 기술 발전은 향후 우주 태양력 발전소 건설과 같은 대규모 구조물 제작에 혁신적인 전환점이 될 것으로 전망된다. 기존에는 국제우주정거장(ISS) 건설과 같은 대형 프로젝트에서 인간 우주비행사의 직접적인 손길이 필수적이었으나, 이제는 로봇이 이러한 역할을 대신할 수 있게 되었다.

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NOM4D 프로그램을 통한 궤도 조립 기술

연구진들은 '차세대 궤도 및 달 제조, 재료, 질량 효율적 설계(NOM4D)' 프로그램의 일환으로 이번 자율 조립 임무를 수행했다. 이 프로그램은 우주 환경에서 필요한 구조물을 효율적으로 제작하고 유지보수하기 위한 기술 개발을 목표로 한다. 특히 복잡한 부품들을 우주 공간에서 자동으로 결합하는 프로세스를 완성하는 데 주력해 왔다.

로봇은 지난 3월 미국 캘리포니아주의 밴덴버그 우주군 기지에서 로켓에 탑재되어 지구 궤도로 발사되었다. 궤도에 진입한 후, 이 로봇은 약 500km 높이의 지구 궤도에서 작동하며 안테나 설치 임무를 완수했다. 이번 발사는 단순한 실험을 넘어 실제 우주 환경에서 로봇의 자율적인 작업 능력을 검증하는 결정적인 단계였다.

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1.4m 안테나의 복합재료 조립 과정

로봇이 우주 궤도에서 조립한 대상은 전파를 수신하기 위한 직경 1.4m의 원형 안테나였다. 안테나의 중앙 부분은 플라스틱 필름 같은 질감을 가진 '카프톤(Kapton)' 소재로 제작되었으며, 배구공 그물망이나 메시 형태처럼 제작되었다. 이러한 형태는 우주 공간에서 넓게 펼쳐지기 위해 고안된 설계다.

안테나를 완전하게 펼치기 위해서는 우산 뼈대 역할을 하는 여러 개의 복합 섬유 로드를 일일이 연결해야 한다. 로봇은 이러한 복잡한 작업을 스스로 수행하여 안테나 로드에 조심스럽게 안테나 메쉬를 threading(통과시킴)하고, 최종적으로 로드를 넓게 열어 안테나를 완전히 전개했다. 이는 비인간 entity가 우주에서 무언가를 조립한 최초의 기록이다.

현재 기술적 제약으로 인해 안테나를 전체적으로 완벽하게 전개하지는 못했으나, 로봇이 복잡한 우주 구조물 조립을 자율적으로 수행할 수 있다는 사실을 입증했다는 점에서 의의가 크다. 이는 향후 더 큰 규모의 우주 정거장이나 망원경 구조물 조립에 적용 가능한 기술적 토대가 된다.

로봇의 물리적 형태와 작동 원리

이 로봇은 인간의 모습을 닮은 인간형 로봇이 아니다. 머리와 몸통, 다리가 없는 형태의 독특한 구조를 가지고 있으며, 지상 테스트 영상에서 확인된 바에 따르면 그 크기는 손수레 정도이다. desk에 다양한 물품을 올려놓은 듯한 외관을 지니고 있다.

로봇의 표면에는 크기와 모양이 다양한 다양한 부품들과 케이블이 여기저기에 연결되어 있다. 이러한 복잡한 하드웨어 구성은 우주 환경에서 발생할 수 있는 다양한 상황에 대응하기 위한 것으로, 로봇이 외부 도구를 다루고 부품을 조립할 수 있는 물리적 기반을 제공한다.

이러한 설계는 인간이 아닌 비인간 entity가 우주에서 작업을 수행할 때 필요한 기능적 효율성을 극대화하기 위한 선택이다. 인간형 로봇과 달리 불필요한 관절이나 외형보다는 실제 조립 작업에 집중할 수 있는 구조로 최적화되어 있다.

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우주 건설 산업의 미래와 과제

이러한 자율 조립 기술의 성장은 인류의 우주 진출 방식에 근본적인 변화를 가져올 것으로 예상된다. 작은 부품들을 지구 궤도로 다량 보내면, 로봇들이 이를 수집하여 거대한 완성된 구조물로 조립할 수 있기 때문이다. 이는 현재 ISS 건설 방식에서 발견된 시간과 비용 문제를 해결할 수 있는 해결책이 된다.

ISS 건설 당시에는 1998년부터 2011년까지 13년 동안 우주비행사들이 원통형 모듈들을 하나씩 연결했다. 이와 대조적으로 로봇 기반 조립은 이러한 장기간의 인력 투입을 줄이고 작업을 가속화할 잠재력을 지니고 있다. 특히 먼 미래에는 유로파 탐사와 같은 임무에서도 유용하게 사용될 수 있다.

과학소설 영화 '퍼시폴리스'나 다른 SF 작품에서는 유로파의 극한 환경(평균 표면 온도 영하 170도, 지구 일조량의 25분의 1)에서 인간의 생명 위협이 빈번하게 다루어진다. 예를 들어 우주선 통신 장비 고장 시 우주 유영을 통한 수리가 필요하지만, 유독 물질 누출 사고 발생 시 인간 조종사의 귀환이 불가능한 상황이 그려지곤 한다.

실제 현실에서도 인류는 달 착륙 재도전과 목성 위성 유로파 탐사를 꿈꾸고 있으나 명확한 타임라인 없이 계획 중인 상태다. 그러나 이번 DARPA와 Caltech의 성공은 외계 작업이 더 이상 인간에게만 맡겨질 필요가 없다는 것을 보여준다. 로봇이 위험한 우주 작업을 대신함으로써 인간은 더 안전한 임무에 집중할 수 있게 될 것이다.

이번 성공은 인류가 우주에서 자급자족적인 구조물 건설 능력을 갖추는 첫 번째 단계다. 앞으로 더 많은 부품과 로봇이 궤도에 투입된다면, 우주 태양력 발전소나 대형 관측소 같은 초거대 구조물이 짧은 시간 내에 건설될 전망이다. 이는 단순히 기술적 성취를 넘어, 인류의 우주 확장 비전을 실현하기 위한 핵심 열쇠가 될 것이다.