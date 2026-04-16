미 국방부 장관, 이란에 경고 “평화협상 안 하면 군사 작전 즉시 재개”

피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 이란과의 긴장 상황에 대해 브리핑하며, 평화 협상 불응 시 군사 작전 재개 준비가 완료되었음을 강조했다. 또한, 호르무즈 해협에서의 이란의 해상 통제를 해적 행위로 규정하고, 역봉쇄 작전의 범위를 전 세계로 확대할 가능성을 시사했다.

피트 헤그세스 미국 국방부 장관은 16일(현지시간) 워싱턴 D.C. 국방부 청사에서 열린 브리핑에서 이란과의 긴장 고조 상황에 대해 언급하며, 이란이 평화 협상에 응하지 않을 경우 미국의 군사 작전 재개 준비 태세가 완비되었음을 강조했다.

헤그세스 장관은 이란이 번영하는 미래를 위한 '황금의 다리'를 선택할 것을 촉구하며, 그렇지 않을 경우 봉쇄와 함께 기반 시설, 전력, 에너지 시설에 대한 집중적인 타격을 경고했다. 그는 미군이 강화된 정보력을 바탕으로 재무장했으며, 이란의 에너지 산업을 겨냥한 공격 준비가 완료되어 도널드 트럼프 대통령의 명령으로 즉각적인 공격 재개가 가능하다고 밝혔다.

또한, 현재 호르무즈 해협을 통과하는 선박 통제권은 이란이 아닌 미군에 있으며, 국제 해역을 항해하는 상선에 대한 위협은 통제가 아닌 해적 행위이자 테러 행위라고 맹비난했다. 미국은 이미 지난 13일부터 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 맞서 '역봉쇄' 작전을 개시하여 이란 항구를 오가는 선박 운항을 차단하고 있는 상황이다.

댄 케인 미 합참의장은 이러한 추적 및 차단 작전이 인도·태평양 지역을 포함한 전 세계 미군 지휘관들에 의해 수행될 것이며, 필요시 태평양에 주둔 중인 미 해군 부대도 투입될 수 있음을 시사했다. 이는 이란 해상 역봉쇄 작전의 범위를 중동을 넘어 세계 전역으로 확대하겠다는 의지를 분명히 한 것으로 해석된다.

헤그세스 장관은 이란 측에 합의를 통한 우호적인 해결을 선호하지만, 다른 선택지가 없을 경우 강경하게 대응할 수 있음을 재차 강조하며, 새로운 이란 정권의 현명한 선택을 촉구했다. 이번 발언은 이란의 핵 프로그램 및 역내 영향력 확대 시도를 둘러싼 미국과의 갈등이 군사적 긴장으로까지 고조될 수 있음을 시사하는 대목이다.

국제 사회는 이란과 미국 간의 첨예한 대립이 평화적인 해법을 찾기를 바라며, 향후 전개될 상황을 예의주시하고 있다. 헤그세스 장관의 이번 발언은 이란에게 최후통첩과 다름없으며, 이란의 결정에 따라 중동 정세가 요동칠 가능성이 높아지고 있다.





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