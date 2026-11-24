미국 국방부가 군용 드론 대량 생산을 위해 제너럴모터스(GM)와 포드 등 대형 자동차 제조사의 공급망과 조립 설비를 활용하기로 했다.

미국 국방부 가 군용 드론 의 대량 생산을 위해 제너럴모터스 (GM)와 포드 등 미국의 토종 자동차 제조사들과 협력하기로 했다고 월스트리트저널(WSJ)이 24일(현지시간) 보도했다. 국방부는 미국 내 드론 제조사들이 대규모 생산을 독자적으로 감당하기에는 규모가 작거나 경험이 부족하다고 판단했다.

이에 따라 국방부는 자동차 기업의 광범위한 공급망과 조립 설비를 동원해 군수 물자 생산 능력을 확보하려는 계획을 추진 중이다. 특히 가용성 높은 자동화 공정을 활용해 군용 드론을 효율적으로 제조하고, 기존 방위산업체들과의 협력을 강화하는 방안을 검토하고 있다.

Also read 전기차 수요 정체에…글로벌 업계, 투자 속도 조절

자동차 기업의 드론 부품 공급 협력

구체적인 협력 방식은 GM이 드론용 모터를 생산해 드론 제조사에 공급하는 형태이다. 드론 모터의 크기는 자동차용 엔진이 아닌, 탑승형 잔디깎이 기계에 사용되는 제품에 가깝다고 한다. GM은 성명을 통해 미국의 방위산업 기반을 강화하는 데 기여하겠다는 의지를 분명히 했다.

GM은 이미 올해 초 록히드마틴의 패트리엇 방공미사일용 하우징(외함) 부품을 제조하는 계약을 체결한 바 있다. 또한 RTX 및 L3해리스 테크놀로지스 등 다른 유수의 방산 기업들과도 유사한 계약 체결을 놓고 협의 중인 것으로 알려졌다. 이는 민간 산업체가 방산 공급망에 본격적으로 편입되는 사례로 주목받고 있다.

Advertisement

포드와 마그나의 참여 및 논란

국방부 당국자들은 포드와 캐나다의 대형 부품업체 마그나 인터내셔널, 그리고 다른 분야의 제조업체들과 만나 드론 생산 계획을 논의했다. 그러나 포드는 무기 제조 분야에 뛰어드는 데 상대적으로 소극적인 것으로 전해졌다. 이는 민간 기업이 군사 작전에 사용되는 물자를 생산함에 따른 평판 리스크를 우려한 판단으로 분석된다.

중간선거에서 승리한 민주당이 국방부 당국자들과 민간 산업계와의 계약 전반에 대한 감시를 강화하면서, 행정부와 계약을 체결하는 데 정치적 위험도 커졌다. 의회의 예산 승인 과정에서의 불확실성과 군사 작전용 소형 소모성 드론의 낮은 마진율도 주요 걸림돌로 작용하고 있다.

이란 드론전의 교훈과 생산 확대 필요성

국방부의 이러한 움직임은 미군이 사용할 핵심 군수품과 장비의 생산을 늘리기 위한 전략이다. 특히 미 해군 특수전부대(SEAL)의 맥스 스트래사이저 원사는 그들을 참여시키려면 공장 생산라인을 전환할 만한 금액의 계약이 있어야 한다며, 국방부가 자동차 업체들에 거액을 제시할 준비가 되어 있다고 말했다.

국방부가 군용 드론 생산에 역량을 쏟는 배경에는 이란 전쟁에서 드론이 비대칭 전력으로서 효과를 입증했기 때문이다. 이란군은 미군의 공습에 가성비 좋은 드론으로 맞섰고, 미군은 이란 샤헤드 드론에 일격을 당하기도 했다. 이를 계기로 미군은 드론전의 베테랑인 우크라이나군의 도움도 받으며 전략을 재편했다.

Advertisement

루카스 드론 제조를 위한 자동차 업계 활용

미군 드론 생산은 국방부가 설계권을 갖고 조립설비가 구축된 기업들에 생산을 위탁하는 방식이다. 국방부는 이란 샤헤드 드론을 모델로 개발한 루카스 드론의 제조를 지원하는 데 자동차 제조업체들을 활용하는 방안을 검토해 왔다. 전직 고위 당국자가 이 같은 계획이 있다는 사실을 WSJ에 밝혔을 뿐이다.

군용 드론은 소모성이 높고 대량 생산이 필수적이지만, 기존 드론 업체들은 이를 감당할 역량이 부족했다. 따라서 자동차 산업의 공급망과 대규모 생산 시설을 차용하여 단가를 낮추고 납기를 단축하는 것이 국방부의 핵심 목표다. 이에 따라 GM과 같은 대기업의 방산 참여가 확대될 가능성이 높아졌다.