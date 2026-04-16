미 공군, 차세대 스텔스 폭격기 B-21 레이더 '상부 모습' 첫 공개... 실전 배치 임박 신호?

미 공군이 차세대 스텔스 폭격기 B-21 레이더의 공중 급유 사진을 최초로 공개하며 기체 상부 모습과 스텔스 설계의 핵심을 드러냈다. 전문가들은 이란과의 종전 협상을 앞둔 시점에서의 공개가 군사적 메시지를 담고 있을 가능성에 주목하고 있으며, B-21의 실전 배치 임박을 알리는 신호로 해석하고 있다.

2026년 4월 14일, 미 공군 은 차세대 스텔스 폭격기 B-21 레이더 의 공중 급유 장면을 담은 사진을 처음으로 공개하며 전 세계의 이목을 집중시켰다. 이번에 공개된 사진은 그동안 베일에 싸여 있던 B-21의 기체 상부 모습을 상세히 보여주며, 특히 스텔스 성능의 핵심으로 여겨지는 공기 흡입구와 배기구 구조를 명확하게 드러냈다. 또한, 레이더 반사 면적(RCS)을 최소화하기 위한 설계로 분석되는 작고 독특한 형태의 조종석 창문도 눈길을 끈다. 이 사진은 1호기 ‘케르베로스’가 공중 급유 기에 접근하는 모습을 포착하고 있으며, 이는 B-21이 실전 배치 단계에 가까워졌음을 시사한다.

B-21 레이더는 기존 B-2 폭격기에 비해 크기는 작아졌지만, 작전 효율성과 항속 거리는 크게 향상된 것으로 평가받고 있다. 길이 약 19m, 날개폭 약 44~47m로 추정되는 B-21은 2개의 엔진을 탑재하고도 연료 적재량을 늘려 장시간 작전 수행과 넓은 작전 반경을 확보했다. 제작사인 노스롭그러먼은 B-21을 ‘역대 가장 연비가 좋은 폭격기’라고 소개하며, 공중 급유 의존도를 낮춰 작전 유연성을 극대화했음을 강조했다. 이러한 기술적 발전은 B-21이 적 방공망을 돌파하여 장거리 정밀 타격을 수행하는 핵심 임무를 효과적으로 수행할 수 있음을 보여준다.

일각에서는 이번 B-21의 사진 공개 시점이 이란과의 종전 협상이라는 민감한 시기와 맞물려 있어, 미 정부의 군사적 메시지가 담긴 것이 아니냐는 해석을 내놓고 있다. 과거 이란 핵시설 공격에 투입되었던 B-2 폭격기의 후속 전력으로서 B-21이 실전 배치를 앞두고 있음을 과시하며 이란에 대한 압박 메시지를 전달하려는 의도가 있다는 분석이다. 그러나 미 정부는 이번 공개를 협상과 직접적으로 연결하여 공식적인 언급을 하지는 않았다. B-21은 2027년 실전 배치를 목표로 개발이 진행 중이며, 현재까지 약 50억 달러 이상이 투입된 것으로 알려졌다.

B-21 레이더의 성공적인 개발 및 실전 배치는 미국의 억지력을 강화하고 미래 안보 환경에서 우위를 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 특히, 첨단 스텔스 기술과 장거리 정밀 타격 능력은 잠재적인 적국들에게 상당한 위협이 될 수 있으며, 이를 통해 국제 사회의 안정 유지에도 기여할 것으로 전망된다.

B-21 레이더는 단순한 무기 체계를 넘어, 급변하는 국제 정세 속에서 미국의 군사 전략과 기술적 우위를 보여주는 상징적인 존재로 자리매김하고 있다. 정재홍 기자 hongj@joongang.co.k





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B-21 레이더 스텔스 폭격기 미 공군 공중 급유 실전 배치

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