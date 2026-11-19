중국 선전서 열린 트럼프-시진핑-푸틴 3자 정상회담에서 우크라이나 전쟁과 대만 문제가 핵심 의제로 부상했다. 강대국 중심의 배제된 협상 방식에 국제사회의 우려가 커지고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일 중국 선전 에서 사상 첫 3자 정상회담을 가졌다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 중 치린산장에서 열린 이번 만남은 제2차 세계대전 이후 형성된 국제 질서의 변곡점이 될지 주목받는다.

얄타회담 재현 우려와 배제된 당사국들의 불안

이번 회담은 1945년 미·영·소 정상들이 전후 세계 질서를 논의했던 얄타회담이 재현되는 것 아니냐는 우려를 불러일으켰다. 러시아가 회담을 현대판 얄타회담으로 규정하면서 강대국들이 당사국 동의 없이 운명을 결정할 가능성에 국제사회가 촉각을 곤두세우고 있다. 실제로 얄타회담은 유럽 질서 재편과 함께 한반도 신탁통치 구상이 논의되기도 했던 역사적 전례를 가진다.

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가장 큰 불안감을 표명한 곳은 러시아와 5년 가까이 전쟁을 벌이고 있는 우크라이나다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 얄타회담 2.0이 재현되지 않아야 한다고 경고했다. 트럼프 대통령은 미 폭스뉴스 인터뷰에서 우크라이나를 배제한 채 푸틴 대통령과 종전 방안에 합의하지 않겠다고 밝혔으나, 유럽은 여전히 우려를捨て지 못하고 있다.

러시아의 군사적 위협에 경계심을 늦추지 않는 유럽 국가들은 자국이 배제된 채 종전 조건이 결정될 것을 두려워한다. 한 유럽 외교관은 미 정치전문매체 폴리티코에 우크라이나 문제가 반복되는 것에 대한 우려를 나타냈다. 유럽연합(EU) 회원국들은 트럼프 대통령이 미 중간선거 패배를 만회하기 위해 어떤 형태로든 합의를 성사시킬 수 있다는 불안감을 드러냈다.

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대만 문제와 아시아 지역 안전의 새로운 변수

대만 역시 자국이 배제된 채 양안 관계가 논의될 가능성을 엄중히 경고한다. 궈야후이 대만 총통부 대변인은 미국과 긴밀하게 연락 중이며 관련 상황을 충분히 파악하고 있다고 밝혔다. 워싱턴에 주재한 한 아시아 외교관은 시 주석이 대만을 중국의 통치 아래 편입시키는 구상을 트럼프 대통령에게 제안할 경우 완전한 악몽이 될 것이라고 우려했다.

이 외교관은 이번 회담이 세 정상이 마치 세계의 지도자라도 되는 것처럼 세계 질서의 미래를 결정한다는 인상을 준다고 지적했다. 트럼프-시진핑-푸틴 3자 정상회담의 배제적 성격이 대만해협의 긴장감에 어떤 영향을 미칠지 관심이 집중되어 있다. 미국과 중국, 러시아의 이해관계가 복잡하게 얽힌 상황에서 구체적인 성과는 제한적일 것이라는 전망이 우세하다.

역사적 맥락과 현실적 한계가 교차하는 회담

AFP통신은 이번 회담에서 치밀하게 연출된 장면들은 부각되겠지만 구체적인 성과는 제한적일 것으로 전망했다. 1945년 얄타회담과 달리 세 정상이 처한 상황이 다르기 때문이다. 과거 미·영·소 정상들은 제2차 세계대전의 승리를 앞두고 논의했지만, 현재 트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 스스로 선택한 전쟁에서 뚜렷한 성과를 거두지 못하고 있다.

CNN은 두 정상이 과거 승전국 지도자들과 달리 쇠퇴하는 국력을 상징하는 고령의 지도자들이라고 평가했다. 시진핑 중국 국가주석은 중국의 성장을 이끌었지만 대만 침공이라는 군사적 선택지 앞에서는 주저하고 있다고 분석했다. 이런 현실적인 한계는 포괄적인 합의를 어렵게 만드는 주요 요인으로 작용하고 있다.

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공동성명과 국제 질서에 미치는 장기적 영향

럼에도 세 정상은 역사적 첫 만남을 기념할 성과를 내놓을 것으로 기대된다. AFP는 미 브루킹스연구소의 라이언 하스 연구원을 인용해 짧고 구속력이 크지 않더라도 세 정상이 공동성명을 발표할 것이라고 전했다. 정기적인 소통 채널 유지나 핵 안정성 수호와 같은 포괄적인 약속이 담길 가능성도 있다.

얄타회담 2.0이 아니더라도 트럼프-시진핑-푸틴 3자 정상회담이 국제 질서에 미치는 영향은 적지 않을 전망이다. 폴리티코는 향후 트럼프 대통령이 우크라이나 영토에 대한 푸틴 대통령의 요구나 대만에 대한 시 주석의 주장을 뒷받침하는 구상에 동의할 위험이 커졌다고 전했다. 일부에서는 이번 회담을 계기로 전 세계가 새로운 세력권으로 분할될 가능성도 있다고 본다.

CNN은 이번 회담이 권위주의가 부상하는 역사의 흐름에서 잠깐 나타났다 사라질 일시적인 현상일 수도 있지만, 향후 이들 국가가 더욱 위험한 행보를 보일 수 있다고 우려했다. 트럼프 대통령과 시진핑 주석, 블라디미르 푸틴 대통령이 주도하는 이 새로운 구도는 다가올 글로벌 안보 환경을 어떻게 바꿀지 지속적인 모니터링이 필요한 상황이다.