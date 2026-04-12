미·이스라엘 공습, 이란 경제 초토화…제재 해제 절실

미국과 이스라엘의 공습으로 이란 경제가 막대한 피해를 입어, 전후 회복을 위해 미국의 제재 해제가 필수적이라는 분석이 나왔다. 일자리 100만 개 이상 감소, 수천억 달러 손실 추산. 은행, 전자상거래 마비 및 석유화학 단지 공격으로 경제 기반 무너져.

지난 7일(현지시간) 이란 테헤란에서 한 남성이 미국과 이스라엘 의 공격으로 파괴된 샤리프 공과대학교 건물 잔해 사이를 걷는 모습이 포착되었다. 로이터통신이 보도한 이 장면은 현재 이란이 겪고 있는 심각한 경제적 어려움을 시각적으로 보여준다. 미국과 이스라엘 의 공습으로 시작된 전쟁은 이란 경제에 막대한 피해를 입혔으며, 전후 경제 회복을 위해서는 미국의 제재 해제가 절실하다는 분석이 지배적이다. 뉴욕타임스(NYT)는 11일(현지시간) 익명을 요구한 이란 관리 3명과 경제학자 2명을 인용, 지난 2월 28일 개전 이후 이란의 경제적 피해가 3000억~1조 달러(약 446조~1485조 원) 규모로 추산된다고 보도했다. 이는 이란 경제에 미친 파괴적인 영향의 규모를 짐작하게 한다. 일자리를 잃은 사람이 100만 명 이상에 달하며, 전후 경제 복구에는 수년이 걸릴 것으로 예상된다는 점은 절망적인 현실을 드러낸다. 미· 이스라엘 은 이란의 경제 기반 시설을 광범위하게 공격했다.

주택, 상점, 은행, 공장 등 민간 인프라 시설은 물론, 핵심 산업 시설까지 파괴되어 경제 시스템 전체가 마비될 위기에 놓였다.\이란 경제를 마비시킨 공격의 주요 사례로는 수도 테헤란의 은행 데이터센터 공격이 꼽힌다. 이 공격으로 이란 주요 은행인 멜리 은행과 세파 은행의 업무가 중단되었으며, 당국의 인터넷 차단 조치까지 더해져 소셜 미디어 플랫폼에 의존하던 이란의 전자상거래 산업은 사실상 멈춰 섰다. 이는 이란 경제의 디지털 전환을 가로막는 심각한 타격으로 이어진다. 시장의 가게들은 대부분 문을 닫았고, 임금 지급마저 2월 이후 멈춘 상태다. 테헤란에서 소규모 소프트웨어 업체를 운영하는 푸리아 아스테라키는 NYT와의 인터뷰에서 전쟁 발발 이후 직원들에게 급여를 지급하지 못했다고 밝혔다. 그는 전쟁으로 인한 경제적 여파가 참담하다고 토로하며, 이란 경제의 어려움을 생생하게 증언했다. 특히, 아살루예 등 석유화학 단지를 겨냥한 이스라엘의 공격은 이란 경제에 치명적인 영향을 미쳤다. 이들 시설은 이란 석유화학 인프라를 지탱하는 핵심 시설로, 최소 20만 명 이상의 직원이 이곳에서 일하고 있다. 대규모 실직 사태뿐 아니라 석유화학과 연계된 농업 및 섬유 산업 등도 생산 둔화와 물가 상승 압박을 받게 되었다. 이러한 일련의 공격은 이란 경제의 회복력을 저하시키고, 장기적인 경제 성장 전망을 어둡게 만들고 있다.\영국의 이란 전문 싱크탱크 보르세바자르재단의 에스판디아 바트망헬리즈 CEO는 NYT에 기고한 글에서 이번 전쟁으로 이란의 경제 발전 경로가 심각하게 가로막혔다고 지적했다. 그는 전쟁으로 인한 경제적 손실 때문에 이란이 제재 완화를 더욱 절실하게 원하게 될 것이라고 분석했다. 바트망헬리즈 CEO는 이란이 제재를 계속 받는다면 핵심 기반 시설을 재건하거나 복구하는 데 막대한 어려움을 겪을 것이라고 경고했다. 이는 이란 경제의 회복을 위해서는 미국의 제재 해제가 필수적임을 강조하는 것이다. 국제 사회의 지원과 협력이 절실하며, 이란 경제의 지속 가능한 발전을 위한 다각적인 노력이 필요하다. 현재 이란은 심각한 경제 위기에 직면해 있으며, 이를 극복하기 위해서는 정치적, 경제적, 사회적 차원의 광범위한 변화가 요구된다. 전쟁의 종식과 함께, 국제사회의 적극적인 지원과 이란 내부의 개혁 노력이 조화를 이룰 때 비로소 이란 경제는 회복의 길로 들어설 수 있을 것이다. 이러한 상황은 단순히 이란만의 문제가 아니라, 중동 지역 전체의 안정을 위협하는 요인이 될 수 있으며, 국제 사회의 지속적인 관심과 노력이 요구된다





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