미·이란 전쟁 100일, 새로운 중동 질서의 도래

모나 야쿠비안 CSIS 국장이 미·이란 전쟁 100일을 분석하며 이란과 이스라엘을 축으로 한 새로운 중동 질서를 전망하고, 호르무즈 해협 통제와 핵 문제 등 승리의 조건을 제시했다.

모나 야쿠비안 미국 전략국제문제연구소 중동 프로그램 국장은 지난 2월 28일 발발해 7일로 100일을 맞은 미·이란 전쟁 을 새롭게 부상하는 중동 질서 의 윤곽을 결정짓는 전쟁이라고 정의했다.

외교관 출신으로 30년 넘게 중동 안보를 연구해 온 그는 이번 전쟁을 계기로 이란과 이스라엘을 두 축으로 하는 새로운 질서가 역내에 자리 잡을 것으로 전망했다. 각각 시아파와 수니파를 대표하는 맹주로 패권 경쟁을 해온 이란 대 사우디아라비아 구도가 이란 대 이스라엘로 재편된다는 의미다. 그는 이란과 이스라엘이 주도할 새 질서의 밑바탕에는 양국의 강력한 군사력이 있다고 분석했다. 이란은 무인기와 미사일, 중동 곳곳의 대리 세력으로 대표되는 비대칭 전력을 앞세우고, 이스라엘은 막강한 재래식 전력과 2023년 하마스 기습 이후 채택한 예방적 선제 공격 전략을 보유했다.

이스라엘은 어떤 대가를 치르더라도 외부 위협이 내부 타격으로 현실화하기 전에 무력화하려 할 것이며, 특히 레반트 지역을 노릴 것이라고 야쿠비안 국장은 말했다. 이란의 힘은 걸프 지역에서 두드러질 것이며, 이란이 이스라엘이나 미국의 공격을 받을 경우 걸프 이웃 국가에 대한 공격 위협을 유지할 것이라고 전망했다. 사우디 등 걸프 국가들은 이란과 이스라엘의 위협에 맞서 상호 군사·안보·정보 협력을 강화하고, 미국을 넘어 유럽·아시아 국가와의 안보 협력을 심화할 것으로 예상된다.

동시에 이란과 경제적 상호의존 관계를 구축하고 이란을 역내 경제 질서에 편입시켜 억지 수단으로 활용할 수도 있다고 야쿠비안 국장은 전망했다. 100일간의 전쟁으로 이란은 정치·경제·군사적 타격을 입었지만, 최고지도자 하메네이 사망 후 아들 모즈타바가 권력을 승계했고 미사일 시설을 재건하는 등 군사력을 회복하고 있다. 오히려 정권이 더 강경해졌으며 혁명수비대와의 연결이 한층 긴밀해졌다고 그는 진단했다. 이란의 핵무장 의지는 약화하지 않았으며, 북한 모델을 채택했어야 했다고 판단할 수 있고 조잡한 수준의 핵무기 개발을 서두를 수 있다고 지적했다.

다만 호르무즈 해협 통제력을 통해 새롭게 확보한 영향력이 핵 억지력의 필요성을 상쇄할 수 있다고 덧붙였다. 종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 양측은 서로 승리를 주장하고 있다. 트럼프 대통령은 외교적 합의든 군사적으로든 미국이 이란에 결국 승리할 것이라고 말했다. 야쿠비안 국장은 승리 선언을 위한 최소 조건으로 호르무즈 해협의 재개방, 이란의 비핵화, 15년 이상 우라늄 농축 동결, 고농축 우라늄 반출을 꼽았다.

이것이 없으면 승리도 전쟁 종식도 이야기할 수 없다고 강조했다. 현재 외교 프로세스는 지속 가능한 합의를 도출하기에 충분히 체계적이지도 않고 적절한 인력으로 구성되지 않았다며 비관적 전망을 내놓았다. 향후 최소 수개월은 불안정과 충돌의 시간이 될 것이며, 견고한 합의가 없으면 보복성 공습과 반격이 반복되고 전면전 재개 가능성도 배제할 수 없다고 전망했다. 이러한 분석은 중동 지역의 불확실성이 당분간 지속될 것임을 시사한다





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