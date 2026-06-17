미·이란 종전 양해각서, 호르무즈 통행료 포함 안 돼…19일 서명 이후 '통행료' 쟁점 부각

미국과 이란의 종전 양해각서가 19일 서명될 예정인 가운데, 블룸버그 통신이 보도한 초안에는 호르무즈 해협 통행료 관련 내용이 빠져 있어 관심이 집중된다. 트럼프 대통령은 무료 통행을 강조했지만 이란 측은 서비스 비용 명목의 징수 가능성을 시사하며 입장차를 보인다.

19일(현지시간) 공식 서명될 예정인 미국과 이란의 종전 양해각서 (MOU)의 세부 내용이 17일 블룸버그 통신을 통해 일부 공개됐다. 그러나 최대 관심사 중 하나였던 호르무즈 해협 통행료 에 대한 언급은 포함되지 않아 궁금증을 자아내고 있다.

블룸버그가 보도한 양해각서 초안에 따르면, 호르무즈 해협과 관련된 조항은 제5조뿐이다. 이 조항은 이란이 양해각서 체결 즉시 기뢰 제거 등 필요한 조치를 취하고, 페르시아만과 오만해를 오가는 상선 운항을 30일 이내에 전쟁 이전 수준으로 회복시킨다는 내용을 담고 있다. 블룸버그의 보도가 양해각서의 전부를 반영한 것은 아니지만, 다른 쟁점에 대한 의문이 대체로 해소된 만큼 19일 서명식 이후 공개될 최종 문서에서 통행료 관련 내용이 가장 큰 관심을 받을 전망이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 호르무즈 해협이 전쟁 전과 같이 무료로 개방된다고 장담했다.

그는 우리는 해협이 개방될 것이라는 합의를 이뤘고 거기엔 통행료가 없다며 무료 통행 원칙을 강조했다. 반면 이란 측의 입장은 다소 다르다. 이란 강경 성향 매체 파르스통신은 협상 관련 소식통을 인용해 미국이 양해각서를 통해 호르무즈 통행 수수료 징수권을 인정했다고 보도했다. 이 소식통은 최종안에는 호르무즈 해협의 향후 해상 항행 서비스 관리는 이란과 오만이 결정한다는 내용이 명문화됐다고 주장했다.

또한 이란 매체들은 양해각서 서명 이후 미국과 이란이 본협상을 하는 60일간만 호르무즈 해협이 무료로 개방된다고 보도하고 있어 양측의 입장차가 뚜렷하다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 지난달 정례브리핑에서 호르무즈 해협 통행료 징수 여부에 대해 단어 사용에 신중해야 한다며 우리는 아바레즈(통행료)를 받지 않지만 선박이 안전하게 통과할 수 있도록 서비스를 제공해야 하고 이에 드는 하지네(비용)를 받을 필요가 있다고 말했다.

이란 타스님뉴스는 블룸버그 통신이 보도한 양해각서 내용 중 호르무즈 해협 관련 조항은 명백히 부정확하며 일부 중요한 핵심 키워드가 누락됐다고 비판했는데, 이는 해협 통행료를 가리킨 것으로 보인다. 전문가들은 미국과 이란이 무료 통행 기간인 60일 동안 해협을 공유하는 오만과 통행료 부과를 논의할 가능성이 크며, 이란이 호르무즈 해협에 대한 주권적 권리 인정을 강력히 주장하는 만큼 무료 통행을 원칙으로 하되 통행 허가권을 이란이 행사할 수 있는 타협안이 나올 것이라는 전망을 내놓고 있다





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미이란 호르무즈해협 통행료 양해각서 종전

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