미·이란, 이번 주 파키스탄서 2차 종전 협상 재개 가능성…핵-호르무즈 '난제' 돌파할까

미국과 이란이 파키스탄에서 2차 종전 협상을 재개할 가능성이 제기되면서, 핵 문제와 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 양국 간의 이견을 좁힐 수 있을지 관심이 집중되고 있습니다. 1차 협상 결렬 원인과 2차 협상 전망, 그리고 미국의 제재 대상인 중국 유조선 통과 등 관련 상황을 분석합니다.

로이터 통신은 미국과 이란이 이르면 이번 주 파키스탄 에서 2차 종전 협상을 재개할 수 있다고 보도했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 협상 가능성을 시사하면서 양국 간 물밑 협의에 대한 기대감이 커지고 있으며, 핵심 쟁점인 이란 핵 포기 문제와 호르무즈 해협 통제권을 놓고 양국이 이견을 좁힐 수 있을지 주목됩니다.

J D 밴스 미국 부통령은 폭스뉴스와 인터뷰에서 추가 대화 및 합의 도달 여부는 이란 측에 달려있다고 언급하며 협의 여지를 남겼습니다. 밴스 부통령은 지난 1차 협상 결렬 이유를 당시 이란 협상단이 합의 최종 타결 권한이 없었기 때문이라고 설명했습니다. 그는 '우리가 이란 측이 어떻게 협상하는지에 대해 어느 정도 파악했다고 생각하며 이것이 바로 우리가 파키스탄을 떠난 궁극적인 이유'라고 말하며, 이란 협상팀이 제시된 조건에 대한 최고지도자 승인을 받기 위해 테헤란으로 돌아가야 했다고 덧붙였습니다.

밴스 부통령은 1차 대면 협상 결렬에도 불구하고 긍정적인 측면도 있다고 강조했습니다. 스페인 EFE 통신 보도에 따르면, 파키스탄 정부는 1차 회담 결렬 이후 2차 협상 개최 및 오는 22일 이후 양국의 휴전 연장 방안을 모색하고 있습니다. 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 현재 휴전이 파키스탄의 노력 덕분이라고 언급하며, 미·이란 간 합의를 위해 전폭적인 노력이 진행 중임을 밝혔습니다.

로이터 통신은 2차 협상이 1차 회담과 마찬가지로 이슬라마바드에서 열릴 수 있다고 보도했습니다. 1차 회담 결렬의 주요 원인으로는 이란의 우라늄 농축 중단 기간에 대한 이견이 컸습니다. 미국은 이란에 20년간 우라늄 농축 중단을 요구했지만, 이란은 5년 중단안을 제시하며 대립했습니다. 미국은 이란에 우라늄 농축 권리를 영구적으로 포기할 것을 요구하기도 했습니다.

로이터 통신은 미국이 핵 문제와 호르무즈 해협에 집중하는 반면, 이란은 보다 광범위한 수준의 합의를 원했다고 전했습니다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 엑스(X)를 통해 47년 만에 최고위급에서 진행된 회담에서 이란이 전쟁 종식을 위해 성실하게 협의했으나, 극단적 강경 자세와 목표 변경, 봉쇄 조치로 인해 합의가 무산되었다고 밝혔습니다.

한편, 미국의 호르무즈 해협 역봉쇄 이후 미국의 제재 대상인 중국 유조선 '리치 스타리호'가 해협을 통과하는 사건이 발생했습니다. 로이터 통신에 따르면 이 배는 약 25만 배럴의 메탄올을 적재했으며, 과거 이란과의 거래로 인해 미국으로부터 제재를 받은 전력이 있습니다. 이는 양국 간의 긴장된 상황 속에서 제재의 효력과 해상 운송의 어려움을 보여주는 사례로 해석될 수 있습니다.

이번 협상 재개 가능성은 양국 관계의 새로운 국면을 예고하는 것으로, 핵 문제, 호르무즈 해협 통제권, 제재 해제 등 다양한 쟁점들이 논의될 것으로 예상됩니다. 협상 결과에 따라 중동 지역의 지정학적 구도가 크게 변화할 수 있으며, 국제 유가 및 해상 물류에도 상당한 영향을 미칠 수 있을 것입니다. 향후 협상 과정과 결과에 대한 국제사회의 관심이 집중될 것으로 보입니다. 이번 협상을 통해 양국이 이견을 좁히고 긍정적인 결과를 도출할 수 있을지 귀추가 주목됩니다.





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