미·이란 종전 합의가 한국 경제에 미치는 파급 효과와 물가·공급망 전망

미국과 이란의 종전 합의로 중동 전쟁 불확실성이 해소되면서 한국 경제 성장 전망이 상향 조정될 전망이다. 유가 진정과 공급망 복구 시차, 비료 수출 차단 등 구조적 요인이 물가와 성장에 복합적으로 작용한다.

미국과 이란이 사실상 종전 합의를 체결하면서 중동 전쟁이 가져온 불확실성에서 한국 경제가 벗어날 가능성이 높아졌다. 전쟁으로 급등했던 유가가 진정되면 물가 상승 압력이 완화되고 에너지 수입 비용도 감소해 국내 경기 회복에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.

다만 실제 실물 경제에 효과가 나타나기까지는 공급망 복구와 원유 흐름 재개가 이루어지는 시점까지 일정한 시차가 존재한다는 점이 관건이다. 특히 호르무즈 해협이 재개통되더라도 전쟁으로 손상된 정제 시설과 운송 인프라가 복구되는 데는 몇 개월이 소요될 수 있다. 이러한 구조적 지연 때문에 유가 하락이 소비자 물가에 그대로 전달되기까지는 3주 이상, 때로는 그보다 더 긴 시간이 필요하다는 전문가들의 분석이 나오고 있다.

한국은행은 최근 발표한 수정 경제전망에서, 미국·이란 협상이 성공적으로 마무리되고 호르무즈 해협을 통한 원유 흐름이 신속히 재개될 경우 2024년과 2025년의 경제성장률이 각각 0.1%포인트씩 상향될 가능성을 제시했다. 이는 기존 기본 전망보다 높은 수치이며, 반도체 수출 호조와 맞물려 전반적인 성장세가 지속될 것이라는 기대를 반영한다. 그러나 국제 유가가 여전히 변동성을 보이고 있어, 물가와 성장의 관계는 복합적으로 작용한다.

한국은행은 브렌트유 가격이 2024년 하반기 배럴당 80달러, 2027년 하반기 70달러 수준으로 낮아질 것을 가정하고, 이 경우 올해 소비자 물가 상승률은 0.2%포인트, 내년은 0.3%포인트 하락할 것으로 전망했다. 하지만 유가가 급락하더라도 기존에 형성된 생산자물가와 수입물가 상승분이 소비자 물가에 완전히 반영되기까지는 일정 기간이 필요하므로, 단기적으로 물가 상승 압력이 지속될 가능성도 남아 있다. 공급망 회복이 지연되는 또 다른 요인으로는 중동 5개국이 담당하고 있던 비료 수출 차단을 들 수 있다.

이란·사우디아라비아·카타르·아랍에미리트·바레인 등 주요 비료 생산국의 수출이 차단되면서 아시아 농업 부문이 큰 타격을 입었다. 특히 베트남·태국 등 동남아시아 주요 곡창지대는 5월부터 7월까지 파종기에 접어들어 비료 부족으로 파종을 미루거나 품질 저하를 겪고 있다. 이러한 농업 생산 차질은 식료품 가격 상승을 견인하고, 결국 물가 전반에 부정적인 영향을 미칠 우려가 있다. 한편, 고환율 압력도 지속될 가능성이 커 원화 표시 수입물가 상승을 촉진할 수 있다.

정부는 7월경 발표할 경제성장전략에서 중동 피해 부문 맞춤형 지원과 생계비 경감 대책을 포함해 고물가·고환율 대응 방안을 마련할 예정이다. 시장은 한국은행의 금리 정책 방향에도 큰 관심을 보이며, 총재 신현송이 지속적인 금리 인상을 예고한 상황에서 금리와 물가 사이의 균형이 어떻게 조정될지 주목하고 있다





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미국·이란 종전 한국은행 성장 전망 유가 하락과 물가 공급망 회복 시차 중동 비료 수출 차단

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