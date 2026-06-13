미·이란 종전 양해각서 임박, 카타르·파키스탄 중재로 공습 위기 종결

미국과 이란 사이에 종전 양해각서 체결이 가까워지는 가운데, 카타르와 파키스탄 외교관들의 중재가 공습 위기를 무산시키고 호르무즈 해협 재개방과 제재 완화 논의가 한 단계 진전됐다.

미국과 이란 사이에 종전 양해각서(MOU) 체결이 임박했다는 보도가 나오면서, 양국 간 갈등이 급격히 변동하고 있다. 월스트리트저널(WSJ)이 13일 현지시간에 전한 보도에 따르면, 최근 미군 아파치 헬기 격추 사건으로 인해 공습 위기가 고조되었으나, 카타르와 파키스탄 외교 관들의 신속한 중재가 개입하면서 상황은 다시 협상 국면으로 전환되었다.

헬기 격추 사건은 드론의 적외선 유도 장치가 조종사의 무릎에 떨어지면서 비행복 일부가 불에 타고, 드론 잔해가 기체 내부에 박히는 등 급박한 상황을 초래했다. 헬기는 물에 추락했고, 조종석을 빠져나온 두 조종사는 회전 날개를 피하려 물속으로 뛰어들어 약 두 시간 동안 물 위에 떠 있다가 무인 드론 보트에 구조되었다. 이 사건은 미·이란 간 긴장을 한층 고조시켰으나, 바로 뒤에 진행된 외교적 개입이 사태를 진정시키는 전환점이 되었다. 전환점은 10일에 있었다.

카타르 외교단이 테헤란을 방문해 새로운 내용이 담긴 평화 협정 초안을 가지고 돌아왔고, 파키스탄 관계자들은 트럼프 대통령에게 합의가 가까워졌음을 전달했다. 그 결과, 트럼프 대통령이 11일에 예고했던 사흘째 공습은 취소되었다. 카타르와 파키스탄이 중재에 앞장선 덕분에 양측은 호르무즈 해협 재개방과 미국이 이란에 가한 경제 봉쇄 조치를 완화하는 단계에 거의 도달했다는 평가가 나오고 있다. 다만, 이란 핵 프로그램, 고농축 우라늄 처리 문제, 동결된 해외 자산 수십억 달러 등은 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있다.

카타르 당국은 이와 같은 핵심 사안들에 대해 양국 간 입장 차이가 존재한다며, 향후 추가 협상이 필요함을 강조했다. 12일 미국 고위 관계자는 이란이 합의 사항을 완전히 이행하기 전까지는 어떠한 제재 완화나 자금 동결 해제도 이루어지지 않을 것이라고 대언론 브리핑에서 재확인했다. 동시에 부통령 JD 밴스가 이란과의 MOU 서명을 위해 스위스 제네바를 방문할 예정이며, 남은 어려운 문제들은 파키스탄 이슬라마바드에서 추가 논의될 수 있다고 전했다. 최종 합의안으로 추정되는 문서가 유출된 뒤, 이란에 우호적인 내용이 포함돼 트럼프 대통령이 불만을 표명했다는 보도가 나오기도 했다.

그러나 미국 당국은 이란이 약속을 충실히 이행할 경우에만 제재 완화가 가능하다는 입장을 고수하고 있다. 이와 같은 복잡한 외교적·안보적 상황 속에서, 중재국들의 역할과 향후 협상의 진행 방향이 주목받고 있다





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