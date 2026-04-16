미·이란 종전 기대감에 금·은 선물 반등… 연준 유동성 정책은 변수

미국과 이란 간의 종전 합의 기대감이 고조되면서 원자재 시장에서 금과 은 가격이 연저점 대비 상당폭 회복했습니다. 하지만 향후 연준의 유동성 정책이 귀금속 가격의 변동성을 좌우할 수 있다는 분석이 나옵니다.

휴전 중인 미국과 이란 간의 종전 합의 기대감이 원자재 시장에 훈풍을 불어넣으며 금과 은 가격이 반등에 성공했습니다. 트레이딩뷰에 따르면, 금 선물 과 은 선물 근월물은 최근 연저점 대비 각각 18.53%, 31.84% 상승했습니다. 이는 지난달 23일 기록했던 연저점, 즉 금 선물 트로이온스당 4100달러와 은 선물 61.21달러에서 큰 폭으로 회복한 수치입니다. 현재 금 선물 은 4859.7달러, 은 선물 은 80.70달러 선에서 거래되고 있으며, 전일 대비 소폭의 조정은 있으나 여전히 저점 대비 상당한 상승세를 보이고 있습니다. 올해 초, 글로벌 지정학적 긴장 고조의 영향으로 금과 은은 사상 최고가를 경신하는 흐름을 보였습니다. 그러나 미국과 이란 간의 전쟁 발발 이후 국제 유가가 급등하면서, 이는 미국의 기준금리 인하 기대감을 빠르게 후퇴시키는 요인이 되었습니다. 금과 은은 이자가 발생하지 않는 자산이기 때문에, 금리가 상승하면 상대적인 매력도가 떨어지는 경향이 있습니다.

밥 하버콘 RJO퓨처스 연구원은 금 시장의 향방이 미국과 이란의 종전 합의 진행 상황에 달려 있다고 분석하며, 긍정적인 소식이 나올 경우 귀금속 가격은 상승세를 이어갈 것으로 전망했습니다. 그는 또한 전쟁 발발 직후 현금 확보와 에너지 비축에 대한 우려가 금 가격 상승을 지지하고 있으며, 현재의 달러 약세와 유가 하락 또한 금 가격에 긍정적인 영향을 미치고 있다고 덧붙였습니다. 하지만 종전 합의가 단기적으로 금, 은 등 귀금속 가격에 호재로 작용하더라도, 향후 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 유동성 정책에 따라 가격 변동성이 커질 수 있다는 분석도 제기됩니다. 최진영 대신증권 연구원은 케빈 워시 미국 연준 의장 후보자가 정책금리 인하는 지지하지만 양적완화(QE)에 대해서는 비판적인 입장을 보이고 있다는 점을 지적했습니다. 만약 유동성이 과거처럼 쉽게 공급되기 어렵다면, 인플레이션 헤지 수단으로 인식되는 금의 수요 역시 기대 이하로 위축될 수 있다는 것입니다. 그는 미국-이란 전쟁이 종식된다면 스태그플레이션 우려가 완화되어 금 가격 반등은 가능하겠지만, 2020년 8월과 같이 전고점을 돌파하는 흐름을 보기는 어려울 것으로 내다봤습니다. 실제로 미국-이란 전쟁으로 인해 연준의 연내 금리 인하에 대한 시장의 기대감은 크게 약화된 상태입니다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 금리 선물 시장은 연준이 연내 금리를 인하할 확률을 33.8%로 반영하고 있으며, 이는 한 달 전 60.9%에 비해 현저히 낮은 수치입니다. 1개월 이상 지속된 미국-이란 전쟁으로 인한 국제 유가 상승이 금리 인하 기대감을 크게 끌어내린 것으로 분석됩니다. 한편, 미국과 이란은 최근 1차 종전 협상이 결렬된 이후 이번 주말 2차 협상 개최를 위한 물밑 작업을 가속화하고 있습니다





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