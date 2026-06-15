미·이란 종전 합의·유가 급락…코스피 5% 급등·환율 1,500원선 유지

미국과 이란 간 종전 합의 소식이 전해지면서 국제유가가 급락하고 원·달러 환율이 1,500원대를 유지한 채 8.7원 하락했다. 이와 동시에 코스피는 5% 이상 급등해 8,545.98을 기록했으며, 외국인·기관 순매수와 개인 순매도가 교차하는 복합 흐름을 보였다. 향후 일본은행 금리 결정과 미국 FOMC 결과가 증시 추가 상승 여부를 가늠할 핵심 변수로 작용한다.

코스피는 15일 미국과 이란 간의 종전 합의 소식이 전해지면서 급등세를 보였다. 하나은행 딜링룸 현황판에 표시된 코스피와 코스닥, 원·달러 환율 이 동시에 상승세를 기록했으며, 특히 코스피 지수는 전일 대비 422.36포인트 상승해 5.2% 오른 8,545.98에 마감했다.

이날 장중 한때 8,600선을 넘어서기도 했으며, 매수 사이드카가 연속 2거래일 발동되는 등 시장 전반에 매수 물량이 집중된 상황이었다. 코스피 시가총액 역시 7,000조원에 육박하며 4일 전보다 크게 늘어났고, 외국인 투자자는 9,824억원을 순매수해 '사자' 포지션으로 전환, 기관 투자자는 55억원을 순매수했다. 반면 개인 투자자는 1조4,954억원을 순매도하며 차익실현에 나서는 등 시장 흐름이 혼재되었다. 원·달러 환율은 전 거래일 대비 8.7원 내린 1,511.1원으로 마감했으며, 장중 최저 1,503.9원까지 급락했다.

이는 6월 1일 이후 최저 수준이며, 20일 연속 1,500원대를 유지해 왔다. 전문가들은 미국 연준의 금리 동결 기조와 종전 합의의 구체적인 내용이 크게 충돌하지 않을 경우, 환율이 1,400원대 중후반으로 하향 안정화될 가능성이 크다고 전망한다. 또한 국제유가는 배럴당 84.88달러로 3.23% 하락해 4월 17일 이후 최저치를 기록, 에너지 가격 충격에 취약한 한국 경제에 긍정적인 영향을 미쳤다. 앞으로 시장 흐름은 16일 일본은행의 금리 정책과 17일 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 결과에 크게 좌우될 전망이다.

특히 FOMC는 이번 달 증시 분위기를 결정짓는 주요 변수로 꼽히며, 기준금리 동결이 확정된 상황에서 연설 내용과 점도표 변화가 투자심리를 좌우할 것으로 보인다. 한편, 스페이스X 상장과 관련된 수급 부담이 해소되면서 국내 증시의 추가 상승 가능성도 제기되고 있다. 이러한 환경 속에서 투자자들은 지정학적 리스크 감소와 금리 정책의 미세 조정에 주목하며, 환율·유가·주가 간의 상관관계를 면밀히 분석할 필요가 있다





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