미·이란전 드론전 특징은 '가성비' 무기체계로 작용했다

미·이란전에서 드론전의 특징은 값싼 드론이 고가의 적 방공망을 소모시키는 '가성비' 무기체계로서 역할을 톡톡히 했다는 점이다.이란의 연속 드론 공격은 드론전이 반복적 소모전으로 정착되고 있음을 보여준다.방어 측은 고가의 요격 수단을 반복적으로 소진해 방공체계의 비용 구조가 악화했고, 동시에 대응 리듬이 저하됐다.북한 역시 재래식 열세를 만회할 비대칭 전력으로서 이란의 드론 운용 사례를 참고할 것으로 보인다.북한은 이미 러시아·우크라이나전 참전으로 현대 전장에서의 드론전 교리를 직접 터득하고 있다.북한은 대량의 저가 자폭드론과 방사포를 우선 동원해 패트리옷과 천궁-Ⅱ 등 남측 방공망이 소진되게 한 뒤, 탄도·순항 미사일로 남측 공군기지나 지휘통제시설에 타격할 수 있다.

미·이란전 에서 드론전 의 특징은 값싼 드론이 고가의 적 방공망 을 소모시키는 ' 가성비 ' 무기체계로서 역할을 톡톡히 했다는 점이다. 미국산 패트리옷(Pac-3) 요격미사일로 이를 상대하면 비록 격추에는 성공한다고 해도 방공 수단으로서 ' 가성비 '는 크게 떨어진다.

이란의 연속 드론 공격은 드론전이 반복적 소모전으로 정착되고 있음을 보여준다. 방어 측은 고가의 요격 수단을 반복적으로 소진해 방공체계의 비용 구조가 악화했고, 동시에 대응 리듬이 저하됐다. 북한 역시 재래식 열세를 만회할 비대칭 전력으로서 이란의 드론 운용 사례를 참고할 것으로 보인다. 북한은 이미 러시아·우크라이나전 참전으로 현대 전장에서의 드론전 교리를 직접 터득하고 있다.

북한은 대량의 저가 자폭드론과 방사포를 우선 동원해 패트리옷과 천궁-Ⅱ 등 남측 방공망이 소진되게 한 뒤, 탄도·순항 미사일로 남측 공군기지나 지휘통제시설에 타격할 수 있다. 북한은 저비용 드론으로 한국의 고가 방공체계가 먼저 소진되게 하고, 이후 제한된 전략타격 전력을 집중해 전구 차원에서 (남측의) 지휘·공군 우위를 무너뜨리려 할 것이다. 북한은 올해 3월에는 드론을 핵심 전력으로 전차와 통합 운용하는 전술 훈련을 선보이기도 했다. 공격 드론이 적의 지휘 거점과 대장갑 화력진지를 선제 타격한 뒤 대전차미사일이 후속 공격에 나서고 전차가 투입되는 방식이었다.

지난 2024년 개최된 무장장비전시회 '국방발전-2024'에서는 골판지로 제작된 초저가 자폭드론에서부터 이스라엘 자폭드론 '하롭'·'히어로'와 형상이 비슷한 드론 등 10종의 신형 드론을 공개하기도 했다. 최근 한국군도 드론 전력 확충에 속도를 내고 있다. 국방부는 최근 국방개혁 토론회에서 드론·무인기 전력을 2040년까지 현재의 30배가량으로 증강하고, 전투기 협업 무인항공기, 무인수상정, 전투용 무인잠수정, 정찰무인기, 중·소형 자폭드론 등 무인 전력을 강화하겠다는 계획을 공개했다.

아울러 지난 2024년에는 우크라이나 전쟁에 투입됐던 폴란드산 자폭드론 '워메이트' 180대를 구매해 배치했으며, 국산 장거리 정찰·타격용 소형무인기도 개발 중인 것으로 알려졌다. 그러나 최근 우크라이나·이란전쟁 전훈에서 보듯 '저비용 소모전' 양상으로 발전 중인 미래 드론전에 맞는 드론 양산 생태계를 구축하려면 경직된 현재의 획득 체계 개선 등 정책 보완도 필요하다는 지적이다. 신 사무총장





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