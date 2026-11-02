물리학자 장회익, '온생명' 개념으로 생명 정의의 한계 지적

장회익 교수는 생명을 개별 존재가 아닌 인과관계의 전체로 봐야 한다고 주장하며 기존 과학의 '편견'을 비판했다. '온생명' 개념의 핵심과 의미를 살펴본다.

대한민국 물리학 계에서 오랫동안 학문적 통찰을 보여온 장회익 교수는 생명이란 개념에 대한 근본적인 재조명을 제시하며, 기존의 과학적 정의가 가진 한계를 명확히 지적했다.

그는 생명을 개별적인 존재들의 집합으로 보지 않고, 이들이 상호작용하는 전체적인 인과관계의 그물망 속에서만 의미를 가지는 '온생명'으로 정의해야 한다고 주장한다.

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이러한 관점은 최근 논란이 된 감옥 생활 중 자연 관찰을 기록한 황대권 작가의 에피소드를 통해 생명 현상에 대한 통찰의 차이를 드러낸다.

장회익 교수는 과학자들이 생명이라는 '거대한 코끼리'를 부분적으로만 보고 있는 실정을 꼬집으며, 보다 포괄적인 시각이 필요함을 강조한다.

청개구리 관찰과 생명의 본질

2002년 도솔에서 출간된 황대권의 저서 '야생초 편지'에는 감옥 안에서 기르던 청개구리의 에피소드가 담겨 있다.

황대권 선생은 코카콜라 병 속에 든 청개구리가 파리 한 마리가 날아오자 혀를 번개처럼 내뻗어 잡아먹는 모습을 목격했다.

이 순간 그는 생명의 위대함을 깨달았다고 회상하며, 오직 살아 움직이는 것만이 먹이가 되고 생명에는 살아 있는 순간에만 의미가 있음을 역설했다.

그러나 장회익 교수는 이 현상이 개구리의 시각적 한계에서 비롯된 것일 뿐이라고 설명한다.

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개구리는 움직이는 것만 볼 수 있고 정지한 물체는 잘 보이지 않는데, 이는 생존을 위해 진화 과정에서 '정지한 것을 보는 기능'이 낙후되었기 때문이다.

따라서 바람에 흔들리는 나뭇잎은 보되 나무 전체는 보지 못하는 개구리의 시야는, 과학자들의 생명관과 유사한 구조를 가진다.

코끼리 우화와 과학적 정의의 한계

비슷한 현상은 불교 경전 '열반경'에 나오는 코끼리와 시각 장애인 우화에 잘 드러난다.

한 왕이 시각 장애인 여섯 명에게 코끼리를 만져보게 하고 정체를 말하게 했는데, 상아를 만진 이는 무릎 같고 귀를 만진 이는 키 같다고 서로 다투었다.

이와 마찬가지로 세계적 권위의 '브리태니커 백과사전'에는 생명에 대한 여섯 가지 다른 정의가 등재되어 있다.

대사적, 생리적, 생화학적, 유전적, 열역학적, 자체생성적 정의가 그것으로, 과학계는 포괄적이고 간결한 생명의 정의를 아직 제시하지 못하고 있다.

장회익 교수는 과학자 전체가 시각 장애인처럼 생명의 일부만 보고 있다고 평가하며, 이를 '편견'이라고 규정한다.

과학자들은 생명을 가진 존재와 아닌 존재를 이분법적으로 구분하지만, 이는 생명의 전체상을 파악하는 데 실패한 결과다.

인과관계 그물망으로서의 온생명

개별 생명체가 고립되어 존재할 수 없다는 점은 일상적인 예시만으로도 쉽게 입증된다.

소나무가 살아있기 위해서는 공기, 물, 햇빛이 필요하고 다람쥐는 먹이와 환경이 필수적이다.

따라서 생명은 분리된 하나하나의 속에 있는 것이 아니라, 이들을 살게 하는 전체적인 관계 속에 존재한다고 장회익 교수는 말한다.

이들은 인과관계의 그물 속에서만 생명 노릇을 하므로, 생명을 규명하려면 이 실타래의 연결 구조를 살펴봐야 한다.

육안으로는 보이지 않는 이 '인과의 실타래'가 바로 과학자들이 더듬어 찾고 있는 실제적인 '코끼리'다.

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장회익 교수는 태양, 지구, 그리고 그 안에 얽힌 요소들의 관계가 생명을 가능케 하는 완결된 인과구조를 이룬다고 강조한다.

온생명과 낱생명의 구분

장회익 교수는 이러한 전체적인 인과구조를 '온생명(global life)'이라 명명했다.

기존의 다람쥐나 소나무 같은 개별 생명체는 '낱생명'으로 구분되며, 이들은 온생명의 나머지 부분과 함께할 때만 조건부 생명으로 인정된다.

또한 낱생명에서 특정 개체를 제외한 나머지 부분을 '보생명'이라고 부를 수 있다.

즉, 한 낱생명은 보생명과 결합했을 때 비로소 생명으로서의 자격을 갖추게 된다.

물리적 체계로서의 온생명은 대략 40억 년의 진화 과정을 거쳐 오늘날의 모습을 갖췄다.

이 안에는 각종 낱생명뿐 아니라 이 모두를 역추적해 낼 인간의 지성까지 포함돼 있다.

학문적 성과와 통합적 시각

1938년 경북 예천에서 태어난 장회익 교수는 서울대 물리학과에서 30여년 간 교편을 잡으며 퇴임했다.

현재 충남 아산에 거주하며 자유로운 사색을 통해 통합적 학문의 모습을 그려내는 '소요거사'로 활동하고 있다.

그는 과학이론의 구조와 성격, 생명의 이해, 동서 학문의 비교 연구 등에 깊은 관심을 가지고 있다.

주요 저서로는 '과학과 메타과학', '삶과 온생명', '생명을 어떻게 이해할까?', '공부도둑' 등이 있다.

또한 '장회익의 자연철학 강의'와 '양자역학을 어떻게 이해할까?'를 통해 복잡한 과학적 개념을 대중에게 전달해 왔다.

그의 연구는 생명을 이해하는 새로운 패러다임을 제시하며, 기존 과학의 한계를 넘어서는 통합적 사고의 중요성을 일깨운다.