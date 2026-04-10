물길 따라 벚꽃 만개… 파주 벚꽃 명소 5곳 🌸

4년 전 고양시 벚꽃 명소 기사를 쓴 후 파주 벚꽃을 찾아 나섰다. 운정 소리천, 금이동산, 신산리 분수천, 두포천, 눌노천까지, 물길과 벚꽃이 어우러진 파주 벚꽃 명소 5곳을 소개한다. 만개한 벚꽃 아래에서 잊지 못할 봄날을 만끽해 보자.

4년 전, 경기도 고양시 벚꽃 명소를 돌아보고 '고양시 벚꽃 8경' 하루여행 기사를 작성한 적이 있다. 당시 벚꽃 시즌을 놓치지 않으려 부지런히 돌아다녔던 기억이 생생하다. 이듬해에는 인접한 파주시의 벚꽃 명소를 탐방하려 했지만, 뜻대로 되지 않았다. 취재 시기와 벚꽃 개화 시기를 맞추는 것이 쉽지 않았기 때문이다. 어떤 해에는 꽃이 피지 않아 헛걸음을 했고, 또 어떤 해에는 이미 벚꽃이 져버린 후였다. 같은 파주 내에서도 지역에 따라 개화 시기가 달라 더욱 어려움을 겪었다. 올해는 어떤 일이 있어도 파주 벚꽃 명소 탐방을 완수하겠다는 굳은 의지를 다지고 있었다. 그런데, 예상보다 벚꽃 개화 소식이 빨라졌다. 게다가 며칠 뒤 비 소식까지 겹쳐 마음이 급해졌다. 서둘러 차를 몰아 파주 벚꽃 명소 탐방에 나섰다. 이번 탐방의 기준은 '물길과 벚꽃길이 어우러진 곳'으로 정했다. 파주에는 크고 작은 물길이 많아 '제방 파(坡)'자를 사용하는 지명이 많기 때문이다.

7일 하루 동안 5곳을 방문하여 직접 사진을 찍었다. 아직 만개하지 않은 곳도 있었지만, 늦기 전에 벚꽃의 아름다움을 담고자 했다. 첫 번째 방문지는 운정 소리천과 운정호수공원이다. 소리천은 고양시 탄현동에서 시작하여 운정호수공원을 지나 공릉천으로 이어지는 물길이다. 운정 신도시의 빗물 배수 역할을 담당하지만, 잘 정비된 선형 공원으로 시민들에게 사랑받는 곳이다. 벚꽃이 만개하면 물길을 따라 벚꽃 터널이 형성되어 아름다운 장관을 연출한다. 산책로를 따라 걷는 사람들과 벚꽃길을 달리는 러너들의 모습이 조화를 이루며, 여유로운 봄날의 풍경을 선사한다. 소리천과 인접한 운정호수공원 역시 파주의 대표적인 벚꽃 명소로 꼽힌다. 근처에 운정 스타필드빌리지도 있어 나들이를 즐기기에 더욱 좋다. 경의중앙선 운정역에서 내리면 바로 소리천 벚꽃길로 연결되어 접근성도 뛰어나다. 두 번째는 금촌 금이동산 공릉천 둑방길이다. 경의중앙선 기차가 지나는 철교 아래 둔치에는 '금이동네공원'이 조성되어 있다. 이곳부터 서문고속도로 교각 아래까지 약 2km 구간에 벚꽃이 만개하여 훌륭한 벚꽃 산책로를 제공한다. 특히 아파트 단지와 초등학교, 파주시민농장과 인접한 약 800m 구간은 흙길로 조성되어 있어 걷는 즐거움을 더한다. 제방 아래 둔치에는 봄에는 튤립, 가을에는 코스모스가 심어져 계절마다 다른 풍경을 선사한다. 맑은 날에는 북한산의 아름다운 풍경도 감상할 수 있다. 둑방길을 걷다가 인근 교하향교에도 방문하여 벚꽃을 감상하고, 파주중앙도서관이나 석인정태진기념관에서 문화생활을 즐기는 것도 좋은 코스다. 금릉역에서 금이동산공원까지는 도보 5분 거리로, 금릉역 광장 상가에서 식사와 간식을 해결할 수 있다. 세 번째는 광탄면 신산리 분수천 산책로이다. 신산리는 시장, 학교 등이 있는 광탄면의 중심지로, 소규모 공단도 있어 주말이면 이주노동자들이 많이 찾는 곳이다. 읍내에 흐르는 분수천을 따라 벚나무 둑방길이 조성되어 있으며, 산책 데크가 잘 갖춰져 있어 걷기 편하다. 분수천은 문산천과 합류하여 임진강으로 흘러간다. 신도시 수변공원과는 또 다른 매력을 느낄 수 있는 곳이다. 분수천 상류 2km 지점에는 고려 명장 윤관장군묘가 있어 함께 둘러볼 수 있다. 광탄면은 통일로 또는 혜음령터널을 통해 접근할 수 있으며, 이등병마을 골목 끝 공터에 주차하면 편리하다. 네 번째는 파평면 밤고지마을 두포천이다. 파주 남쪽 물길이 공릉천을 거쳐 한강으로 흘러가는 반면, 북쪽 물길은 임진강으로 모인다. 자유로와 율곡로를 따라가면 임진강 지류의 벚꽃 명소를 만날 수 있다. 율곡습지공원과 율곡수목원을 지나면 두포리가 나오는데, 이곳에는 두포천이라는 소하천이 흐른다. 밤고지마을 주민들이 주최하는 벚꽃축제가 매년 열리며, 올해는 11~12일에 개최될 예정이다. 인공적인 조형물이 없는 자연 그대로의 벚꽃길을 걸으며 여유로운 시간을 보낼 수 있다. 두포천 둑방에서 벚꽃을 즐긴 후에는 밤고지마을을 방문하여 다양한 테마의 공간들을 둘러보는 것도 좋다. 마지막 다섯 번째는 파평면 덕천리 눌노천 벚꽃길이다. 눌노천은 오늘 소개하는 벚꽃 명소 중 가장 북쪽에 위치해 있으며, 두포천과 함께 수도권 북부의 벚꽃 엔딩을 장식하기에 적합하다. 덕천교에서 샘내교까지 약 2km 구간이 벚꽃길의 하이라이트이며, 2000여 그루의 왕벚나무가 심어져 아름다운 풍경을 선사한다. 덕천리 주민들도 11~12일에 벚꽃축제를 개최할 예정이다. 비학산에서 발원하여 임진강으로 흘러가는 눌노천을 따라 걸으며 파평산의 아름다운 풍경을 감상할 수 있다. 덕천리 벚꽃길을 방문한 후에는 파산서원에서 고즈넉한 분위기를 느끼며 하루를 마무리하는 것을 추천한다. 2026년 봄날, 파주의 벚꽃 명소에서 잊지 못할 추억을 만들 수 있기를 바란다





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