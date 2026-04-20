문화예술계 낙하산 인사 논란, 공정성과 전문성 가치 실종의 위기

최근 정부의 문화예술 유관기관장 인선을 둘러싼 보은 인사와 전문성 결여 논란을 분석하고, 공공기관 인사가 대한민국 문화예술 생태계에 미치는 부정적인 영향과 개선 방향을 제시한다.

최근 정부가 단행한 일련의 문화예술기관장 인사를 둘러싸고 문화예술계 내부의 반발이 거세지고 있다. 지난 17일 맛 칼럼니스트 출신인 황교익 씨가 한국문화관광연구원장에 취임하자, 해당 기관 출신 연구자들을 비롯한 문화계 인사 500여 명은 즉각적인 비판 성명을 발표했다. 이들은 국가 문화 및 관광 정책을 연구하는 핵심 기관의 수장에게 요구되는 전문성이 결여되었음을 지적하며, 기관장 선임 과정에서 공모 절차가 투명하게 운영되지 않았다는 점을 강력히 성토했다. 이러한 논란은 황 원장 개인의 문제에 국한되지 않는다. 앞서 국립정동극장 대표이사로 임명된 서승만 씨와 정동극장 이사장으로 선임된 장동직 씨 역시 과거 정치적 활동 이력이 뚜렷한 친정부 성향의 인물들이라는 점에서 비판의 중심에 섰다. 문화예술계 종사자들은 이번 사태가 현 정부의 인사 기준에 대한 신뢰를 근본적으로 흔들고 있다고 입을 모은다.

특히 공공 문화기관의 수장 자리가 정권의 전리품처럼 배분되는 이른바 보은성 인사 관행이 반복되고 있다는 비판이 지배적이다. 문화기관은 단순한 행정 조직이 아니라 대한민국 예술 생태계를 지탱하고 미래를 설계하는 중추적인 역할을 수행해야 한다. 그러나 조직을 책임지는 기관장 자리가 논공행상의 수단으로 활용되는 순간, 문화 창작 환경 전반의 질서와 가치는 위협받게 된다. 현장 예술인들은 이러한 낙하산 인사가 단순히 특정 인물의 등용 문제를 넘어, 해당 기관과 밀접한 관련이 있는 수많은 예술가의 생존권을 직접적으로 위협하고 문화 생태계 전체의 경쟁력을 저하시키는 원인이 된다고 경고하고 있다. 정부와 여당은 다양한 배경의 인사를 영입하여 문화 정책의 외연을 넓히겠다는 명분을 내세우고 있으나, 다양성이라는 이름 뒤에 전문성을 도외시하는 방식은 결코 정당성을 얻을 수 없다. 수십억 원의 국민 세금을 운용하고 국가 문화의 청사진을 그려야 할 기관에 검증되지 않은 인사를 앉히면서 결과로 평가받겠다는 태도는 공공 행정의 책임 의식이 얼마나 결여되어 있는지를 여실히 보여준다. 더욱 주목해야 할 점은 이러한 반발이 과거 진보 정부에 우호적이었던 문화예술 단체들 사이에서도 터져 나오고 있다는 사실이다. 문화연대를 비롯한 여러 시민사회단체는 인지도와 관계를 중시하는 인사가 반복되면서 정책의 전문성과 공정성이 심각하게 훼손되고 있다고 목소리를 높이고 있다. 정권이 교체될 때마다 반복되어 온 코드 인사의 악습은 이제 대한민국 문화예술계의 고질적인 병폐로 자리 잡았다. 과거 정부가 저지른 잘못을 답습하는 것을 변명의 근거로 삼는 것은 스스로 공정의 가치를 저버리는 행위와 다를 바 없다. 인사는 정책의 시작이며, 그 출발점부터 신뢰를 잃은 정부가 아무리 화려한 K컬처의 성과를 홍보하더라도 이는 공허한 외침에 불과하다. 지금 필요한 것은 포상과 보은을 위한 인사권 행사가 아니라, 공공의 가치를 최우선으로 고려하는 투명하고 합리적인 인사 시스템을 구축하는 것이다. 이 간단하고도 엄중한 원칙이 지켜지지 않는다면, 현재의 인사들은 정권의 자산이 아닌 대한민국 문화적 손실로 역사에 기록될 것이다. 정부는 지금이라도 문화예술 현장의 비판적 목소리를 겸허히 수용하고, 전문성과 도덕성을 갖춘 인사 혁신을 통해 신뢰를 회복하는 데 주력해야 한다





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