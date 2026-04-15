문형배 전 헌법재판관, "헌재, 재판소원 제도에 관용과 자제 필요…4심제 변질 우려"

문형배 전 헌법재판관은 최근 오마이TV 인터뷰에서 재판소원 제도 도입 후 헌법재판소의 태도를 비판하며 관용과 자제를 촉구했다. 그는 헌재가 스스로 심판 대상이 되는 재판소원 제도에 대해 입법 과정에서 합헌성을 언급한 것은 부적절하며, 대법원의 법률 해석을 존중해야 4심제로의 변질을 막을 수 있다고 경고했다. 또한, 헌재의 본질적인 기능 지연 가능성과 함께 대법원도 적극적인 헌법 해석을 통해 사법 신뢰를 높여야 한다고 제언했다. 개헌에 대해서는 단계적 접근을, 법률 지식에 대해서는 '착한 시민'의 법률 이해 증진을 강조했다.

전 헌법재판관 인 문형배 교수는 최근 오마이TV 인터뷰에서 재판소원 제도와 사법개혁 에 대한 자신의 견해를 밝혔다. 그는 재판소원 이 4심제 로 변질되지 않도록 헌법재판소 가 관용과 자제 를 보여야 한다고 거듭 강조했지만, 현재까지 접수된 사건들이 모두 각하되고 있어 헌재가 이러한 당부를 제대로 이행하고 있는지 의문을 제기했다. 문 교수는 재판소원 제도에서 헌재가 이해관계자이자 심판자의 역할을 동시에 수행하는 점을 지적하며, 입법 과정에서 헌재가 재판소원 의 합헌성을 언급한 것은 예단을 드러내는 것이며 재판관 평의를 거치지 않은 발언은 부적절하다고 비판했다. 그는 재판소원 사유 중 법률 위반에 대해서는 대법원 의 법률 해석 을 존중해야 하며, 헌재가 독자적으로 해석할 경우 4심제 가 될 수밖에 없다고 경고했다.

또한, 헌법재판은 헌재만의 전유물이 아니라 헌법 제107조 2항에 따라 대법원도 시행령·시행규칙의 위헌 여부를 판단할 수 있음을 상기시키며, 헌재와 대법원 모두 사법기관으로서 관용과 자제를 실천해야 한다고 주장했다. 그는 헌재의 사건 과부하 문제를 지적하며, 재판소원 사건 처리에 집중하다 보면 법률의 위헌 여부 심사, 권한쟁의, 탄핵소추 등 헌재의 본질적인 기능이 지연될 수 있다고 우려했다. 스페인과 같이 재판소원 사유를 축소하는 등 시행 후 조정 가능성을 염두에 두어야 한다고 제언했다. 더불어 대법원 역시 헌재의 판단에만 의존하지 말고 적극적으로 헌법을 해석하여 법률 해석에 반영하는 용기를 보여야 한다고 촉구했다. 군 동성애 형사처벌 사건을 예로 들며, 대법원이 사적 공간의 합의된 사안은 처벌할 수 없다는 논리로 인권 감수성을 보여준 것처럼, 대법원도 헌법을 재판 규범으로 삼아 적극적으로 권한을 행사해야 한다고 주장했다. 그는 두 기관이 권한 확대를 위한 싸움보다는 국민을 위해 선의의 경쟁을 하는 것이 바람직하다고 덧붙였다. 문 교수는 대법관 공석 장기화 문제에 대해서는 언급을 아끼면서도, 민주주의는 성문 헌법뿐만 아니라 관용과 자제라는 비공식 규범이 작동할 때 제대로 굴러간다고 말했다. 개헌 논의에 대해서는 권력 구조 개편보다는 여야 간 이견이 없는 행정수도 이전 등 현실적인 문제부터 단계적으로 추진하는 것이 합리적이라고 보았다. 마지막으로 그는 책에서 언급한 ‘착한 사람일수록 법을 알아야 한다’는 내용을 다시 강조하며, 법을 잘 아는 사람과 친구 관계를 맺고 상식이 통하는 범위 내에서 법을 이해하는 것이 중요하다고 조언했다. ‘법 없이도 사는 사람’이라는 말은 별 도움이 되지 않으며, 법을 아는 것이 나쁜 사람에게 법이 악용되는 것을 막는 지름길이라고 설명했다. 또한, 사법부의 독립과 신뢰는 동전의 양면과 같아서 하나를 희생해서는 안 되며, 독립이 신뢰를 담보하고 신뢰가 독립의 바탕이 된다고 강조했다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

문형배 헌법재판관 재판소원 사법개혁 헌법재판소 대법원 4심제 관용과 자제 헌법 법률 해석

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

���� ������TV ���� �����롯 ����, ������ �㱸�� ������ġ ���� - ��ߴ����������������� ������ �뼱�ĺ� ������ ��Ȥ ���� ������ ��������TV�� ���� ���� ������ �����ߴ�. 7�� ��������TV�� �� �ĺ��� 2013�� �� �뱸...

Read more »

'D.P' 조현철의 수상 소감, 내 가슴 울린 이유'D.P' 조현철의 수상 소감, 내 가슴 울린 이유 조현철 DP 백상예술대상 디피 이현파 기자

Read more »

TV셋톱별 맞춤광고 확산…EBS, 전국단위 첫 도입 | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 이정현 기자=방송가에서 '어드레서블 TV 광고'(Addressable TV ad) 판매가 확산하면서 방송통신위원회에서도 시...

Read more »

방통위, TV 수신료 분리징수 의결...다음 주 공포 예정방통위, TV 수신료 분리징수 시행령 개정안 의결 / 민주당, TV 수신료 분리징수 방통위 항의 방문 / 대통령 재가 거쳐 이르면 다음 주 중반 확정될 듯 / TV 수신료 분리징수 위한 계약 변경 절차 남아

Read more »

“프리미엄·대형 TV는 한국”…삼성·LG, 3분기 세계 점유율 46.3%21일 시장조사업체 옴디아에 따르면 올해 3분기 글로벌 TV 시장에서 삼성전자는 매출 기준 29.9%의 점유율로 1위를 기록했다. 특히 최근 북미와 유럽 등 프리미엄 TV 시장에서 초대형 프리미엄 TV 수요가 꾸준히 늘면서 전체 OLED TV 시장에서 LG전자의 75형 이상 초대형 TV가 차지하는 비중은 올해 1~3분기까지 출하량 기준으로 60%, 금액 비중으로 25%를 넘어섰다. LG전자 측은 '전 세계 OLED TV 시장에 확고한 1위로 자리매김했다'며 '초대형 OLED TV 시장과 더불어 프리미엄 LCD TV 시장 공략을 지속 강화해 나가겠다'고 말했다.

Read more »

‘TV’ 수익성 낮은 소니, 사업 분리한다···중국 TCL과 합작사 설립한때 세계 TV 시장을 주도했던 일본 소니가 TV 사업 부문을 떼어내 중국 TCL과 TV 합작 회사를 설립한다. 수익성이 낮은 TV 사업 ...

Read more »