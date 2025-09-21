문형배 전 헌법재판소장 권한대행 인터뷰: 사법 불신 해소 위한 해법 제시

문형배 전 헌법재판소장 권한대행이 인터뷰를 통해 최근 사법부 관련 논란에 대한 자신의 견해를 밝혔습니다. 그는 3권분립의 중요성과 사법부 독립성을 강조하며, 윤석열 대통령 구속 취소 결정, 이재명 대선 후보 유죄 취지 파기환송 등 최근 논란이 된 사건들을 언급했습니다. 그는 사법불신 해소를 위한 해결책으로 검찰의 보통항고, 내란전담재판부 도입 반대, 법원과 재판부의 신뢰성 있는 조치 필요성을 제시했습니다. 그는 헌법을 바탕으로 국회와 법원 모두의 입장을 이해하고, 제도 개선과 설명 부족의 문제를 지적하며, 사법 독립과 신뢰 회복을 위한 노력이 필요하다고 강조했습니다.

문형배 전 헌법재판소 장 권한대행은 지난 8월 29일 서울 마포구 한겨레신문사에서 인터뷰를 진행했습니다. 그는 3권분립 의 중요성을 강조하며, 입법부, 행정부, 사법부 간의 견제와 균형을 통해 국가 권력의 집중과 남용을 방지하는 근대국가의 기본 원리를 설명했습니다. 특히 사법부 의 독립성을 강조하며, 법원이 국회의원과 대통령의 자격을 박탈할 수 있는 권한을 가지고 있음을 예시로 들었습니다. 또한 헌법재판소 가 국회가 만든 법률의 위헌 여부를 가려 무효화하거나 대통령을 탄핵할 수 있는 권한을 통해 사법부 의 독립성을 뒷받침함을 설명했습니다. 그는 1948년 정부 수립 이후 15명의 대법원장 이 있었고, 6공화국에서 대법원장 임기가 6년으로 정착되었다는 역사적 배경을 언급하며, 민주화 이후 대법원장 들이 임기를 마쳤거나 정년으로 퇴임한 사례를 제시했습니다. 조희대 대법원장 의 임기와 관련하여, 2023년 12월 임명되어 2027년 6월 퇴임 예정이며, 법원조직법상 정년은 70세임을 밝혔습니다.

\이어진 인터뷰에서는 최근 사법부 관련 논란에 대한 그의 견해가 드러났습니다. 그는 2025년 발생했던 두 가지 주요 사건, 즉 윤석열 대통령 구속 취소 결정과 이재명 대선 후보 유죄 취지 파기환송 사건을 언급하며, 이러한 사건들이 국민적 불신을 초래했다고 지적했습니다. 특히 이재명 대선 후보 관련 판결 이후 조희대 대법원장 사퇴 및 탄핵소추론이 제기되었고, 민주당은 사법부에 내란전담재판부 구성을 요구하며 법안을 제출하는 등 정치권의 공세가 이어졌습니다. 이러한 상황에서 강유정 대통령실 대변인의 발언과 우상호 정무수석의 해명이 엇갈리면서 논란이 증폭되었으며, 부승찬 의원의 폭로까지 더해져 조희대 대법원장 사퇴 요구가 더욱 거세졌습니다. 문형배 전 권한대행은 정청래 민주당 대표의 조희대 대법원장 사퇴 요구에 대한 언급과, 사법불신 여론이 높은 이유를 분석하며, 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 약탈적 요구와 대한민국 국익 위기 상황 속에서 대법원장 거취를 둘러싼 공방의 문제점을 지적했습니다. \문형배 전 권한대행은 이러한 사태에 대한 해결책으로, 윤석열 대통령 구속 취소 결정에 대한 검찰의 보통항고를 통한 상급심 판단을 제안했습니다. 또한 민주당이 요구하는 내란전담재판부 도입에 대해서는 재판 지연 가능성을 우려하며 반대 의견을 표명했습니다. 그는 사법불신 해소를 위해 법원과 재판부가 신뢰성 있는 조치를 취해야 한다고 강조하며, 이재명 대통령의 구속 영장 기각 이후 보수 진영의 판사 공격 사례를 언급하며 사법부의 권한 존중을 촉구했습니다. 문형배 전 권한대행은 선출 권력과 임명 권력 간의 우위 논쟁에 대해 대한민국 헌법을 읽어볼 것을 권하며, 헌법의 중요성을 강조했습니다. 또한 국회와 법원 모두의 입장을 이해하고, 제도 개선과 설명 부족의 문제를 지적하며, 사법 독립과 신뢰 회복을 위한 노력이 필요함을 역설했습니다. 문형배 전 권한대행은 검찰, 민주당, 법원 모두 그의 해법을 받아들여 국민의 사법 불신을 해소하고 국가 발전을 이루어야 한다고 결론을 내렸습니다





문형배 헌법재판소 사법부 사법 불신 3권분립 윤석열 이재명 대법원장 내란전담재판부

