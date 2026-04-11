문체부, 4614억원 추경 확정…영화 산업 생태계 회복에 656억원 투입

문화체육관광부가 글로벌 경기 침체에 대응하여 4614억원 규모의 추가경정예산을 확정하고, 영화 산업 생태계 회복을 위해 656억원을 투입한다. 영화관람료 할인, 한국 영화 제작 지원, 예술인 지원 등 다양한 분야에 대한 지원을 통해 문화·체육·관광 산업 활성화를 도모한다.

문화체육관광부( 문체부 )가 글로벌 경기 침체와 고유가, 고물가로 어려움을 겪는 문화·관광·체육 분야를 지원하기 위해 4614억원 규모의 추가경정예산을 최종 확정했다. 이 중 영화 산업 생태계 회복을 위해 656억원을 투입하며, 전국 영화관 관람료 할인과 한국 영화 제작 지원에 집중한다. 영화진흥위원회 자료에 따르면, 최근 1년간 국내 소비자의 영화관 관람 빈도가 감소했다는 응답이 45.8%에 달했으며, 그 이유로 '극장 관람비가 부담스러워서'가 25.1%로 가장 높게 나타났다. 이는 고금리, 고물가 시대에 문화 소비 위축을 방지하고 국민들의 문화 향유 기회를 확대하기 위한 정부의 적극적인 대응으로 풀이된다. 영화관람료 할인을 위해 271억원이 투입되어 총 450만장의 할인 티켓이 배포될 예정이다. 1매당 6000원 할인 혜택이 제공되며, 일반관 티켓 가격이 1만 4000원~1만 5000원인 점을 고려하면 8000원~9000원에 영화를 관람할 수 있게 된다.

이는 영화 관람 부담을 덜어주고, 영화관 방문을 유도하여 침체된 영화 산업에 활력을 불어넣는 데 기여할 것으로 기대된다. 또한 한국 영화 제작 지원을 위해 385억원이 투입된다. 중예산영화 제작 지원 사업에 260억원, 독립·예술영화 제작 지원 사업에 45억원이 추가 투입되며, ‘한국 영화 첨단 제작 지원 사업’을 신규 편성하여 80억원을 지원한다. 순제작비 100억원~150억원 미만인 장편 실사 극영화와 순제작비 10억원~20억원 미만인 독립·예술영화도 지원 대상에 포함되어 다양한 한국 영화 제작을 장려할 예정이다. 특히 시각특수효과(VFX) 등 첨단 기술을 활용한 한국 영화 제작을 지원하여 한국 영화의 기술 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 보인다. 문체부는 영화 산업 외에도 공연 티켓 할인, 예술인 생활안정자금 지원, 예술산업 금융 지원 등 다양한 분야에 걸쳐 예산을 투입하여 문화 예술 전반의 활성화를 도모한다. 공연 티켓 할인을 위해 41억원을 투입하여 1매당 1만원 할인 혜택을 제공하는 티켓 40만장을 배포하며, 경기 침체로 생계를 위협받는 예술인들을 위해 예술인 생활안정자금 327억8천만원을 지원한다. 또한 예술산업 금융 지원 예산 300억원을 확보하고 청년예술인 공연 지원 예산 24억원을 추가하여 예술인들의 창작 활동을 적극적으로 지원할 예정이다. 이번 추경 예산은 문화·체육·관광 분야의 전반적인 활성화를 통해 국민들의 문화 향유 기회를 확대하고, 경제 활력 회복에도 기여할 것으로 기대된다. 정부의 이러한 적극적인 지원은 코로나19 팬데믹 이후 위축된 문화 소비 심리를 회복하고, 문화 산업 생태계의 지속 가능한 성장을 위한 중요한 발판이 될 것이다. 특히 영화 산업의 경우, 관람료 부담 완화, 한국 영화 제작 지원 확대, 첨단 기술 지원 등을 통해 경쟁력을 강화하고, 관람객의 만족도를 높여 궁극적으로는 영화 산업의 부흥을 이끌어낼 수 있을 것으로 예상된다. 문체부의 이번 추경 예산은 단순한 경제 지원을 넘어, 국민들의 삶의 질을 향상시키고 문화적 풍요로움을 더하는 데 기여할 것으로 기대된다





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